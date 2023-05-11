Нетелеком новости: МТС Travel приобрела права на контент портала "Тонкости туризма"

MForum.ru
11.05.2023,
МТС Travel, дочерняя компания МТС, объявила о запуске собственного онлайн-журнала, а также о покупке портала "Тонкости туризма".
Идея журнала - популяризировать бренд MTC Travel, нарастить трафик на витрину бронирования отелей, снизить стоимость привлечения клиентов.
Также MTC Travel приобрела права на интеллектуальную собственность портала "Тонкости туризма" с его аудиторией в 2.5 млн посетителей. Эту интернет площадку планируют задействовать как источник рекламной выручки MTC Travel, для этого ее интегрируют с AdTech-платформой Группы МТС, в частности, доступ к ней будет возможен через платформу Buzzoola. Базу экскурсионных предложений "Тонкости Туризма" интегрируют с витриной MTC Travel.
Интересно наблюдать, как работает экосистема МТС. Очевидна синергия. В частности, при пересечении границы региона путешественники получают в приветственном SMS путеводитель МТС Travel, составленный с учетом интересов и предпочтений пользователя, насколько это получается сделать на основе Big Data МТС. До конца 2023 года MTC Travel собирается выпустить путеводители для 40 регионов России.
В онлайн-журнале МТС Travel появится не только контент "туристической направленности", но также контент других сервисов экосистемы, афиша событий от МТС Live, плейлисты от MTC Music, подборки книг от сервиса "Строки", фильмов от кинотеатра KION, аудиогиды и партнерские проекты.
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теги: нетелеком услуги операторов связи экосистема МТС
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