Антикризис: Как влияет COVID-19 на сети мобильной связи и что делать операторам?

20.04.2020, MForum.ru

Тема влияния пандемии ковида-2019 на операторский бизнес вызвала заметный интерес. А потому давайте продолжим с ней разбираться, благо в Ericsson подготовили рекомендации для операторов. Авторы уже вам знакомы, это Алексей Турчин, руководитель направления ИТ & Цифровых решений, регион Восточная Европа и Центральная Азия и Анатолий Ильяич, руководитель направления развития сетей радио и транспорта, регион Восточная Европа и Центральная Азия.

Что наблюдается, каковы основные тренды и как влияет сложившаяся ситуация на сети?

1. Большинство операторов НЕ наблюдают значительного потребления данных в сетях мобильной связи и ШПД. Тем не менее, в отдельных ситуациях от них могут требоваться действия:

1.1 Рост потребления трафика, связанный с раздачей дополнительных бесплатных пакетов данных (я бы добавил сюда и открытие бесплатного доступа к ряду платных услуг);

1.2 На рынках, где проникновение сетей фиксированного ШПД ограничено, рост потребления мобильного ШПД может быть намного большим;

1.3 Изменяется "география" потребления мобильного трафика практически во всех исследованных сценариях. В результате, даже тогда, когда при этом общая нагрузка на сеть сохраняется прежней или сокращается (в силу ухода трафика самоизолирующихся в фиксу), некоторые сайты оказываются перегруженными. Это характерно, прежде всего, для пригородных и малонаселенных "в мирное время" районов.

2. Существенно вырос голосовой трафик, практически на всех сетях, данные по которым анализировали в Ericsson. И здесь важная особенность:

- Операторы, которые не обладают развитой поддержкой VoLTE, столкнулись с проблемами и "бутылочными горлышками" в сетях 2G/3G.

3. Качество услуги может падать. а число инцидентов возрастать и далее, в сетях, где наблюдается дальнейшее существенное изменение географии распределения трафика. Предупреждением соответствующих проблем сейчас следует безотлагательно заниматься отделам планирования и поддержки работы сети.

Соответствующие пруфы вы уже видели, например, на картинке выше показано, как в ходе пандемии изменилась география потребления трафика на сети одного из клиентов Ericsson - значительная часть людей выдвинулась из города в пригороды и в сельскую местность, где сеть далеко не везде была рассчитана на "рабочий" профиль потребления голоса и данных.

Ericsson предлагает услугу, которая в целом разрабатывалась под любые нестандартные ситуации - "спецмероприятия". Пандемию вполне можно рассматривать, как частный случай такого "спецмероприятия", причем растянутого во времени.

Что предлагает вендор? Услугу, которая гарантирует полную готовность сети к тому или иному "мероприятия", способному серьезно влиять на функционирование сети, еще до его начала. Кроме того, Ericsson готова взять на себя оказание услуг по поддержке во время "мероприятия", вместе с оператором обслуживать сеть, предотвращая сбои, вызванные изменениями в модели трафика и требованиях к качеству сети.

Вендор готов предпринимать все действия в режиме быстрого реагирования на возможные негативные изменения в сети, способные привести к простою и снижению качества услуг оператора.

В мирное время такие услуги были актуальны для проведения различных спортивных событий и других, с массовым участием людей в какой-то конкретной точке. Сейчас другая модель - вместо концентрации, наблюдается "рассыпание" потребления "по географии", но ситуация столь же атипичная, требующая от операторов немедленных действий.

Какие конкретно экстренные действия стоит предпринимать операторам в ситуации пандемии ковида-2019.

Ericsson делится опытом поддержки клиентов в новой реальности.

1. Немедленные меры по поддержке сети

Оперативные меры по повышению производительности сети, в частности:

Проверка конфигурации сети, возможный ее пересмотр с учетом новой ситуации, аудит производительности;

Балансировка соотношения емкость сети vs производительность

Гигиена конфигурации - выявления случаев неправильной конфигурации

Активация необходимых софтовых фич и/или настройка необходимых параметров.

