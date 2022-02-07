Магазины приложений: Вымпелком поможет популяризировать магазин приложений для гаджетов Huawei

MForum.ru
07.02.2022,
Компания билайн сообщает, что в магазине приложений AppGallery появилась возможность оплаты с личного счета у оператора. Это один из простейших и удобных способов оплаты покупок, к тому же он позволяет не "светить" в сети данные своей банковской карты. А для того, чтобы "обкатать" новую услугу до 20 февраля при оплате внутриигровых покупок со счета абонента билайн, обещан кешбэк AppGallery в размере 20%.
Для пользования услугой нужна небольшая преднастройка. Следует войти в аккаунт, выбрать раздел «Платежи и Покупки», выбрать раздел «Мобильный платеж», нажать кнопку «Добавить», выбрать «билайн», ввести свой номер телефона, код из SMS-подтверждения и нажать «Отправить».
«Оплата со счета мобильного телефона – это безопасное и крайне простое решение. Сотрудничество с магазином приложений AppGallery является для нас важным шагом в построении максимально удобного пути решения любых задач и вопросов наших клиентов», – отметила Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу билайна.
теги: телеком билайн мобильные приложения Huawei AppGallery магазины приложений
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