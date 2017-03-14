«Девчачий» планшет Turbokids Princess New

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«Девчачий» планшет Turbokids Princess New

14.03.2017

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Детские планшеты появились на российском рынке примерно 5-6 лет назад. Их отличие от обычных «взрослых» планшетов, как правило, заканчивалось ярким цветом корпуса или столь же ярким силиконовым чехлом-бампером, чаще всего оранжевого цвета.

Но спустя буквально несколько лет производители сообразили, что перекрашивание обычного Android-планшета в оранжевый, вовсе не гарантирует ему популярность у маленьких пользователей и их родителей. И тогда на полках магазинов стали появляться более-менее полноценные детские устройства с различными специальными функциями и уже установленными приложениями. Дело дошло до того, что был выпущен планшет специально для девочек в возрасте 5-10 лет с характерным названием TurboKids Princess. Второй модификации планшета, с более свежим дизайном корпуса и с приставкой NEW в названии мы уделим время сегодня.

«Девчачий» планшет Turbokids Princess New


Основные технические характеристики

  • Чипсет: Rockchip 3126
  • Процессор: 4-ядерный ARM Cortex A7, частота 1200 МГц
  • Графический ускоритель: 2-ядерный Mali 400MP2
  • Оперативная память: 1 ГБ
  • Встроенная память: 8 ГБ
  • Поддержка карт памяти: microSD до 32 ГБ
  • Дисплей: IPS, 7 дюймов, разрешение 1024х600, соотношение сторон 16:9
  • Мультитач: 5 точек касания
  • Акселерометр: есть
  • Операционная система: Android 5.1
  • Аккумулятор: 3300 мАч
  • Время работы: 4 часа в режиме активного использования
  • Зарядное устройство: 100-240В 50/60Гц DC5В-1500 мА
  • Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
  • Камера: фронтальная 0,3 Мпикс, тыльная 2 Мпикс
  • Габариты: 197 x 126 x 8,6 мм
  • Вес: 330 г
  • Интерфейсы: разъем micro USB (1), разъем для наушников 3,5 мм (1), разъем для micro SD-карты (1), разъем для зарядного устройства (1)


Комплект поставки

«Девчачий» планшет Turbokids Princess New

  • Планшетный компьютер TurboKids Princess New
  • Силиконовый чехол
  • USB-кабель
  • зарядное устройство
  • руководство пользователя
  • гарантийный талон


Внешний вид

«Девчачий» планшет Turbokids Princess New

Первое, что бросается в глаза, это яркий корпус планшета, этим он кардинально отличается от абсолютно всех возможных конкурентов. Другой планшет столь пронзительно-розового цвета вы вряд ли найдете. Это тот самый оттенок розового, который гарантированно нравится всем девочкам от рождения и до глубокой старости. В комплекте также идет фиолетовый силиконовый чехол, который призван защитить корпус планшета от пыли, грязи и мелких царапин. Устройство не скользит и комфортно лежит в руках и с чехлом, и без него. Над экраном размещена фронтальная камера, по бокам – два динамика. Большинство кнопок управления находятся на верхней грани планшета: кнопка питания, качелька громкости, аудиовыход 3,5 мм, порт micro-USB (исключительно для синхронизации с компьютером, заряжать планшет через него не рекомендуется) и специальный вход для зарядки. На задней стороне планшета есть еще разъём для microSD для карт до 32 ГБ.


Дисплей

«Девчачий» планшет Turbokids Princess New

Экран с диагональю 7 дюймов и разрешением 1024х600 обеспечивает плотность пикселей в 170 ppi. Углы обзора у экрана достойные, лишь при сильном наклоне планшета можно заметить небольшое инвертирование цветов. Цветопередача экрана нормальная, подсветка яркая, глаза после нескольких часов пользования планшетом не устают. Поддерживается мультитач в 5 касаний, реакция на прикосновения шустрая.


