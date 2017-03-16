Анонсы: TurboKids заключил лицензионное соглашение с Nickelodeon Viacom Consumer Products

MForum.ru

Анонсы: TurboKids заключил лицензионное соглашение с Nickelodeon Viacom Consumer Products

16.03.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Лицензионное подразделение международного холдинга VIMN в России Nickelodeon Viacom Consumer Products и российский бренд детских планшетов TurboKids сообщают о заключении лицензионного соглашения на разработку, производство и дистрибуцию детских планшетных компьютеров, работающих на операционной системе Android.

Действие лицензионного соглашения распространяется на бренды «Даша-путешественница» и «Черепашки-ниндзя».

На полках российских магазинов новые модели детских планшетов TurboKids Даша-путешественница и TurboKids Черепашки-ниндзя появятся во втором квартале 2017 года.

О компании Nickelodeon Viacom Consumer Products

Nickelodeon Viacom Consumer Products (NVCP), лицензионное подразделение международной медиа-группы VIMN, владеет серьезными активами в сфере лицензирования анимации для дошкольных, школьных и молодежных программ. Компания представляет известнейшие мировые бренды в таких категориях потребительских товаров, как игрушки, товары для дома, канцелярия и др. Сегодня в России выпускается около 2000 наименований лицензионных товаров, которые доступны в ассортименте ведущих ритейлеров. Компания оказывает всестороннюю поддержку лицензионным партнерам, используя стратегию «360 градусов», включая собственные телеканалы, веб-сайты, социальные сети и онлайн-платформы. NVCP активно работает с розничными сетями, проводит на постоянной основе маркетинговые кампании.

На территории России NVCP представляет известнейшие мировые бренды, среди которых “Щенячий патруль”, "Даша-путешественница", "Черепашки-ниндзя", "Губка Боб Квадратные Штаны", "MTV” и многие другие.

О бренде TURBO

Бренд TURBO объединяет линейку планшетных компьютеров TurboPad, смартфонов Turbo X, детских планшетов TurboKids и MonsterPad. Планшетные компьютеры TurboPad и TurboKids представлены на российском рынке с 2012 года. В 2014 году также стартовало производство детских планшетов MonsterPad. Детские планшеты TurboKids и MonsterPad являются одними из лидеров на российском рынке электронных устройств для детей, а по ряду характеристик и по качеству предустановленного контента в значительной степени превосходят мировые аналоги.

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

14.03. [Обзоры] «Девчачий» планшет Turbokids Princess New

27.04. [Новинки]  О смартфонах и не только #3: лидерство B-брендов, слухи о Sony XPERIA Z5 и LG C4, краш-тест Apple Watch Sport и проблемы с Galaxy S6 Edge / MForum.ru

23.04. [Обзоры]  Родительский контроль и яркий корпус: обзор детского планшета TurboKids S4

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 16:14 andreipodryga37 Тема: Помогите выбрать телефон для жены
Присмотритесь к https://chipchin.com.ua/... очень хороший аппарат и не дорого стоит
Сегодня 13:44 Джум Тема: Выбираю телефон 6-8 тыс. руб. не китайский
Поройся на Гик Нос, там есть обзоры в разных ценовых категориях... В принципе, не китайа можно адекватного выбрать за такие деньги... А вот айфон то конечно да, насмешили...
Сегодня 09:02 overdoze Тема: GEOTEL NOTE, Смартфон, 5.5" / MT6737 1.25GHz / 3GB RAM
Кто что думает, стоит он своих денег?
Вчера 10:44 PETUKH Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 33 34 35 36 37)
id: 232x-2abgru2 imei: 862647020570060
Вчера 08:58 ABloud Тема: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26)
МегаФон сообщает о запуске LTE в Камчатском крае. Это 82-й регион присутствия LTE-сетей оператора в России. У МТС - 86 регионов. У Билайн - 76, у Tele2 - 30 (данные MForum.ru). Доступные скорости - ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

16.03. [Новинки] Анонсы: ZOJI Z6 стремиться быть самым тонким защищенным смартфоном / MForum.ru

16.03. [Новинки] Слухи: Разработка смартфона Google не входящего в семейство Pixel ведется под кодовым именем Taimen / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: TurboKids заключил лицензионное соглашение с Nickelodeon Viacom Consumer Products / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Nokia 7 и Nokia 8 станет Snapdragon 660 / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: Meizu Pro 7 будет оснащен Qualcomm Snapdragon 835 и двумя камерами / MForum.ru

15.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 4 Prime официально доступен в России / MForum.ru

14.03. [Обзоры] «Девчачий» планшет Turbokids Princess New

14.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 3T 64GB появился на российском рынке / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о TAG Heuer Connected Modular 45 / MForum.ru

14.03. [Общество] Это интересно: Бизнес Vertu продан за $61 млн / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Meizu M5s стал доступен в России / MForum.ru

10.03. [Технологии] Компоненты: 7 нм чипсет MediaTek получит 12 процессорных ядер / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy C5 Pro представлен официально / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: В Индонезии представлен первый BlackBerry с двумя SIM-картами / MForum.ru

07.03. [Общество] Это интересно: 6 и 8 Гб ОЗУ для Android – излишество / MForum.ru

07.03. [Новинки] Это интересно: «Бюджетный Pixel» может оказаться вовсе не Pixel / MForum.ru

06.03. [Новинки] Слухи: Экран Xiaomi Mi MIX 2 займет 93% площади передней панели / MForum.ru

05.03. [Новинки]  Это интересно: Изобретатель Li-Ion аккумуляторов придумал кое-что получше / MForum.ru

03.03. [Общество]  MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium стал лучшим смартфоном выставки / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: GM6 – Android One смартфон со сканером отпечатка пальца и фронтальной вспышкой / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: