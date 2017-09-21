Черепашки-ниндзя и планшет? Хорошее сочетание!

MForum.ru
21.09.2017,
Производители не так часто балуют пользователей необычным внешним видом техники. Как правило, планшеты и смартфоны выглядят достаточно однотипно - прямоугольник спокойной расцветки, привычный и утилитарный. Тем не менее, встречаются и экспериментальные дизайны - к таковым относится и дизайн героя нашего сегодняшнего обзора, TurboKids "Черепашки-ниндзя".
Как становится понятно из названия, здесь не обошлось без кумиров нескольких поколений детей - мультипликационных героев-черепах, носящих имена художников эпохи Возрождения. Так что планшет действительно выглядит стильно и необычно. Но нас интересует не только внешний вид, но и то, что планшет представляет собой в целом. Приступим к подробному тестированию!
Устройство упаковано в яркую коробку с изображением черепашек с разных ракурсов. Выглядит она скорее как хранилище для игрушки либо игровой приставки - это несомненный плюс, подарок не придётся даже дополнительно упаковывать. Внутри находится сам планшет, небольшое зарядное устройство, кабель для синхронизации и зарядки, а также инструкция с гарантийным талоном. Кроме того, здесь же присутствует и важная составляющая дизайна планшета - зелёный силиконовый чехол.
Вернее будет даже назвать его бампером - он обрамляет планшет как рамка, оставляя открытыми переднюю панель с экраном, а также заднюю - с ещё одним изображением воинственных черепашек. Бампер обеспечивает неплохую защиту устройства, так что лучше его сразу надеть и не снимать. Единственное, для чего его может понадобиться снять - это для доступа к слотам сим-карт и карты памяти micro-SD, находящимся под крышкой на задней панели. Девайс достаточно лёгкий, всего 322 грамма - его может долго держать как взрослый, так и ребёнок. К сборке претензий нет, все детали плотно подогнаны, люфты отсутствуют.
В основе восьмидюймового экрана - IPS-матрица с разрешением 1280х800 пикселей. Подсветка регулируется в широком диапазоне, на максимуме планшетом можно без проблем пользоваться даже в солнечный день. Изображение достаточно контрастное, цветопередача на хорошем уровне - даже свойственный IPS-матрицам уклон в холодные оттенки здесь практически сведён к нулю.
В планшете установлен несъёмный литий-ионный аккумулятор ёмкостью в 4000мАч, его возможностей без проблем хватает для поддержаний автономной работы устройства в течение всего дня. При умеренной нагрузке хватит и на двое суток. Подзарядка осуществляется через комплектный адаптер для сети переменного тока, занимает она около 2 часов.
В качестве операционной системы используется Android 6.0 с двумя загрузчиками - один традиционный, от Google, второй - стилизованный детский. Переключение между ними осуществляется по родительскому паролю, кроме того, родители могут и настроить доступ к планшету по своему вкусу. Например, ограничить возможность использования девайса в ночное время либо отключить доступ к конкретным разделам планшета (Игры, Обучение, Интернет и тд) - как совсем, так и в определённые временные промежутки. В детском интерфейсе также присутствует специальная кнопка для смены фона - всего их насчитывается 7 штук, разумеется, везде можно найти черепашек.
Важная категория в детском меню планшета - книги. В памяти устройства их масса, присутствуют как прозаические, так и лирические произведения знаменитых писателей и поэтов.
В планшете много предустановленных игр и приложений, основная часть ориентирована на детей. Так, с помощью устройства можно потренироваться в написании диктанта, порешать примеры из математики, есть и приложение для общего развития памяти. Предустановленные игры представляют собой детские приложения со спокойной графикой и без агрессивности в сюжете. В целом, планшет действительно можно с чистой совестью подарить ребёнку, не переживая, что он получит доступ к нежелательной информации. Этому, кстати, способствует и встроенный в браузер "чёрный список" для отключения нежелательных сайтов.
Девайс построен на базе чипсета MTK MT8321, имеющего в своём составе 4-ядерный процессор ARM Cortex A7 с частотой 1300МГц, а также выделенный графический сопроцессор Mali-400MP. Всё это, вкупе с оперативной памятью объёмом 1Гб, позволяет планшету без проблем справляться со всеми типовыми задачами вроде просмотра видео, интернет-серфинга, несложных игр. Интерфейс планшета работает без притормаживаний, реакция на касания моментальная. Реальный объём памяти, доступной пользователю, составляет чуть более 3Гб, всё остальное занято предустановленными приложениями и операционной системы. При желании, память всегда можно расширить с помощью карты micro-SD.
Напоследок - о коммуникационных возможностях планшета. Доступны модули Wi-Fi, Bluetooth версии 4.0, также поддерживается навигация через встроенный чип GPS. Выход в интернет возможен и через мобильную связь 3G - при желании, планшет можно использовать и как обычный телефон. Для отправки СМС, например, большой экран весьма удобен.
В целом, планшет TurboKids "Черепашки-ниндзя" можно охарактеризовать как хорошее устройство для детей. В нём всё вполне гармонично - есть и необычный дизайн, и хорошая функциональность, а родительский контроль позволяет не переживать за то, что ребёнок будет днями и ночами сидеть в обнимку с новой игрушкой.
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