Аккумулятор

Батарея у TurboKids Princess NEW – литий-ионная, несъёмная, ёмкостью 3300 мАч. Полной зарядки при умеренной нагрузке теоретически может хватить на полдня, но дети… дети способны посадить любой мобильный девайс за считанные часы. Поэтому вне дома и в поездки стоит брать с собой внешние аккумуляторы, дабы избежать неожиданностей и детских истерик.  В комплекте идёт зарядное устройство с силой тока 2А, чтобы полностью зарядить от него планшет достаточно около двух часов.


Аппаратная платформа

Начинка у планшета такова - чипсет Rockchip 3126, на основе 4-ядерной ARM Cortex A7, а также двухъядерный графический ускоритель Mali400 MP2. Объём оперативной памяти –1 ГБ, встроенная память - 8 ГБ. На планшет предустановлено множество игр и приложений для детей, так что реальный объём, доступный для использования, - около 5 ГБ.


Программная платформа

Операционная система планшета оснащена двумя загрузчиками, один из них – стандартный Android, без излишеств, а второй – детский лаунчер, который явно разработан именно для TurboKids Princess. Всё те же «девчачьи» цвета, принцессы, единороги и прочие, так любимые девочками, элементы дизайна.

В детском меню предустановленные приложения разбиты по разделам, но у родителей также есть возможность переносить все приложения из раздела в раздел по своему усмотрению.  Кроме того, в детском лаунчере планшет можно дополнительно настроить с помощью нехитрых функций родительского контроля. Например, установить запрет на посещение определенных сайтов, расширив «черный список» сайтов, который уже зашит в детский браузер. Можно составить график: когда и к каким разделам детского меню открыт или закрыт доступ. Есть возможность настроить часы, когда устройство вообще нельзя будет включить – например, чтобы ребёнок ночью спал, а не зависал в планшете, спрятавшись под одеялом.

Управление функциями родительского контроля происходит непосредственно на самом планшете, поэтому не нужно создавать никаких дополнительных аккаунтов, личных кабинетов и тому подобного, здесь справится даже самая непродвинутая мама, которая впервые столкнулась с операционной системой Android. На планшет установлен внушительный список приложений для детей разных возрастов: игры, обучающие приложения, книги, интерактивные сказки, детский онлайн-кинотеатр ivi.ru, YouTube (куда же без него!) и еще несколько вспомогательных приложений.

Большинство из предустановленных приложений идут в полных версиях и полностью бесплатны для пользователей планшета TurboKids Princess NEW. Тогда как те же приложения на Google Play стоят денег, поэтому дополнительным бонусом для родителей станет экономия примерно в пару тысяч рублей. При условии, что ребенок будет использовать только те приложения, которые установлены на планшете в полных версиях. Для большинства малышей этого набора приложений будет достаточно, как минимум, на первое время. Тем не менее, при желании что-то дополнительно взять с Google Play или, наоборот, удалить то, что не нравится – никаких проблем не возникнет. Все новые приложения родители смогут распределить по разделам детского меню по своему вкусу и желанию.  


Коммуникации и камера

Сразу оговоримся, что 3G-модуля в планшете нет. Но есть Wi-Fi, Bluetooth и USB-OTG разъём, позволяющий подключать внешние устройства с разъёмом USB через специальный переходник. На планшете установлены две камеры, разрешение фронтальной составляет 0.3 Мп, основной – 2 Мп. Камеры обладают только базовой функциональностью, но для общения по скайпу, например, этого достаточно.


Резюме

«Девчачий» планшет Turbokids Princess New

Разработчики и производитель TurboKids Princess New старались угодить всем маленьким «принцессам», а также их родителям. При не самых выдающихся технических характеристиках планшет воспринимается как гармоничный гаджет, ругать его за что-то - не хочется. Да, было бы неплохо видеть здесь более мощный процессор, больше памяти, да и 3G-модуль не помешал бы. Но учитывая то, что у детей, как правило, мало что из игрушек живет долго и счастливо – платить за планшет больше 5-6 тысяч рублей вряд ли стоит. Да и у большинства российских родителей сейчас не так хорошо с финансами, как хотелось бы. Поэтому в качестве первого планшета для маленькой девочки TurboKids Princess NEW  с рекомендованной розничной стоимостью в 6 тысяч рублей может стать достойным решением.

 

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