CES 2024: Samsung рассказала о новшествах ОС Tizen

MForum.ru
08.01.2024,
В преддверии выставки CES 2024 компания Samsung представила линейку телевизоров 2024 года и улучшенную операционную систему Tizen, уделив особое внимание улучшению качества домашнего телевидения. Tizen — операционная система с открытым исходным кодом на базе Linux, разработанная Samsung Electronics для различных устройств, включая смартфоны, умные часы, смарт-телевизоры и другие интеллектуальные устройства.
В новой ОС Tizen 2024 года особое внимание уделяется персонализации с помощью искусственного интеллекта, позволяя членам семьи настраивать контент и услуги через индивидуальные профили на смарт-телевизорах. Компания Samsung обновила интерфейс TV Plus: изменил дизайн главного экрана для улучшения навигации и более быстрого поиска контента. Теперь он подключается к учетным записям Samsung, предлагая персонализированные рекомендации по контенту и удобный доступ к предпочтительным каналам на основе истории просмотров.
В сфере игр Samsung в партнерстве с Performance Designed Products (PDP) выпустила специально разработанный беспроводной контроллер для Samsung Gaming Hub. Этот контроллер может похвастаться такими функциями, как встроенная перезаряжаемая батарея с 40 часами воспроизведения, Bluetooth-соединение на расстоянии 30 футов и специальные кнопки для игр и регулировки громкости телевизора.
Обновленная экосистема Samsung ориентирована на сетевое и инклюзивное взаимодействие, а Samsung Daily+ служит центральным узлом. Он сочетает в себе индивидуальное обучение, услуги телемедицины, видеозвонки и решения для удаленного использования ПК. Среди новых дополнений — Workout Tracker, TechnoGym и фитнес-контент F45, живые фитнес-сессии FlexIt и ветеринарные консультации Tail.
Samsung представляет функции подключения, включая Multi Control, позволяющие пользователям управлять несколькими экранами с помощью одной Bluetooth-клавиатуры или мыши для повышения эффективности работы на дому. Новейшие телевизоры Samsung также улучшают совместимость различных устройств, упрощая плавное соединение между телевизорами, смартфонами и носимыми устройствами.
Компания также представляет плагин SmartThings Mobile, превращающий смартфоны в универсальные пульты дистанционного управления для новых приложений и сервисов. Они также расширяют функцию 360° Audio на телевизоры для захватывающего звучания, а Vibrary позволяет пользователям наслаждаться высококачественными изображениями и музыкой, как на телевизоре, так и на мобильных устройствах.
Samsung уделяет приоритетное внимание доступности благодаря инновационным функциям, таким как Audio Subtitle, который использует AI и OCR для голосового управления встроенными субтитрами непосредственно на телевизоре. Они также предлагают приложение Remote for Barrier Free для помощи пользователям с ограниченными возможностями и представляют режим Relumino Together на базе искусственного интеллекта для помощи людям со слабым зрением.
В целом, линейка телевизоров Samsung 2024 года и обновления ОС Tizen предлагают более персонализированные, подключенные и инклюзивные возможности домашних развлечений. Уделяя особое внимание играм, фитнесу и доступности, Samsung делает свои телевизоры центром умного дома.
© Антон Печеровый,
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