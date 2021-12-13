Купля-продажа активов: МТС вложилась в распознавание лиц - 7 млрд рублей заплачены за VisionLabs

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Купля-продажа активов: МТС вложилась в распознавание лиц - 7 млрд рублей заплачены за VisionLabs

13.12.2021, MForum.ru

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Крупная сделка на рынке AI - Intema, дочерняя компания ООО "МТС ИИ" (МТС AI) подписала обязывающие документы по покупке компании VisionLabs B.V примерно за 7 млрд руб. Фактическая сумма сделки будет определяться итогами достижения VisionLabs ряда целевых показателей в течение 3 лет.

 

 

VisionLabs станет крупнейшим портфельным активом группы Intema. Основной задачей компании по прежнему останется создание и развитие AI-продуктов, пользующихся спросом на международных рынках.

Intema приобретает 51,77% у основателей VisionLans, 25,07% у структур Сбера и у венчурного фонда АФК Системы Sistems_VC - 23,16%. Председатель Совета директоров Vision Labs Александр Ханин сохранит свою позицию. Как и второй основатель компании Иван Лаптев, он планирует конвертировать акции VisionLabs в долю владения структурами МТС AI.

МТС уже получила необходимые корпоративные одобрения, но компании еще предстоит дождаться регуляторных одобрений.

«В МТС AI мы формируем мощнейший центр экспертизы в сфере искусственного интеллекта, который объединяет лучшие на рынке разработки, команды и компетенции. Сделка по приобретению VisionLabs усилит продуктовый портфель МТС AI в востребованном направлении видеоаналитики, который мы сможем использовать как для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС, так и в интересах наших корпоративных клиентов в России и на международном рынке», — заявил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Технологии искусственного интеллекта в ближайшие несколько лет станут ключевыми драйверами развития бизнеса и общества. И мы в МТС AI решили воспользоваться этим окном возможностей, создав компанию Intema, главная цель которой — поиск перспективных продуктов и идей в области ИИ, помощь в их развитии и реализации на рынке через инструменты инвестирования и экспертной поддержки. На стыке разных разработок портфельных компаний мы будем создавать новые прорывные продукты. При этом VisionLabs после сделки продолжит работать автономно и сохранит прежнюю бизнес-стратегию и команду», — сказал генеральный директор МТС AI Александр Ханин.

Пресс-релиз МТС

Покупка выглядит интересной. Компанией VisionLabs реализовано более 500 проектов в области компьютерного зрения в 37 странах мира для более чем 270 клиентов из финансового, телекоммуникационного, рителйл, транспортного, энергетического секторов. Более 1,7 млн камер по всему миру используют ПО VisionLabs. Выручка компании - более 1 млрд руб ежегодно.

Основное направление разработок компании - софт для распознавания лиц. Поскольку он на сегодня не запрещен и неизвестно, придет ли человечество к таким запретам, можно неплохо заработать на желании государственных и корпоративных структур наладить контроль за людьми на основе их биометрии. Кроме того, компания VisionLabs накопила качественный кадровый ресурс и может заниматься и другими проектами, в частности, перспективной темой AR/VR.

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теги: МТС VisionLabs Intems МТС AI МТС ИИ активы покупка активов купля активов купля-продажа

© Алексей Бойко, MForum.ru

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