IPTV: МТС запустила поддержку интерактивного ТВ для клиентов в Новосибирске и Бердске

25.10.2022, MForum.ru

МТС сообщает о том, что клиенты интерактивного ТВ в Новосибирске и Бердске могут теперь записывать фильмы и передачи в память приставки, ставить трансляцию на паузу, перематывать и так далее. Приставка поддерживает FullHD и 4K, кроме того, она может служить медиаплеером и игровой консолью.

IPTV МТС обеспечивает бесплатный доступ к расширенному ТВ-гиду, а также к базовому пакету онлайн-кинотеатров KION в который входит более 200 каналов, тысячи фильмов и сериалов, включая оригинальный контент KION. Встроенный функционал "Родительский контроль" позволяет ограничивать доступ детей к тем или иным каналам.

Услугу IPTV можно подключить в пакете с другими сервисами, входящими в семейную подписку "МЫ МТС+500", то есть с домашним интернетом и мобильной связью - так выйдет дешевле.

«Масштабная модернизация фиксированной связи в Новосибирске и Бердске позволила охватить новой технологией интерактивного телевидения все районы города. Уверен, жители оценят возможность превратить любой телевизор в умный девайс даже при отсутствии функции Smart TV. Тем более, что новосибирцы, выбирающие IPTV, получают бонус не только в виде бесплатного первого месяца использования, но и в виде сокращения до 50% ежемесячных расходов на необходимые телеком-сервисы в «пакете» - по сравнению с оплатой каждой услуги в отдельности», – говорит директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Для действующих и новых абонентов подключение IPTV бесплатно, если установить ТВ-приставку на базе Android и Wi-Fi роутер. Приставка совместима с любыми телевизорами, оснащенными HDMI-портом.

После подключения через ЛК можно будет управлять подписками, приглядывать за расходами, подключать и отключать опции.

Проверить техническую возможность подключения по конкретному адресу можно на сайте компании.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС IPTV интерактивное ТВ Новосибирская область