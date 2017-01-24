Анонсы: Новости робототехники. Выпуск 72

24.01.2017, MForum.ru

Одна из китайских фабрик в округе Дунгуань не так давно сократила 590 служащих, заменив их на промышленных роботов. Теперь предприятие обслуживает 60 людьми, занятыми, в основном, обслуживанием машин, а не непосредственным производством. С момента полной роботизации, месячная выработка на человека выросла с 8 до 21 тысяч деталей - на 250%! При этом, уровень брака сократился с 25% до 5%! Согласно целому ряду прогнозов, в ближайшие годы многих из нас ожидает потеря работы из-за автоматизации и введения ИИ. Масштаб изменений столь велик, что встает вопрос - что делать с людьми, теряющими источники дохода и зачастую средства к дальнейшему существованию. Очевидных решений этой проблемы нет. Кто-то надеется на то, что автоматизация не только лишает людей рабочих мест, но и создает новые - в этом случае решение проблемы занятости - это переквалификация и постоянное дообучение работников. Другие связывают решение проблемы с так называемым Универсальным базовым доходом - гарантированными выплатами всему населению "на поддержание штанов".

http://robotrends.ru/pub/1704/na-kitayskoy-fabrike-personal-uspeshno-zamenili-na-robotov - подробнее

Китайский новостной робот написал первую заметку для Southern Metropolis Daily на тему ожидаемого туристического бума, связанного с китайским Новым Годом. Общий объем новости составил 300 знаков. Китайский робот - не первый и не единственный, еще в 2014 году была написана заметка роботом Quakebot для Los Angeles Times. С ноября 2016 специальную ленту для СМИ и медиа должны были начать выпускать программы, действующие по алгоритмам Yandex. Робот Automated Insights помогает журналистам Associated Press и Yahoo News. В Киргизии успешо трудится робот финансового портала Акчабар.kg

http://robotrends.ru/pub/1704/kitayskiy-novostnoy-robot-napisal-pervuyu-zametku - подробнее

Сразу отметим, речь не идет о полностью автоматизированных грузовых роботах. Пока что в порту Сингапура планируется запустить автопоезда из 4 грузовиков. В каждом таком автопоезде водитель-человек будет находиться только в первом грузовике, а три роботизированных грузовика будут "следовать за лидером", выстраиваясь в цепочку. Как ожидается, это позволит выиграть за счет сокращения фонда заработной платы водителям - опять речь о вытеснении работников-людей роботами? Подробности и детали: http://robotrends.ru/pub/1703/v-singapure-robotizirovannye-gruzoviki-ispytayut-v-portu

Как ожидается, этот документ поможет регулировать сферу взаимодействия роботов с человеком, обеспечит правовую базу для повышения безопасности человека при взаимодействии с роботами. Теперь предложение рассмотрят на заседании Европарламента - как ожидается, это произойдет уже в феврале 2017 года. Есть немалая вероятность того, что парламентарии дадут документу "зеленый свет". Этический кодекс для разработчиков роботов еще в 2014 году составили во Франции. В декабре 2016 года проект регулирования правового статуса роботов в России представил Дмитрий Гришин. Подробнее http://robotrends.ru/pub/1703/v-komitete-evroparlamenta-odobrili-iniciativu-sozdaniya-dobrovolnogo-kodeksa-eticheskogo-povedeniya

Как ожидается, это ускорит процесс распространения универсального языка RCML (Robot Control Meta Language) для программирования роботов и систем роботов, разработанного пермской компанией Robot Control Technologies.

Robot Control Meta Language - язык программирования роботов, позволяющий системам различных производителей эффективно взаимодействовать между собой. Считается, что благодаря использованию RCML специалисты, не имеющие специальных технических навыков, могут настроить взаимодействие роботов по заданному алгоритму. Обновления RCML выходят с августа 2015 года. Официальный сайт: http://robotct.ru/aboutrcml

Я в этом сомневаюсь. Пока что идут вполне реальные увольнения низкоквалифицированного персонала пратически везде, где идет внедрение роботов. Да, при этом зачастую создаются новые рабочие места для специалистов. Но специалистов по-прежнему требуется меньше, чем рабочих. Открытым остается вопрос о том, что будет с людьми, теряющими работу? Всех получится переподготовить по другой специальности? Сомнительно.

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673695-iskusstvennii-intellekt-bolshe-rabochih-unichtozhit

В ходе эксперимента манипулятор захватит имитатор поручня для проверки развиваемого усилия. Подробнее о манипуляторе: http://robotrends.ru/robopedia/ktms-1

В 2016 году компанией Neurala заключен ряд сделок с производителями дронов и автопилотов на разработку систем компьютерного зрения на базе нейронной сети Neurala Brain. Проект собрал $16 млн инвестиций. Компания известна активным сотрудничеством с NASA по созданию системы компьютерного зрения для марсохода. Но и на Земле разработкам компании можно будет найти применение передовым разработкам. https://hi-news.ru/gadgets/dronam-i-avtopilotam-dadut-mozgi-ot-marsoxodov.html

Небольшое видео со звуком. Вывод один - роботизация и другая автоматизация выгонит с насиженных мест немало специалистов. Придется переучитваться, в том числе на новые специальности. Готовы идти учиться заново?

http://www.golos-ameriki.ru/a/truck-jobs/3683749.html

Автоматизация (в т.ч. роботизация) ритейла - важный и набирающий силу тренд. И пока до нас не доехали роботы-тележки, способные перевозить товары за покупателем, и робо-кассы, позволяющие рассчитаться за купленные товары с автоматом, без кассира, остаются другие полезные системы. Например, системы компьютерного зрения, которые позволяют идентифицировать покупателя по его лицу, что позволяет предоставлять ему персональное обслуживание. VisionLabs, Россия - пример такой системы. LUNA - платформа, распознающая лица и LUNA Cloud - облачная версия продукта от VisionLabs, Россия - пример такой системы, способной идентифицировать клиентов по лицам в момент из входа в магазин. Удобно, в простейшем случае, для подсчета уникальных клиентов. Качество распознавания лица, не закрытого аксессуарами - 99.9%.

Подробнее http://www.retailer.ru/item/id/139531/

В общей сложности 75 роботов-курьеров Starship проехали свыше 25 тыс. км в 16 странах и 59 городах; попутно более 3 млн человек увидели роботов в действии. Сейчас идут пилотные внедрения в США и ряде европейских стран. Компания Grishin Robotics (Дмитрия Гришина) - один из соинветсторов Starship. http://robotrends.ru/pub/1703/starship-ispytyvaet-nazemnyh-robo-kurerov-v-ssha - подробнее

Роботов испытали в условиях затопленной каменоломни в Сомерсете, UK - основные впечатления всех участников сводятся к "было холодно".

Роботы, впрочем, отработали хорошо.

http://robotrends.ru/pub/1703/avtonomnye-miniatyurnye-podvodnye-roboty-ecosub-proshli-pervye-ispytaniya - подробнее

В ресторанах роботов пытаются применить с начала нулевых годов XXI века. Известны несколько попыток применения роботов различного типа в качестве официантов, также роботов задействуют для приема заказов "с голоса", для производства и переработки еды, например, для автоматического производства гамбургеров, для чистки цитрусовых.

Есть уже немало историй о попытках применения роботов-официантов, вот только в ряде случаев переход на роботов оказался неудачным. А что еще можно автоматизировать в основном зале? http://robotrends.ru/robopedia/restorany-i-roboty

Роботизация складов - тема, которой пытаются заниматься еще с прошлого века. Спору нет, роботы-тележки, способные перевозить палеты - вещь вполне на сегодня проработанная и позволяющая удешевить работу склада. Да и промышленные манипуляторы можно применять для обработки однотипных палетизированых грузов. Но всем хочется большего - например, создать склад-робот. Здесь тоже есть определенные успехи, например, у компании Symbotic, которая и склады своей группы пытается автоматизировать и даже предлагает свои услуги на коммерческой основе таким гигантам как Coca-Cola. Но добиться экономии средств пока не выходит - роботы позволяют сократить низкооплачиваемый персонал, но тут же оказывается, что для того, чтобы они работали 24/7 нужно еще множество квалифицированного высокооплачиваемого персонала - в итоге вместо экономии при роботизации получается рост расходов. В общем, не все пока гладко в этой теме. О складских роботах: http://robotrends.ru/robopedia/skladskie-roboty

Манипулятор Dobot M1 обещают продавать за $1 тысячу. Что это означает, и можно ли ждать революции в мелкосерийном производстве? Хорошая публикация Michael Klimarev на Nag.ru http://nag.ru/articles/article/30867/vkalyivayut-robotyi.html

Искуственный интеллект (искин), справляющийся с написанием исковых заявлений на базе предоставленной ему в электронном виде документации, заменит юристов Сбербанка, которые сейчас выполняют эту работу. Часть людей переучат, другие пойдут под сокращение. Проесс перехода на "роботов-юристов" в Сбере завершится в первом полугодии 2017 года. Подробнее - http://robotrends.ru/pub/1702/v-sberbanke-iskin-yurist-pozvolit-otkazatsya-ot-3-tysyach-rabochih-mest

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