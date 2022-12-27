Развитие сетей: МТС строит сеть в Новосибирской области - Семеновка, Украинка, Кушаги, Советский и Михайловский

27.12.2022, MForum.ru

МТС построил и запустил базовые станции в таких населенных пунктах Новосибирской области, как Семеновка, Украинка, Кушаги, Советский и Михайловский. Каждый из этих населенных пунктов насчитывает менее 1000 жителей.

Ранее в ноябре 2022 года услуги МТС впервые стали доступны жителям села Кайлы Мошковского района и Шагалка Доволенского района.

«В зоне нашего особого внимания – сельские районы Новосибирской области, и там все меньше «белых пятен». Поскольку для жителей сел и деревень мобильная связь часто является единственным вариантом выхода в «мир» и глобальную сеть, нам было важно обеспечить жителей еще пяти населенных пунктов связью и доступом в интернет. Особенно приятно, что мы смогли сделать это перед новогодними праздниками, когда всем так важно общаться, поздравлять близких, смотреть развлекательный контент в сети», – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Новосибирская область