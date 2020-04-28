Антикризис: Операторы обнулили стоимость звонков и SMS в международном роуминге

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Антикризис: Операторы обнулили стоимость звонков и SMS в международном роуминге

28.04.2020, MForum.ru

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Билайн и МегаФон сделали бесплатными входящие и исходящие звонки на номера МИД и ряда авиакомпаний. Также бесплатными стали SMS-сообщения для клиентов в международном роуминге.

В частности, стали бесплатными входящие и исходящие вызовы из-за границы на ряд номеров горячих линий:

  • Министерство иностранных дел РФ +7 (495) 587 88 60; +7 (499) 244 19 77; +7 (499) 244 19 88; +7 (499) 244 28 47
  • Госуслуги +7 (495) 249 75 77
  • Авиакомпания «Аэрофлот» +7 (495) 223 55 55
  • Авиакомпания «S7 Airlines» +7 (495) 783 07 07
  • Авиакомпания «Уральские Авиалинии» +7 (499) 920 22 52
  • Авиакомпания «Якутия» +7 (495) 970 17 17
  • Авиакомпания «Royal Flight» +7 (495) 782 00 31
  • Авиакомпания «Россия» +7 (495) 139 77 77

Звонки на эти номера возможны даже при отрицательном балансе на счете абонента.

Новые условия действуют автоматически для клиентов предоплатных тарифов, начиная с 27 апреля 2020 года, и не требуют каких бы то ни было дополнительных действий с их стороны. Бесплатный пакет 500 SMS на любые мобильные номера в международном роуминге доступен для клиентов уже с 17 апреля 2020 года.

Ранее Билайн в ходе реализации комплекса мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в 5 раз увеличил количество минут и интернета в составе пакетов популярных услуг в международном роуминге, а также отказался от платы за услугу «Доверительный платёж», чтобы клиенты при отсутствии возможности своевременно пополнить счет могли оставаться на связи. Кроме этого, звонки на номер горячей линии Ростуризма по вопросам коронавируса для клиентов Билайн также бесплатны. Номер горячей линии +74996781203.

С 10 апреля абонентам МегаФона в роуминге в 164 странах доступен ежедневный бесплатный пакет из 30 исходящих SMS на российские номера. В большинстве стран отправлять SMS можно даже при отрицательном балансе. Входящие сообщения остаются бесплатными. Бесплатными звонками МегаФон могут воспользоваться все абоненты, в том числе, с корпоративными тарифами.

Также для абонентов, которые сейчас находятся за границей и пользуются Роуминг, гудбай!, в 130 странах действуют специальные условия — лимит исходящих звонков на российские номера и любых входящих увеличен втрое с 60 до 180 минут. Такие условия будут действовать до 12 мая 2020 года.

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Многие наши соотечественники, речь идет о тысячах людей с российскими паспортами, включая детей, продолжают оставаться за границей в связи с прекращением аваисообщений. Отдельный вопрос - почему их до сих пор не эвакуировали средствами МЧС или других госслужб, и это вопрос без известного мне ответа. В этих условиях любая, даже небольшая помощь со стороны телеком-операторов, крайне актуальна и важна.

И здесь возникает еще один вопрос. Почему частный телеком-бизнес может сделать звонки бесплатными, а вот про бесплатные борта для вывоза соотечественников, я что-то не слышал, зато слышал о каких-то значительных суммах, которые гражданам России предлагалось заплатить за билеты на спецрейсы, организуемые для застрявших в той или иной стране. Еще один вопрос без внятного ответа. Что же, все, кого это коснулось, думаю, сделают свои выводы.

На днях МТС сделал бесплатными входящие звонки с ряда номеров, а также исходящие SMS близким в международном роуминге (включая SMS на номера других российских операторов).

  • + 7 (495) 249-75-77 Госуслуги
  • +7 (499) 678-12-03 Горячая линия Ростуризма
  • +7 (495) 870-45-09 Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы
  • +7 (499) 251-83-00 Инфо линия Департамента здравоохранения Москвы
  • + 7 (495) 587-88-60
  • +7 (499) 244-19-77
  • +7 (499) 244-19-88
  • +7 (499) 244-28-47 Ситуационный центр МИД
  • +7 (495) 139-87-90 Aegean Airlines
  • +7 (495) 969-22-48 Air Baltic
  • +7 (495) 411-66-55 Air France
  • +7 (495) 221-82-00 Alitalia
  • +7 (495) 705-91-04 Austrian Airlines
  • +7 (495) 374-55-14 Azur Air
  • +7 (499) 951-27-19 British Airways
  • +7 (495) 411-84-38 Brussels Airlines
  • +7 (499) 951-25-86 Emirates
  • +7 (495) 933-00-56 Finnair
  • +7 (495) 258-84-10 Iberia
  • +7 (495) 411-77-66 KLM
  • +7 (499) 951-26-02 LOT
  • +7 (495) 411-84-44 Lufthansa
  • +7 (495) 730-50-80 Nordwind Airlines
  • +7 (495) 981-00-77 Qatar Airways
  • +7 (495) 212-12-51 Red Wings Airlines
  • +7 (495) 782-00-31 Royal Flight
  • +7 (495) 783-07-07 S7 Airlines
  • +7 (495) 782-93-53 SAS
  • +7 (495) 411-84-43 Swiss
  • +7 (495) 775-08-49 Turkish Airline
  • +7 (495) 211-40-30 Utair
  • +7 (499) 500-56-76 Wizz Air
  • +7 (495) 223-55-55 Аэрофлот
  • +7 (499) 215-23-00 Победа
  • +7 (495) 139-77-77 Россия
  • +7 (499) 920-22-52 Уральские Авиалинии
  • +7 (495) 970-17-17 Якутия

В конце марта МТС уже обнулила исходящие вызовы на номера горячих линий и авиакомпаний. Позднее к списку также добавились горячая линия Госуслуг и номера авиакомпаний «Якутия» и Royal Flight.

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Раз уж мы начали разговор об обнулении тарифов для отдельных категорий граждан, нельзя не упомянуть также об инициативе Ростелеком. Компания с 1 мая 2020 года переводит на тарифный план Ветеран с бесплатными звонками на постоянной основе всех участников и инвалидов Великой отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами Ростелекома. Списки участников, ветеранов и блокадников предоставили органы власти субъектов Российской Федерации. Если кто-то не попал в список участников, можно обратиться в компанию по номеру 8-800-200-77-66 (бесплатные вызовы).

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Пресс-релизы:

Билайн: https://moskva.beeline.ru/about/press-center-new/press-releases/details/1536998/

МегаФон: https://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20200427-2222.html

МТС: https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2020-04-27/mts-obnulyaet-stoimost-vhodyashhih-zvonkov-c-ryada-nomerov-i-ishodyashhih-sms-v-mezhdunarodnom-rouminge

Ростелеком: https://www.company.rt.ru/press/news/d454840/?backurl=/press/

 

 

 

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теги: МегаФон розница тренды услуги саморегистрация SIM-карты

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