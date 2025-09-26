ЦОД: MWS Cloud проинвестирует в свои ЦОД порядка 6.5 млрд рублей в ближайшие годы

MForum.ru

ЦОД: MWS Cloud проинвестирует в свои ЦОД порядка 6.5 млрд рублей в ближайшие годы

26.09.2025, MForum.ru

MWS Cloud (входит в МТС Web Services) "в ближайшие годы" проинвестирует в развитие и строительство собственных ЦОД порядка 6.5 млрд рублей.

Эти инвестиции потребуются на развитие и поддержание работоспособности ЦОД Авантаж (Лыткарино, 2240 стоек) и GreenBushDC (Зеленоград, 2240 стоек), а также на строительство в Подмосковье еще одного ЦОД компании МТС на 1200 стоек, начало стройки запланировано на 2026 год. Об этом рассказал CEO MWS Cloud Игорь Зарубинский.

В рамках расширения инфраструктуры ЦОД MWS Cloud в 2025 году построила новый модуль в GreenBushDC на 600 серверных стоек.

«MWS Cloud обеспечивает вычислительными мощностями как компании группы МТС, так и ведущие российские предприятия. Последние годы спрос на услуги MWS Cloud растет быстрее средних значений по рынку. Это приводит к необходимости соразмерно расширять нашу ЦОД инфраструктуру. В ближайшие годы мы введем в эксплуатацию почти 2 тысяч серверных стоек в наших дата-центрах, чтобы позволить нашим клиентам неограниченно масштабировать свое потребление облачных сервисов. Для этого мы проинвестируем в развитие ЦОД порядка 6,5 млрд рублей», - отметил CEO MWS Cloud, исполнительный директор МТС Web Services Игорь Зарубинский.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: строительство ЦОД инвестиции в ЦОД МТС MWS инфраструктура ЦОД

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

01.09. [Новости компаний] IT. Облачные сервисы: MWS Cloud в 1,5 раза увеличила мощности GPU-облака для искусственного интеллекта / MForum.ru

30.07. [Новости компаний] Облачные сервисы: MWS Cloud в 3.3 раза нарастила облако в Сибири и на треть – в московских ЦОД / MForum.ru

20.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС инвестирует в развитие телеком- и ИТ-инфраструктуры Подмосковья 7 млрд рублей / MForum.ru

05.06. [Новости компаний] Облачные сервисы: МТС Web Services запустила собственную публичную облачную платформу / MForum.ru

03.06. [Новости компаний] Искусственный интеллект: МТС в 2024 году потратила 1 млрд рублей на дообучение опенсорсных LLM / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально

19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: