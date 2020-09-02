Обзор TurboKids Princess 3G. Планшет для девочек и не только

04.03.2020, MForum.ru

Исторически сложилось, что дизайн у техники разрабатывается либо для мужчин, либо в формате "унисекс". Можно найти и девайсы в женском стиле, но это всё же редкость. И ещё большая редкость - гаджет с дизайном для детей и, в частности, для девочек. Розовые цвета, пони, единороги - вот то, чем новый планшет TurboKids Princess 3G с первого взгляда покорит сердца маленьких обладательниц. Но нас интересует, прежде всего, технологическая составляющая планшета, о которой мы всё расскажем в рамках обзора.

Корпус гаджета монолитен на ощупь, ничего не люфтит и не скрипит. Использованы два преобладающих цвета: градиентный розовый и фиолетовый. Фиолетовые здесь прорезиненные боковые вставки, которые, помимо декоративных, выполняют ещё и защитные функции. Как известно, наиболее уязвимы при падении именно углы техники (не считая экрана, разумеется). Данные вставки гасят энергию удара, выступая своего рода амортизаторами. На задней панели расположены основная камера со вспышкой, а также логотип с названием устройства - не забыта и стилизованная корона принцессы.

Экран установлен добротный, матрица сделана по технологии IPS. Так что стоит рассчитывать не только на широкие углы обзора, но и на реалистичные цвета, а также высокий уровень контрастности. Диагональ составляет 7 дюймов, чего при разрешении 1024х600 вполне достаточно для комфортной работы с любым изображением, от текста и картинок до видео с играми.

TurboKids Princess 3G работает под управлением ОС Android 8.1 Go, хотя при первом взгляде на планшет может показаться, что здесь проприетарная операционная система. Действительно, разноцветный плиточный интерфейс с изображениями сказочных персонажей и соответствующие иконки не слишком ассоциируются со строгим дизайном ОС от Google. Но нет, на деле это дополнительный загрузчик, в дополнение к лаунчеру Android. Общий смысл такой: для детей свой собственный рабочий стол с соответствующим дизайном, для взрослых - свой, привычный им.

Доступ к рабочему столу для взрослых (с которого осуществляется настройка планшета) возможен только по паролю, который при первом включении задают родители. Со своего рабочего стола дети могут зайти в следующие разделы: обучение (обучающие программы), галерея (загруженные изображения и фото с камеры), игры, общение, книги (здесь есть как доступ к онлайн-библиотеке, так и к интерактивным сказкам, о них чуть позже), а также видео и магазины приложений.

Один из магазинов – стандартный Google Play, а второй – даже не магазин, а фирменный каталог от разработчика под названием TURBO Маркет. В нём приложения распределены по возрастным группам, а по направленности контента делятся на обучающие программы, книги и игры. Книги здесь являются скорее отдельными программами, поскольку в них есть не только текстовое содержание, но и озвучка с полноценными анимированными иллюстрациями, а также встроенные мини-игры. Все приложения в каталоге TURBO бесплатные, так что можно без опаски дать ребёнку возможность самостоятельно скачивать оттуда всё, что понравится: неподходящего для детей контента там нет, а разделение по возрасту скорее условное.

Отрегулировать деятельность ребёнка на планшете можно с помощью встроенной системы родительского контроля c таймером на разделы детского меню и на полное выключение планшета.

Вычислениями занимается четырёхъядерный процессор Cortex-A7 с графическим со-процессором Mali-T820. Оперативной памяти всего 1 Гб, но для запуска и комфортной игры в детские приложения этого достаточно.

Зато планшет может похвастаться полным набором модулей беспроводной связи, от GPS для навигации до Wi-Fi и 3G для выхода в интернет. Модуль сотовой связи придётся очень кстати, особенно при дальних поездках. Раньше ребёнку в таком случае приходилось раздавать интернет со своего смартфона, а теперь детский планшет самодостаточен (особенно при подключении семейного тарифа, которые есть у всех операторов - там можно самостоятельно раздавать пакеты трафика каждому члену семьи). Однако, будьте внимательны, планшет поддерживает самый большой форм-фактор симки, поэтому используйте переходник или обратитесь в салон связи своего оператора. Функции мобильного телефона планшет также поддерживает, поэтому при желании можно докупить наушники для телефонных звонков, если вдруг не пользуетесь WhatsApp и иными мессенджерами для этих целей.

Аккумулятор позволяет проигрывать видео при средних настройках около 2-3 часов подряд. Для зарядки служит соответствующий модуль AC-DC из комплекта, хотя подойдёт и любой другой с аналогичными параметрами выходного тока (5В, 2А).

Итак, что же мы имеем в лице нового TurboKids Princess 3G? Девайс с необычной внешностью, который подкупает своим отлично подходящим для маленьких девочек дизайном, но при этом – с весьма производительной начинкой, выверенным детским контентом (и да, разумеется, в играх есть и принцессы, и единороги), а также всеми необходимыми модулями связи, включая 3G. Кстати, на этой же базе, но с другими расцветками корпуса производитель продает и другой детский планшет под брендом MonsterPad. Детский планшет MonsterPad 2 представлен в двух необычных расцветках: черно-фиолетовый «жираф» и оранжево-черный «леопард». Всё оформление внутри планшета, включая детский интерфейс – также с забавными монстриками. А в остальном планшеты MonsterPad 2 идентичны новому TurboKids Princess 3G. Так что у малышей и их родителей еще больше выбора при покупке детского 3G-планшета.