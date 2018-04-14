Обзор детского планшета MonsterPad: Быстрый, технологичный, надёжный

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Обзор детского планшета MonsterPad: Быстрый, технологичный, надёжный

14.04.2018, MForum.ru

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Когда-то, у истоков цифровой эры, Билл Гейтс высказался на тему того, сколько килобайт должно быть достаточно каждому. Прогноз не сбылся, на современных смартфонах стоит памяти больше, чем в вычислительных центрах прошлого века, нас окружают умные чайники, холодильники, лампочки. Уже надо ставить на подзарядку даже часы, кроссовки и очки! Но почему-то, окружённые всей этой техникой, мы забываем, что детям тоже нужно какой-то свой гаджет. И не доставшийся в наследство от взрослых, а разработанный специально для них. Посмотрим, на что способны современные детские планшеты, на примере Turbo MonsterPad.

Обзор детского планшета MonsterPad: Быстрый, технологичный, надёжный


Внешний вид

Обзор детского планшета MonsterPad: Быстрый, технологичный, надёжный

Корпус сделан из качественного и немаркого пластика, доступны две расцветки - "зебра" и "леопард". Сочетание цветов в обоих случаях весьма удачное, и внешний вид достойный, и найти планшет просто, в любой комнате яркая расцветка привлечёт к себе внимание.

Обзор детского планшета MonsterPad: Быстрый, технологичный, надёжный

Обзор детского планшета MonsterPad: Быстрый, технологичный, надёжный

Тест на сгибание и сдавливание (в умеренных пределах) гаджет проходит без проблем. В целом, прочность - одна из первых вещей, на которые стоит обращать внимание при выборе планшета для ребёнка. Кроме того, важны размер и вес, чтобы можно было носить в рюкзаке и держать в руках, не утомляясь при этом. Вес MonsterPad составляет меньше 300г, так что носить и пользоваться им очень удобно.


Экран

Обзор детского планшета MonsterPad: Быстрый, технологичный, надёжный

Дисплей сделан с применением технологии IPS. Что это даёт? Прежде всего, большие углы обзора. С любой позиции картинка на экране будет одинаковой, без какого-либо искажения. Это, в свою очередь, снижает нагрузку на глаза ребёнка. Контрастность и цветопередача здесь тоже на хорошем уровне, как и подсветка - она гибко настраивается, так что планшетом с одинаковым комфортом можно пользоваться как в темноте, так и при солнечном свете. Разрешение составляет 1024х600 пикселей, чего при диагонали в 7 дюймов вполне достаточно для отображения качественной картинки.


Операционная система

При первом запуске может показаться, что в планшете используется особая операционная система, слишком уж необычно она выглядит: большие и красочные навигационные элементы, плиточный интерфейс - ярко и со вкусом. Но нет, на деле - это модернизированный Android 7.1 с фирменным загрузчиком. Доступен и обычный загрузчик от Google - доступ туда можно получить только после введения специального родительского пароля. Пароль этот задаётся в специальном меню, где также можно настроить другие параметры встроенной системы родительского контроля. Так, там можно указать, в какой временной промежуток и как именно сможет ребёнок использовать планшет. Например, можно полностью заблокировать девайс на время сна ночью, а в учебное время отключить все игровые приложения и Интернет. Или, например, вообще дать возможность запускать игры лишь с 8 до 9 вечера каждый будний день. Доступна и настройка доступа к сайтам в Интернете - для нежелательных сайтов производителем установлен специальный "чёрный список", зайти туда ребёнок не сможет - все попытки будут блокироваться системой. Можно, при желании, внести туда и любые другие ресурсы, на усмотрение родителей. В целом же, интерфейс настройки родительского контроля понятный, разобраться с ним может практически любой человек, даже далёкий от техники.

Самостоятельно ребёнок не может получить доступ к любым настройкам планшета, даже для подключения к новой Wi-Fi сети нужен родительский пароль, что является несомненным плюсом - чем меньше у детей возможностей получить доступ к нежелательной информации в сети, тем лучше. С другой стороны - родители могут воспользоваться всеми преимуществами обычного Android, устанавливая из Play Market любые программы и игры. Кстати, для детей производитель предусмотрел свой собственный магазин приложений. В нём уже несколько десятков специальных детских программ, разделённых на возрастные категории, и производитель обещает постоянно увеличивать коллекцию. Все они бесплатны для пользователей планшета. Данный магазин, в свою очередь, позволил освободить память планшета, в которой находятся лишь базовые приложения. И каждый родитель может установить именно то, что он сам считает нужным - выбрать можно из приложений, развивающих знание языков, математики, тренирующих логику, да и просто игр здесь хватает. Есть и специальные интерактивные сказки, с анимированными картинками, озвучкой и встроенными мини-играми, вроде пазлов.


Аппаратная платформа и производительность

С технической точки зрения о планшете можно сказать следующее: процессор на 4 ядра (чипсет RockChip 3126C), 2-ядерный графический адаптер Mali-400MP2, 1 Гб оперативной памяти - всё это, в сочетании с быстрой OS Android 7.1, позволяет рассчитывать на высокую отзывчивость интерфейса и быструю работу планшета. Даже игры со сложной графикой, вроде последних версий Asphalt, не вызывают у гаджета затруднений, что уж говорить о детских приложениях.


Коммуникации

С модулями расширения и коммуникации здесь полный порядок, память можно расширить с помощью карт micro-SD, есть модули Wi и Bluetooth, а также гнездо для подключения внешней акустики 3.5мм. Связь с компьютером осуществляется через разъём micro-USB.


Автономность

Девайс снабжён аккумулятором ёмкостью 3000мАч, что позволяет непрерывно смотреть видео около 5 часов либо, в смешанном режиме, пользоваться планшетом 2-3 дня без подзарядки. Заряжается гаджет через специальное гнездо на корпусе, процесс занимает около 1.5 часов.


Выводы

Обзор детского планшета MonsterPad: Быстрый, технологичный, надёжный

В целом, Turbo MonsterPad в результате тестирования показал себя с лучшей стороны. Он быстро работает, обладает качественным корпусом, симпатично выглядит, а набор детских программ и родительский контроль позволяют полностью раскрыть его возможности. Так что при выборе гаджета для ребёнка MonsterPad явно стоит рассматривать как сильного кандидата.

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