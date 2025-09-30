Услуги B2C: МТС запустил услугу Интеллектуальная запись разговоров

MForum.ru
30.09.2025,
МТС объявил о запуске сервиса Интеллектуальная запись разговоров. Услуга позволяет автоматически записывать входящие и исходящие вызовы, получать их аудиозаписи и текстовые расшифровки. Услуга доступна, независимо от модели используемого телефона.
После подключения услуги все детали разговоров доступны в приложении Мой МТС, а ненужные записи можно удалить через приложение (в разделе Звонки).
«Новое решение пополнило линейку наших голосовых сервисов МТС VoiceTech, объединяющую продукты, созданные на основе собственных инновационных разработок компании. Согласно опросу, который мы провели в этом году, 53% абонентов делают рукописные или телефонные заметки во время разговора. "Интеллектуальная запись разговоров" позволяет не упустить важные договорённости и экономит время. Уникальность сервиса заключается в том, что для его работы пользователю не нужно предпринимать никаких дополнительных действий — все звонки записываются в автоматическом режиме», — комментирует вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.
Сервис можно включить в приложении Мой МТС. Услуга работает во всех регионах присутствия МТС.
По данным исследования МТС, подготовленного к запуску сервиса, 63% абонентов предпочитают использовать для заметок смартфон, планшет или компьютер, а 51% абонентов записывают детали разговоров от руки на бумагу. Женщины чуть чаще мужчин делают заметки — среди них 66% предпочитают записывать детали, а среди мужчин таких 57%. Также исследование показало, что некоторые не только записывают важные детали беседы, но и письменно фиксируют свои чувства и переживания. Почти четверть абонентов делают заметки о своих эмоциях во время разговора — больше всего к этому склонны люди в возрасте 26-35 лет (28%), а меньше всего — 46-55 (всего 16%).