2. Планирование сети, включая планирование расширений, а именно:

Аудит и планирование необходимого развития радиоподсистемы; емкости транспортной сети

E2E Dimensioning Audit (аудит расчета емкости сети "из конца в конец", т.е. включая радио, транспорт и ядро сети)

Контроль качества услуг в терминах QoS (качества сервиса) и соблюдения политик в отношении трафика;

Управление мобильностью и реализация стратегия межвзаимодействия

3. Проведение виртуальных "драйв-тестов" силами инженеров, работающих из дома, включая продолжение развертывания сети.

Замена классических драйв-тестов на анализ данных сети и оптимизацию по результатам.

Приемка и первоначальная настройка.

Выработка характеристик для настройки indoor-оборудования.

Выявление зон с низким качеством обслуживания и дистанционная подстройка мощности излучения секторов.

Давайте по этим трем пунктам пройдемся подробнее.

Итак, немедленная поддержка сети. Своего рода - впрыскивание адреналина, или на чем, прежде всего, стоит сфокусироваться оператору. Это установка нового баланса между емкостью и качеством услуг за счет использования софтовых фич и настроек параметров.

1. Конфигурирование сети и аудит производительности (радиоподсистемы, транспорта и ядра).

Анализ настроек сети с корректировкой настроек, которые меняют качество услуг на макроуровне, ориентируясь на отчеты об уровне аварийности, значения данных CM, PM и CS.

2. Балансировка сети в плане емкость-качество/стабильность работы.

На этом шаге следует провести оценку сети, выявляя болевые точки и находя способы, которые могут наиболее оперативно помочь решить ту или иную обнаруженную проблему. Среди возможных мер - пересмотр и расширение необходимых софтверных лицензий в ядре.

3. Гигиена конфигурации сети.

Проверка всех выявленных отличий в настройках от их типовой конфигурации. Зачастую нетипичные настройки приводят к неоптимальной производительности.

4. Активация программных фич и/или подстройка параметров.

На этом шаге реализуются все решения, к которым оператор пришел в ходе предшествующего анализа сети. Как правило, наиболее простой способ решения ряда проблем - это активация соответствующих программных функций. Иногда можно решить проблему и подстройкой параметров, зачастую требуется и то, и другое.

Перепланирование сети

Задачи, которые решают на этом шаге, это перепланирование сети и E2E re-dimensioning.

1. Проводится аудит и перепланирование емкости радиоподсистемы.

Анализ эффективности использования частот и использование ПО для планирования емкости на основе алгоритмов машинного обучения для выявления и решения проблем емкости RAN.

2. E2E dimensioning Audit.

Выявление и устранение "бутылочных горлышек" с помощью аудита емкости сети "из конца в конец", включая анализ эффективности использования частот, QoS и политики настроек некритических услуг.

3. Управление мобильностью и стратегия межвзаимодействия.

Оценка влияния управления мобильностью на емкость и распределение трафика.

4. Конфигурирование ядра сети и оценка емкости "железа".

Пересмотр и реконфигурирование ядра сети с тем, чтобы настройки соответствовали изменениям в географии потребления трафика, включая оценку емкости сайтов и расширенную конфигурацию нод, где это требуется и возможно.

Отказ от драйв-тестов в пользу виртуальных драйв-тестов (VDT).

Цель - уйти от полевых драйв-тестов даже в ситуации, когда идет приемка новых сайтов, их первичная настройка и мониторинг.

1. Заменить драйв-тесты, проводившиеся для измерений и оптимизации.

Когда инженеры, которые сейчас переведены в режим удаленной работы, не могут ездить по городу, проводя драйв-тесты, возможным решением является переход к виртуальным драйв-тестам (VDT). Которые также позволяют проводить необходимую оптимизацию.

