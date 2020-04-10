Антикризис: МегаФон запустил CDN, чтобы улучшить качество отгрузки видео и ТВ

10.04.2020, MForum.ru

В ситуации, когда потребление трафика, особенно видеотрафика, растет из-за частичной самоизоляции людей и перевода их удаленку, есть два варианта борьбы за устойчивость сетей и качество услуг.

Один - неуклюжий, путь запретов и ограничений, когда чиновники, мало соображающие в предмете, который им доверили "регулировать", пытаются вводить ненужные ограничения на качество передачи контента в сетях передачи данных.

Другой путь требует инвестиций и активных усилий оператора. Но именно он является единственно правильным. В ситуации, когда растет спрос людей на те или иные услуги сети и, соответственно, ее ресурсы, нужно наращивать эти ресурсы, в том числе, путем оперативного внедрения новых решений и технологий. Именно так поступили в сегодняшней кризисной сиутации в МегаФоне.

Компания МегаФон объявляет о запуске собственного решения Multi-CDN, которое существенно сокращает паузу между кликом и запуском видео, а также минимизирует задержки в ТВ-трансляциях. Улучшение качества услуг должны ощутить прежде всего пользователи в отдаленных регионах.

За последние несколько недель потребление онлайн-видео и цифрового МегаФон ТВ выросло на 30%. Это много, но не катастрофично. Компания отвечает на этот рост трафика запуском в дополнение к уже существующей распределенной системы из 17 дата-центров, платформы кэширования данных Multi-CDN с общей пропускной способностью 400 Гбит/с. Зачем это нужно? Это позволит абонентам получать видеоконтент с сервера, расположенного в непосредственной близости, а не в тысячах километров от региона абонента. Особенный выигрыш, как ожидается, ощутят пользователи в Сибири и на Дальнем Востоке.

Чего конкретно можно ожидать? Хорошего качества картинки, отсутствия "замираний", снижения задержки от момента, когда вы кликнули по кнопке Play и до момента запуска воспроизведения кино. То же касается ТВ каналов, особенно тех из них, что транслируются в формате HD. Система в режиме реального времени кэширует более 200 ТВ-каналов. Одномоментно в системе хранится более 250 ТБ востребованного контента.

«В условиях, когда многие абоненты вынуждены оставаться и работать дома, мы продолжаем повышать качество и скорость просмотра телеканалов и фильмов из нашей обширной медиатеки. Общая пропускная способность системы составляет 400 Гбит/с, что позволит просматривать контент большому количеству пользователей даже при повышенной нагрузке на сеть», – отметил генеральный директор МегаЛабс Андрей Кушнарев.

Рост трафика МегаФон ТВ в 30% во второй половине марта во-многом обусловлен мерами самоизоляции. Самый большой рост потребления обеспечило юное поколение. Дети не ходят в школу, стоит ли удивляться, что количество просмотров мультфильмов и кино для детей и подростков выросло на 40%? Здесь и немалая "заслуга" родителей, работающих из дома - мультфильмы это самый простой способ хотя бы на время занять ребенка, чтобы можно было поработать.

Сервис МегаФон ТВ доступен на самых разнообразных устройствах - смартфонах под Android, iOS, Apple TV, смарт-ТВ: Samsung, LG, Sony, Philips. Panasonic, Mi TV, медиплейерах Cinemood, а также через браузер ПК и ноутбуков. Услугой могут пользоваться абоненты МегаФон и клиенты других операторов.

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теги: МегаФон развитие сетей контент антикризис