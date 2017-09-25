Пресс-релизы: Клиенты «Билайн» в Норильске могут пользоваться мобильным интернетом 4G на высоких скоростях

MForum.ru
25.09.2017,
25 сентября 2017 г. Москва, Норильск. ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») в несколько раз увеличил скорости мобильного интернета в Норильске. Компания перевела трафик сетей 3G и 4G со спутникового в скоростной оптоволоконный канал. Благодаря этому клиенты компании теперь могут максимально использовать возможности своих смартфонов и планшетов.
«После перехода на скоростной канал наша сеть 4G демонстрирует все свои возможности, и клиенты могут пользоваться мобильным интернетом без ограничений. Это значительно увеличит объем использования мобильного интернета и даст нашим клиентам новый уровень свободы. Независимо от своего местоположения, они смогут мгновенно открывать web-страницы, слушать музыку и смотреть видео из сети, загружать фотографии в социальные сети, пользоваться любыми приложениями и многое другое», - комментирует Ольга Воронкина, руководитель «Билайн» в Норильске.
Для того чтобы клиенты могли максимально использовать новые возможности, компания увеличила в несколько раз объем включенного трафика в своей тарифной линейке «ВСЁ». На старших тарифах пакет трафика увеличен в 5 раз. Кроме того, при пополнении счета сразу на сумму месячной абонентской платы клиенты получают подарок - объем трафика дополнительно бесплатно удваивается. Тарифы доступны для подключения как пользователям 4G, так и пользователям 3G.
Для использования высоких скоростей мобильного интернета клиенту нужно лишь иметь оборудование с поддержкой LTE. В офисах продаж «Билайн» можно при необходимости бесплатно заменить SIM-карту на поддерживающую LTE, а также выбрать 4G-смартфон, планшет или роутер.
Подробности можно узнать в офисах продаж и на сайте beeline.ru
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