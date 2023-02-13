Услуги: МТС запускает подписку для детей MTC Junior - первую экосистемную

MForum.ru
13.02.2023,
Особенность запущенной сегодня подписки МТС Junior в том, что она включает в себя самые различные услуги МТС - от определения местоположения ребенка до развивающих онлайн-курсов, доступа к музыкальным сервисам МТС Music и онлайн-кинотеатру KION с поддержкой детского режима, а также и другие полезные сервисы. Приглашаются и клиенты других операторов, благо услуги не "завязаны" на услуги связи. И все же максимально раскроются возможности подписки для клиентов МТС.
Какие особенности хочется отметить - возможность дозвониться до ребенка при нулевом балансе или если телефон установлен в беззвучный режим, получение уведомлений, если ребенок покинул дом, школу или двор.
Подписка позволяет смотреть детский контент без рекламных вставок, кроме мультфильмов, фильмов и аниме есть доступ к музыкальным трекам, подкастам, курсам LogicLike.
Абоненты МТС получают также защиту от спама, подключения ненужных подписок, платного выхода в интернет. А также возможность безлимитного общения в таких мессенджерах как WhatsApp, Telegram, Discord, Snapchat, Viber и соцсетях Likee, ВКонтакте и Одноклассники.
Что касается теста, то МТС предлагает месяц бесплатной подписки, после чего предлагается платить за нее 149 рублей за 30 дней. Для клиентов МТС есть опция оплаты с лицевого счета родителя, но можно также платить и банковской картой. Для других абонентов доступна только эта форма оплаты услуги.
«МТС продолжает идти по пути лидерства и первой запускает экосистемную подписку на сервисы для родителей и их детей, которую также могут подключить абоненты других операторов. Это еще один шаг в развитии экосистемы МТС, в этот раз для широкой аудитории семей с детьми. В новом комплексном продукте мы собрали сервисы для всей семьи, которые помогут родителям контролировать безопасность детей, быть уверенными в качестве получаемого ими контента, а детям – с пользой проводить время в интернете», – отметила вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.
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теги: МТС услуги экосистема экосистемные
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