2. Приемка новых сайтов и первоначальные настройки.

Поддержка приемочных процедур и первоначальная настройка могут проводиться только в рамках физического драйв-теста.

3. Настройка функционирования для улучшения работы сети в режиме внутри помещений.

В отличие от физических драйв-тестов, VDT позволяет анализировать indoor-трафик, который, собственно и является основным видом трафика в период локдауна.

4. Выявление зон с недостаточным качеством обслуживания и настройка мощности секторов.

Анализ интерференции радиосигналов, вызванной изменениями в паттернах трафика. Позволяет провести перенастройку значений выходной мощности секторов с целью оптимизации, не требует замеров, проводимых в рамках драйв-тестов.

Негативное влияние троттлинга (троттлингом принято называть искусственное ограничение скорости для абонента на стороне оператора/сети, например, в связи с его тарифом или после исчерпания пакета трафика).

Троттлинг заставляет абонентское устройство занимать сетевые ресурсы дольше, чем это действительно необходимо;

Когда это только возможно следует избегать применения троттлинга или наращивания размеров пакетов данных, предоставляемых абоненту;

В некоторых странах регулятор требует обеспечивать гарантированный минимальный пользовательский опыт в период локдауна. 1 Мбит/c это минимальная скорость, которая все еще обеспечивает приемлемый пользовательский опыт при пользовании большинством распространенных приложений.

На диаграмме выше показано, что приложения делятся на те, которые занимают в основном даунлинк, и на приложения, которым требуется также и аплинк. Есть и приложения смешанного типа с почти симметричной загрузкой UL/DL, как WhatsApp и Facetime.

Обратите внимание на этот слайд. Он показывает, насколько позитивное влияние оказывает наличие поддержки VoLTE на сеть оператора, на ее устойчивость в кризисной ситуации "самоизоляции" или карантина!

В верхней половине картинки видно, как быстро загрузка сети возвращается к обычным уровням в сети с поддержкой VoLTE.

На картинке ниже наглядно видно, как рост голосового трафика в сети без VoLTE начинает приводить к деградации качества функционирования.

Да, неутешительный для некоторых вывод - сети без VoLTE могут сталкиваться с перегрузками при традиционном CS-voice обслуживании голосовых вызовов. И, напротив, те операторы, кто VoLTE уже развернул в достаточном масштабе, не сталкиваются с проблемами, причем даже при обработке голоса в CS, поскольку таких абонентов у них уже намного меньше, чем в сетях без VoLTE.

Две следующих картинки дают представление о том, как функционирует VoLTE в условиях высокой нагрузки.

1. В ситуации оптимизированной с учетом VoLTE агрегации частот.

Описание:

ограничения мощности UL (в ситуации агрегации частот в UL) и SCell selection/reselection сигнализация могут вызывать сбои голосового вызова.

функциональность добавляет возможность отменить конфигурацию SCell как для аплинка, так и для даунлинка в ситуации, когда сконфигурированы настройки под VoLTE.

В чем выигрыш оператора?

Улучшается работа VoLTE на сети

Сокращается доля обрывов звонков VoLTE примерно на 28%

Положительный эффект тем заметнее, чем больший процент сайтов поддерживает агрегацию частот.

2. В ситуации, когда требуется оптимизировать доступность услуги VoLTE в условиях высокой загрузки сети

Эта функциональность добавляет возможность приоритезации доступа к VoLTE в момент установления вызова. В 3GPP Rel-12 введен специальный тип сообщения в RRC, который отмечает голосовой вызов. Установление VoLTE вызова может быть приоритезировано в высоконагруженной сети.

Какие плюсы: повышается доступность обработки голосового вызова в режиме VoLTE.

На картинке показано, насколько велик выигрыш для пользователей сети, в терминах того - как много голосовых вызовов на сети можно приоритезировать.

Какие общие рекомендации дает Ericsson операторам в отношении работы с радиосетью в кризисный период изменения характера ее нагрузки.

