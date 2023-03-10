Покупка компаний: MTS AI купила долю в Инфоматике

10.03.2023, MForum.ru

Дочерняя структура МТС - MTS AI, специализирующаяся в разработке и внедрении решений ИИ, приобрела 49% российской компании "Инфоматика", которая занимается разработкой высокотехнологичных решений в сфере контроля доступа и билетных систем.

Новый акционер даст возможность Инфоматике интегрировать собственные разработки по части турникетов и терминалов доступа с наработками MTS AI по распознаванию лиц и системами оплаты по лицу VisionLabs - дочерней структуры MTS AI.

Компания Инфоматика работает в области IT с 1996 года и известна, как производитель билетно-пропускных систем; систем контроля оплаты проезда в общественном транспорте; специализированного оборудования контроля и управления доступом. У компании есть собственное КБ и производство в Казани, где разрабатывается и производится продукция.

Число проектов, реализованных компанией - более 200. Оборудование компании используется, в частности, в московском, казанском и самарском метро.

“В рамках инвестиционной стратегии MTS AI мы внимательно изучаем активы, комплементарные имеющемуся портфелю, и делаем акцент на покупке компаний-лидеров в своих сегментах как в России, так и за рубежом. Именно так была приобретена VisionLabs, которая в свою очередь имеет ряд успешных совместных с компанией “Инфоматика” на протяжении последних нескольких лет. Для нас помимо хороших финансовых показателей компании это стало ключевым фактором в принятии решения по покупке”, - сказал Дмитрий Марков, исполнительный директор MTS AI.

«Логика развития компании требовала привлечения стратегического партнера для выхода на новый уровень, в том числе, в рамках развития международного бизнеса. Принятие решения о сотрудничестве с командой MTS AI и, в частности, компанией VisionLabs, как давнего технологического партнера, для нас оказалось логичным и наиболее перспективным» - прокомментировал Давид Тартаковский, генеральный директор компании Инфоматика.

Вполне логичная покупка. Просматривается возможность синергии, а различные системы доступа, особенно со смарт-функционалом, сейчас в тренде и, вероятно, будут оставаться в тренде.

пресс-релиз МТС

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теги: покупка компаний МТС MTS AI Инфоматика искусственный интеллект системы контроля доступа

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