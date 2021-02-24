Слухи: Galaxy Wise и Fresh – новые смарт-часы Samsung

24.02.2021, MForum.ru

Если верить слухам, компания Samsung готовит к релизу две новые модели смарт-часов SM-R86x и SM-R87x. Возможно, что на рынок эти новинки выйдут под именами Galaxy Wise и Galaxy Fresh.

Источники утверждают, что одна из новинок будет работать под управлением привычной для Samsung ОС Tizen, а вторая (Galaxy Fresh, имя вполне подходящее) – под управлением Wear OS. Ожидается, что новинки получат корпуса разного размера (аналогично другим моделям), остальные подробности пока неизвестны. Кроме того, в сети циркулирует информация, что Samsung собирается представить собственные очки дополненной реальности. А для устройств этого класса Wear OS более оптимальна. Поэтому и появление смарт-часов на базе этой ОС в экосистеме Samsung вполне логично.