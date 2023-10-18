Покупки активов: ВымпелКом приобрел компанию CDNvideo, а с ней - сеть доставки контента

MForum.ru

Покупки активов: ВымпелКом приобрел компанию CDNvideo, а с ней - сеть доставки контента

18.10.2023, MForum.ru

Компания ВымпелКом приобрела 95% оператора сетей доставки контента, компанию CDNvideo, у холдинга Wangsu Science & Technology. Сделка состоялась после одобрения российским регулятором.

 

 

Сети CDN на сегодня - это ключевая технология для доставки контента. ВымпелКом ранее несколько лет пользовался услугами компании Wangsu S&T, а теперь, как видим, приобрел сеть и сможет ее развивать в соответствии с потребностями своих клиентов.

CDNvideo - это бренд, услуги сети доставки контента предоставляет ООО СДН-Видео. Компания на базе созданной сети предоставляет не только услуги гарантированной доставки контента, но и онлайн-трансляций, предоставления виртуальных вычислительных мощностей, ускорения работы сайтов, интернет-маркетплейсов, приложений, игр и другие услуги, связанные с передачей интернет-трафика.

Узлы сети CDNvideo установлены в 22 городах России, а также в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии, Армении, Азербайджане, Германии, Нидерландах, США, Израиле, Ираке и Сингапуре. Общая емкость сети - более 3 Тбит/с. Заявляемая доступность сети - более 99,99%, средняя сетевая задержка - менее 12 мс. Средняя фактическая полоса пропускания в России - более 27 Мбит/с на пользователя, что позволяет транслировать UHD- и 4К-видео.

В период с 2017 по 2023 год компания входила в состав китайского холдинга Wangsu Science & Technology, обладающего второй по масштабу и пропускной способности сетью доставки контента в мире.

О важности этой покупки для российского рынка говорит хотя бы то, что CDNvideo сейчас считается лидером рынка услуг SDN в России.

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теги: ВымпелКом покупка активов CDN

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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