1. Пересмотрите гайдлайны и политики, чтобы обеспечить оптимальные настройки, которые отвечали бы ситуации повышенных объемов трафика на сети.

2. Проверьте ситуацию с софтверными лицензиями и HWAC, поскольку на этом уровне зачастую можно быстро нарастить емкость сети.

3. Активируйте функциональности, предназначенные для сетей, работающих с высокой нагрузкой, убедитесь, что недостаток каких-то лицензий не создает "бутылочные горлышки". Существует список рекомендуемых параметров LTE RAN (спрашивайте в Ericsson).

4. В случае, если наблюдаются перегрузки контроллеров BSC, воспользуйтесь руководством по устранению перегрузок BSC/TRC (BSC/TRC Overload Handling).

5. Активируйте GSM функциональности "тонкого слоя" для увеличения емкости GSM.

6. Используйте руководства по работе с потоком пользователей WCDMA Flow of Users Guidline и LTE Flow of Users Guidline.

7. Воспользуйтесь возможностью добавить емкости за счет апгрейда хардверной части сети.

8. Запустите услуги оптимизации и выявите все сценарии проблем на сети, особенно это касается площадок, которые неожиданно получили значительную нагрузку из-за миграции пользователей в кризисной ситуации.

9. Постарайтесь деактивировать троттлинг, поскольку он оказывает негативное влияние на нагруженность сети, вместо троттлинга обслуживайте пользователей по принципу, "как можно быстрее".

Несколько слов следует сказать и о релейках.

Шаг 1. Мониторинг

Проследите за функционированием, выявляя потенциальные бутылочные горлышки.

1. Включите счетчики производительности и порогов

2. Проверьте загрузку портов WAN/Ethernet локальных сетей.

3. Проверьте правильность установок уровня сервиса QoS во всем домене РРЛ.

Шаг 2. Проведите удаленное расширение

Можно нарастить емкость даже на уже установленном железе.

1. Включите максимальную модуляцию, которая поддерживается (модемы + RAU);

2. Добавьте лицензии на емкость, чтобы получить возможность включить максимальные уровни модуляции (то есть 450 Мбит/c на несущую при использовании модуляции 1024QAM);

3. Разрешите компрессию заголовков (Header Compression) это может дать еще 5-10% роста пропускной способности.

4. Проведите рефарминг с тем, чтобы задействовать 2 соседних канала (2х28 МГц), что позволит нарастить емкость вдвое.

Шаг.3 Расширьте емкость сети за счет запуска нового решения ML6000.

1. Это позволит превратить 1+0, 1+1 в 2+0 XPIC, то есть обеспечит двукратный выигрыш в емкости.

2. Разблокируйте опцию 4096QAM, что даст прирост емкости в 40% в том же канале.

3. Можно удвоить емкость с использованием 112 МГц и XPIC (вплоть до 4+0).

4. Задействуйте частотный диапазон E Band, чтобы нарастить емкость до 10 Гбит/c

5. Используйте комбинации частот разных диапазонов (режим Multiband) чтобы добиться максимально возможной емкости.

Ericsson предлагает три различных варианта подписки на поддержку РРЛ, в том числе "все включено".

Есть рекомендации и по работе с ядром в антикризисный период.

1. ПО

Убедитесь, что все сетевые элементы ядра работают с поддерживаемым и рекомендованным софтом;

Проконсультируйтесь с представителем поставщика о наличие возможных софтовых фич, которые бы помогли в повышении производительности, емкости и стабильности работы сети.

2. Емкость сети.

Регулярно проводите проверку на предмет того, нет ли необходимости в расширении лицензий на емкость;

Проверяйте загруженность и пересматривайте пороги емкости для основных нод физических, виртуальных и логических компонентов (CPU, память, диски, линки, DS-группы, пулы, и т.п.)

Расширяйте емкость, как за счет покупки лицензий, так и за счет новых плат и другого железа, если и когда это требуется.

