ЦОД: MWS Cloud проинвестирует в свои ЦОД порядка 6.5 млрд рублей в ближайшие годы

26.09.2025,
MWS Cloud (входит в МТС Web Services) "в ближайшие годы" проинвестирует в развитие и строительство собственных ЦОД порядка 6.5 млрд рублей.
Эти инвестиции потребуются на развитие и поддержание работоспособности ЦОД Авантаж (Лыткарино, 2240 стоек) и GreenBushDC (Зеленоград, 2240 стоек), а также на строительство в Подмосковье еще одного ЦОД компании МТС на 1200 стоек, начало стройки запланировано на 2026 год. Об этом рассказал CEO MWS Cloud Игорь Зарубинский.
В рамках расширения инфраструктуры ЦОД MWS Cloud в 2025 году построила новый модуль в GreenBushDC на 600 серверных стоек.
«MWS Cloud обеспечивает вычислительными мощностями как компании группы МТС, так и ведущие российские предприятия. Последние годы спрос на услуги MWS Cloud растет быстрее средних значений по рынку. Это приводит к необходимости соразмерно расширять нашу ЦОД инфраструктуру. В ближайшие годы мы введем в эксплуатацию почти 2 тысяч серверных стоек в наших дата-центрах, чтобы позволить нашим клиентам неограниченно масштабировать свое потребление облачных сервисов. Для этого мы проинвестируем в развитие ЦОД порядка 6,5 млрд рублей», - отметил CEO MWS Cloud, исполнительный директор МТС Web Services Игорь Зарубинский.
