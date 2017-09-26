Пресс-релизы: МТС перевела на «оптику» сети в Норильске: за первый уик-энд интернет-трафик увеличился в восемь раз

26.09.2017, MForum.ru

26 сентября 2017 г. Норильск, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS) сообщает о подключении к наземной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Норильск – Новый Уренгой», прокладку которой реализовала компания «Единство», дочерняя компания «Норникеля». Подключение к ВОЛС позволило МТС более, чем в пять раз увеличить пропускную способность сетей в Норильском промышленном районе и Дудинке и предложить жителям новые выгодные условия на услуги связи. В частности, абонентам домашнего интернета впервые открыты для подключения безлимитные тарифы. Для пользователей мобильного интернета в разы увеличены пакеты трафика, открыт безлимит на Youtube и соцсети.

За первые два дня работы сети МТС, подключенной через ВОЛС, объем мобильного интернет-трафика в сети МТС увеличился в восемь раз относительно средних показателей за предыдущий месяц.

Теперь абоненты МТС могут в полной мере оценить возможности скоростного интернет-соединения: видеозвонки, облачное хранение «тяжелых» файлов, игры и просмотр видео онлайн, а также мгновенный доступ к социально-значимым ресурсам: порталу госуслуг, телемедицинским сервисам, образовательным онлайн-площадкам и так далее.

«Качество жизни северян кардинальным образом зависит от доступа к скоростному интернету. Для нас север Красноярского края – стратегически важная территория. Поэтому мы, как лидеры местного рынка связи, последовательно развиваем свои сети в регионе. За последние полтора года мы с нуля развернули сеть 4G – самую северную сеть «четвертого поколения» в России. С приходом ВОЛС её потенциал будет реализован в полной мере, а связь МТС выйдет на новый уровень как в плане скоростей, так и в плане тарифов», – сообщил директор филиала МТС в Красноярском крае Олег Низомиддинов.

В настоящий момент в регионе реализуется масштабная программа развития сетей связи МТС. Так, уже к концу первого полугодия 2018 года планируется модернизировать 100% базовых станций стандарта 2G, что увеличит радиус покрытия и улучшит параметры качества голосовой связи. Кроме того, МТС активно устанавливает новые базовые станции. Планируется, что к лету 2018 года количество базовых станций МТС стандарта 2G увеличится на 10%, 3G – более, чем на 20%, 4G – на треть. Это позволит обеспечить сплошное, «ковровое», покрытие 4G в Большом Норильске и Дудинке.

Новые условия тарифных предложений МТС

Домашний интернет

· МТС впервые открыла полноценные безлимитные тарифы. Плата за круглосуточный неограниченный интернет-доступ составит от 1400 рублей в месяц при скорости соединения 2, 5 или 7 Мбит/с в зависимости от выбранного тарифного плана.

· На тарифах с помегабайтной оплатой стоимость мегабайта существенно снизилась. Так, ежемесячный платеж на самом «легком» тарифе составит от 400 рублей за 2 гигабайта, ранее аналогичный пакет трафика обходился вдвое дороже. Максимальная скорость интернета на лимитированных тарифах составит 10 Мбит/с для доступа к внешним сетевым ресурсам, 100 Мбит/с – к локальным.

Прежние тарифные планы домашнего интернета более не доступны для подключения, а условия по многим из них скорректированы. Абонентам предлагается либо перейти на новый тарифный план, либо, оставаясь на старом, продолжить обслуживание на новых условиях.

Мобильный интернет

· Увеличение пакетов трафика на тарифах SMART и ULTRA

Объем интернет-трафика, включенный в абонентскую плату, увеличивается в несколько раз без изменения стоимости. Так, на тарифе Smart Забугорище пакет увеличен с 1 до 7 Гб, на Безлимитище – с 3 до 10 Гб.

· Новый интернет-тариф «Хайп»

7 Гб трафика за 700 рублей в месяц + безлимит на большое количество интернет сервисов: все основные соцсети и мессенджеры, Youtube, онлайн-игры от Wargaming, магазины приложений Google Play и iTunes.

· Безлимит на соцсети

Опция «Всети» делает безлимитным трафик всех популярных соцсетей и мессенджеров. У всех абонентов актуальных версий тарифов Smart Безлимитище и Smart Забугорище опция включена бесплатно автоматически. На тарифах Smart и Ultra её можно подключить дополнительно за 4 рубля в сутки.

· Ночной безлимит

Для абонентов с подключенной опцией «Интернет-Maxi» или «Интернет-VIP» с 00:00 до 07:00 действует безлимитный мобильный интернет.

Развитие сети МТС в Норильске и Дудинке

В мае 2016 года компания МТС первая из операторов запустила сеть 4G на Таймыре. Сегодня сети мобильной связи МТС стандартов 3G и 4G покрывает порядка 95% территории Дудинки и Норильского промышленного района и доступны подавляющему большинству жителей. Сеть фиксированной связи оператора также покрывает большую часть жилой застройки Норильского промышленного района и Дудинки. Услугами МТС на Таймыре пользуются многие госучреждения, малый и средний бизнес, а также крупные промышленные корпорации, в том числе, добывающие полезные ископаемые в труднодоступных районах Севера.

До недавнего времени транспортировка сигнала в Норильске осуществлялась с помощью спутника. С 22 сентября 2017 года компания одной из первых полностью перешла на наземную оптоволоконную линию связи, а спутниковый канал теперь используется как резервный.

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