Магазины приложений: Вымпелком поможет популяризировать магазин приложений для гаджетов Huawei

MForum.ru

Магазины приложений: Вымпелком поможет популяризировать магазин приложений для гаджетов Huawei

07.02.2022, MForum.ru

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Компания билайн сообщает, что в магазине приложений AppGallery появилась возможность оплаты с личного счета у оператора. Это один из простейших и удобных способов оплаты покупок, к тому же он позволяет не "светить" в сети данные своей банковской карты. А для того, чтобы "обкатать" новую услугу до 20 февраля при оплате внутриигровых покупок со счета абонента билайн, обещан кешбэк AppGallery в размере 20%.

 

 

Для пользования услугой нужна небольшая преднастройка. Следует войти в аккаунт, выбрать раздел «Платежи и Покупки», выбрать раздел «Мобильный платеж», нажать кнопку «Добавить», выбрать «билайн», ввести свой номер телефона, код из SMS-подтверждения и нажать «Отправить».

«Оплата со счета мобильного телефона – это безопасное и крайне простое решение. Сотрудничество с магазином приложений AppGallery является для нас важным шагом в построении максимально удобного пути решения любых задач и вопросов наших клиентов», – отметила Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу билайна.

пресс-релиз

теги: телеком билайн мобильные приложения Huawei AppGallery магазины приложений

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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