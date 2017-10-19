Обзор детского планшета TurboKids Даша-путешественница

19.10.2017

Пользователи планшетов привыкли к тому, что практически все устройства в продаже относятся к категории "унисекс" - иначе говоря, одинаково подходят как для женской, так и для мужской части населения. Разумеется, есть и исключения - к примеру, увесистые и брутальные гаджеты для мужчин с практически неуязвимым корпусом. Что характерно, некоторые из них производят компании, специализирующиеся на строительной технике. Так что настоящий "мужской" планшет найти всё же можно, а вот у прекрасного пола дела обстоят не столь радужно. Гаджетов, сделанных специально для девочек, единицы, но они всё же есть. К ним относится герой нашего сегодняшнего обзора - планшет TurboKids Даша-путешественница, со всеми особенностями которого мы сейчас и ознакомимся.

Дизайн девайса, как и следует из его названия, посвящён известной героине одноимённого мультфильма. Даша-путешественница (или Даша-следопыт) появилась на экранах ещё в далёком 2000 году, сразу завоевав любовь маленьких телезрителей. И популярность персонажа с годами только росла - сейчас в магазинах можно найти самую разнообразную продукцию, связанную с её именем, от компьютерных игр до мобильной техники. На нашем планшете изображение Даши можно увидеть, ещё даже не включив гаджет - оно красуется на задней панели устройства. В целом, корпус девайса выглядит очень необычно и ярко, хотя бы потому, что в нём гармонично используются все цвета радуги. Основную часть передней панели занимает семидюймовый дисплей, сбоку от которого расположились два стереодинамика. К несомненным достоинствам корпуса можно отнести качество сборки, оно на высоком уровне: зазоров и щелей нет, как и люфтов физических кнопок. Последних всего две (кнопка питания и качелька громкости), основное управление идёт через сенсорный экран.

В основе дисплея - HD-матрица TFT с разрешением 1024х600 пикселей. Радует достаточно реалистичная передача цветов, а также подсветка. От неё во многом зависит то, как сильно будут уставать глаза ребёнка, так что важно иметь возможность регулировать её интенсивность. Здесь подсветку можно настроить в широком диапазоне - от тусклой, для тёмного помещения, до яркой, способной потягаться с дневным светом. Экран поддерживает мультитач до 5 касаний, сенсорный слой моментально реагирует на прикосновения, без раздражающих задержек.

Внешний вид операционной системы тоже необычен - крупные иконки, разнообразие цветов, фоны рабочего стола, меняющиеся одним нажатием на иконку-облачко. На деле - это надстройка для ОС Android 5.1, или, иначе говоря, лаунчер. Сделан он для детей, а для родителей доступен классический рабочий стол Android. Попасть туда можно, введя пароль - он задаётся родителями при первом включении планшета. Общая идея такова, чтобы дать ребёнку доступ к основной функциональности планшета, но без возможности его настраивать. Зато у родителей в этом плане широкие возможности - можно установить время, в которое планшет нельзя будет включить. Или активировать доступ к определённым категориям приложений либо интернету в конкретные часы. Кроме того, в браузере предусмотрен "чёрный лист" для нежелательных сайтов, который тоже легко редактируется после введения родительского пароля.

Детские приложения разбиты на несколько категорий - игры, обучающие программы, книги, картинки и видео. Отдельные иконки на рабочем столе запускают браузер и камеру. Приложений более чем достаточно, и по большому счету планшетом можно активно пользоваться сразу после его покупки. Предустановлены интерактивные русские сказки (читая или слушая которые, можно ещё и поиграть в мини-игры), программы для повторения алфавита и решения математических примеров, а также несколько забавных игр. Девочкам они явно придутся по вкусу - там и принцессы, и единороги, и маленькие колдуньи, равнодушным такое точно не оставит. Родители могут устанавливать и любые другие программы из Google Play Market, к которым можно как давать, так и не давать доступ детям. Всё это легко настраивается в соответствующем меню.

В основе "железной" части планшета система-на-чипе от MediaTek под названием MTK8127. Процессор имеет 4 ядра Cortex A7, работающие на частоте 1.3ГГц. Графикой занимается четырёхъядерный видеоадаптер Mali-450MP4, оперативной памяти 1Гб. Нужно отметить, что мощности чипсета за глаза хватает для "детского" планшета. Планшет потянет и достаточно "тяжёлые" игры вроде симулятора гонок серии Asphalt. Разумеется, никакого труда для девайса не составляет и воспроизведение HD-видео, а также интернет-серфинг.

Доступ в интернет осуществляется через модуль Wi-Fi. Мощность сигнала позволяет преодолевать пару стен (разумеется, не капитальных), не теряя в скорости передачи данных. Ёмкости встроенного аккумулятора (3000мАч) хватает примерно на пару часов видео/игр. Для зарядки в комплекте присутствует специальный адаптер для сети переменного тока, а также кабель micro-USB.

В целом, согласно тестированию, планшет TurboKids Даша-путешественница показал себя отличным планшетом для девочек дошкольного и младшего школьного возраста – в его арсенале не только симпатичный и яркий дизайн, но и масса возможностей для обучения и развлечений.