Инвестиции: ВымпелКом инвестировал в корпоративное обучение

MForum.ru
20.12.2022,
Компания билайн сообщает о покупке миноритарной доли в белорусской компании Knomary, которая известна продуктами для дистанционного образования в корпоративном сегменте: дистанционная адаптация, обучение и развитие сотрудников, а также создание образовательного контента и последующее его обновление.
Разработками основанной в 2016 году Knomary пользуется более 50 крупнейших российских компаний. Теперь в контур продукции Knomary войдут образовательные программы, разработанные корпоративными университетом билайна, а новые продукты будут разрабатываться и тестироваться в реальных условиях при участии сотрудников билайна. Решения для дистанционного обучения билайн бизнес предложит своим корпоративным клиентам.
Евгений Уйхази, директор по управлению талантами и развитию персонала, директор билайн университета:
«Knomary — это современная и качественная LMS/TMS система, которой мы планируем пользоваться сами, а также наполнять ее образовательным контентом для пользователей за пределами компании. билайн университет — один из самых опытных корпоративных университетов России, а образовательный контент, который мы создаем, актуален не только для наших внутренних клиентов, но и для сотрудников других компаний. На данный момент мы планируем вывести этот процесс на новый уровень, а компания Knomary - лучший партнер для этого».
Ренат Насретдинов, вице-президент билайна по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям:
«Сделка с Knomary – это пример реализации нашей стратегии по созданию ценности для клиентов за пределами классического телекома с помощью инвестиций в молодые быстро-растущие бизнесы. В последние годы мы смогли дополнить свой портфель продуктов предложениями от ведущих на российском рынке игроков в сфере AdTech (ОТМ) и облачного бизнеса (DataFort). Теперь к ним добавятся еще и высококлассные образовательные решения. Мы планируем и далее продолжить инвестировать в перспективные проекты и команды».
Евгений Селевич, сооснователь Knomary:
«Инвестиции со стороны билайна позволят Knomary ускорить выпуск новых модулей и процесс импортозамещения для клиентов, а также значимо повысить уровень безопасности продуктов. билайн университет – один из ведущих корпоративных образовательных центров, который оказывает услуги для более 26 тыс. сотрудников компании. Это очень серьезный опыт, который мы сможем использовать для разработки и улучшения наших будущих продуктов. Мы убеждены, что синергия между нашими компаниями приведет к появлению лидера L&D-сегмента в России».
Представительства компании находятся в Москве и в Минске.
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теги: инвестиции билайн ВымпелКом Knomary дистанционное образование
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