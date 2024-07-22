Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - мобильный интернет улучшен в Норильске

22.07.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о проведенном рефарминге в Норильске. За счет перераспределения частот, выросла емкость сети и доступные абонентам скорости мобильного интернета - почти в 1.5 раза.

Норильск - самый северный город мира, второй по численности в регионе. Население - более 170 тысяч человек. До столицы области, Красноярска - 1500 км. Добраться в Норильск можно двумя способами - самолетом, либо летом - по воде.

«Повышение качества мобильных услуг и развитие сотовой связи в Норильске входит в приоритетные задачи нашей компании. В прошлом году мы расширили транспортный канал связи, в результате чего скорость передачи данных увеличилась до 150 Мбит/с. В этом году провели рефарминг, то есть перевели частоты из сетей 2G и 3G в современный стандарт 4G (LTE). Таким образом освободились дополнительные ресурсы, которые раньше не использовались, и в сжатые сроки была увеличена скорость мобильного интернета, где это необходимо», - рассказал директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.

Технические работы проводились в центре Норильска, а также в Кайеркане, Талнахе и Оганере. Улучшение качества связи могут ощутить абоненты в многоквартирных домах, бизнес-центрах, учреждениях, парках и в других местах прогулок.

Модернизация сети расширила территорию обслуживания в режиме VoLTE.

Трафик передачи данных в сети оператора в 2024 году в Норильске вырос в 3 раза по сравнению с годом ранее - это очень значительный рост, не типичный для других регионов.

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теги: МегаФон развитие сетей качество связи

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