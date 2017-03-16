Анонсы: TurboKids заключил лицензионное соглашение с Nickelodeon Viacom Consumer Products

16.03.2017, MForum.ru

Лицензионное подразделение международного холдинга VIMN в России Nickelodeon Viacom Consumer Products и российский бренд детских планшетов TurboKids сообщают о заключении лицензионного соглашения на разработку, производство и дистрибуцию детских планшетных компьютеров, работающих на операционной системе Android.

Действие лицензионного соглашения распространяется на бренды «Даша-путешественница» и «Черепашки-ниндзя».

На полках российских магазинов новые модели детских планшетов TurboKids Даша-путешественница и TurboKids Черепашки-ниндзя появятся во втором квартале 2017 года.

О компании Nickelodeon Viacom Consumer Products

Nickelodeon Viacom Consumer Products (NVCP), лицензионное подразделение международной медиа-группы VIMN, владеет серьезными активами в сфере лицензирования анимации для дошкольных, школьных и молодежных программ. Компания представляет известнейшие мировые бренды в таких категориях потребительских товаров, как игрушки, товары для дома, канцелярия и др. Сегодня в России выпускается около 2000 наименований лицензионных товаров, которые доступны в ассортименте ведущих ритейлеров. Компания оказывает всестороннюю поддержку лицензионным партнерам, используя стратегию «360 градусов», включая собственные телеканалы, веб-сайты, социальные сети и онлайн-платформы. NVCP активно работает с розничными сетями, проводит на постоянной основе маркетинговые кампании.

На территории России NVCP представляет известнейшие мировые бренды, среди которых “Щенячий патруль”, "Даша-путешественница", "Черепашки-ниндзя", "Губка Боб Квадратные Штаны", "MTV” и многие другие.

О бренде TURBO

Бренд TURBO объединяет линейку планшетных компьютеров TurboPad, смартфонов Turbo X, детских планшетов TurboKids и MonsterPad. Планшетные компьютеры TurboPad и TurboKids представлены на российском рынке с 2012 года. В 2014 году также стартовало производство детских планшетов MonsterPad. Детские планшеты TurboKids и MonsterPad являются одними из лидеров на российском рынке электронных устройств для детей, а по ряду характеристик и по качеству предустановленного контента в значительной степени превосходят мировые аналоги.