3. Проводите рутинные операции обслуживания сетевого оборудования

Проводите периодические проверки системы и качества ее функционирования, как указано в руководстве по эксплуатации.

Особое внимание стоит уделить мониторингу KPI и аварийным сообщениям, а также загрузке элементов сети.

Убедитесь, что формируются регулярные бэкапы программных настроек и конфигураций.

4. Какие действия требуются во время кризисных ситуаций и в целом в период высоких нагрузок?

Не стесняйтесь обратиться в Ericsson с любыми вопросами, касающимися поддержки вашей сети.

В Ericsson подготовили подборку - какие события характерны для периода вспышки пандемии, что стоит принимать во внимание и к чему быть готовым операторам сетей связи.

1. Увеличивается использование Wi-Fi, как за счет перетока в Wi-Fi части трафика который в обычно время оставался бы в мобильной связи, так и за счет общего роста пользования интернетом.

2. Рост потребления мобильного ШПД на ряде рынков, включая изменения в структуре трафика.

3. Значительный рост трафика голоса в каналах Voice/CSFB, VoWiFi, VoLTE.

4. Количество подключенных пользователей в ЧНН выросло, но изменились паттерны пользования, поэтому изменяются и паттерны загрузки сети (то есть наблюдается смещение периодов ЧНН).

5. Отмечается рост потребления потоковой передачи данных и массовое распространение онлайн-гейминга, как результат мер социального дистанцирования, массового перехода на дистанционную работу из дома и закрытых школ.

6. Рост пользования современными приложениями для видеоконференций, как в результате перехода учащихся на обучение на дому, а также как варианта "оставаться на связи" со своими друзьями и знакомыми для многих людей.

7. Сокращение мобильности людей привело к изменению в паттернах потребления трафика, как географически, так и в плане объема, времени и т.п.

8. Как результат перехода многих людей на работу из дома и закрытия школ и ВУЗов, наблюдается смещение трафика из деловой части городов в спальные районы и пригороды.

9. Евросоюз попросил Youtube и Netflix на 30 дней снизить разрешение отгружаемого видео до стандартного качества, чтобы понизить загрузку сетей контентом этих сервисов.

10. Операторы готовятся к возможным скачкам трафика и росту нагрузки на сети по мере увеличения периода карантина, стараясь поддерживать адекватное качество услуг всегда, когда это только возможно.

11. Потребление трафика в мобильных сетях, связанное с использованием Facebook, WhatsApp, TikTok и Netflix, продолжает расти. Наблюдается общее снижение деловой активности, что мешает активному развертыванию сети из-за ограничений на поездки и карантинных зон.

Выросло использование VPN из-за массового перевода многих людей на удаленку, что требует мониторинга инфраструктуры сетей, поскольку могут обнаруживаться "бутылочные горлышки".

Эпидемия ковида-19 повлекла за собой пока что трудно предсказуемые, но глобальные изменения, с которыми сталкивается каждый из нас.

В частности, можно отметить, что работа из дома в режиме карантина или самоизоляции стала, что называется, проверкой на прочность домашней подключенности - понадобилось организовывать и домашний офис, и онлайн-школу и т.п. Загрузка сетей фиксированной связи заметно выросла.

Как быть вместе, оставаясь дома? Опять же наблюдается рост потребностей в трафике. Что онлайн гейминг, что стриминг серьезно нагружают сети, заставляя провайдеров в некоторых ситуациях ограничивать качество передачи видео, чтобы удержать трафик в пределах доступной полосы пропускания сети.

Сокращение мобильности на фоне изменений паттернов потребления трафика серьезно изменила паттерны загрузки сети. Потребление трафика не только выплеснулось на окраины городов, но также сместились привычные ЧНН и проблемные точки с особенно высоким потреблением данных о которых операторы знали ранее.

Better call Ericsson!

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: антикризис Ericsson