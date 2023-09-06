Услуги: МТС создала Секретаря с ИИ

06.09.2023, MForum.ru

Это новый сервис МТС, адресованный всем пользователям. В основе услуги - возможность принять звонок вместо абонента, если он занят, не хочет отвечать на вызов или недоступен. Если звонящий вступит в общение с Секретарем, то по завершению разговора сервис преобразует его в текст, отправит по SMS превью разговора (до 150 символов), предложит использовать Telegram-бота, который сможет показать всю расшифровку разговора, там же будет доступна аудиозапись диалога. Секретарь постарается распознать, кто звонил и, соответственно, "тегнуть" информацию, например, "служба доставки" или "Родственник".

За расшифровку отвечает ИИ-платформа Audiogram, разработка дочки МТС - MTS AI. Платформа обеспечивает не только преобразование "голос-текст", но и обеспечивает озвучивание ответов бота. На выбор у пользователя есть 9 различных голосов, включая "дерзкий мужской" и "мудрый женский". Функция "антимат" маскирует нецензурные слова и выражения в расшифровке. Также проводится "денормализация". Этот термин используется специалистами, работающими с базами данных. В нашем случае речь идет том, что пока с распознанным текстом работал ИИ, текст был нормализован, в частности, в нем не использовались прописные буквы, знаки препинания - в таком виде с ним удобнее работать машине. Перед тем, как направить текст человеку, специальная программа обеспечивает его денормализацию, то есть разбивает на фразы, добавляет прописные буквы и знаки препинания, чтобы человеку было удобнее воспринимать информацию в привычном виде.

Секретарь, приняв звонок, здоровается, по ключевым словам собеседника пытается понять тему звонка. Посчитав, что это кто-то из близких он может сказать, например, "всегда приятно, когда звонит родственник", вычислив звонок с работы - "кажется, вы коллега". Посчитав звонок спамом, секретарь будет общаться со звонящим "в ироничном стиле".

Сервис основан на использовании платформы JAICP (от англ. Just AI Conversational Platform Ultimate), это программное решение для разработки, внедрения, эксплуатации и сопровождения "интеллектуальных" разговорных чат-ботов и голосовых ассистентов. В компании намерены продолжать развивать эту платформу, в частности, внедрять в нее дополнительные сервисы, улучшающие когнитивные способности бота по пониманию пользователей, улучшать распознавание вызывающих для присвоения им верной категории.

Как сообщает МТС, на август 2023 года Секретарь может взаимодействовать со звонящими в рамках более, чем 100 сценариев диалога. В его распоряжении "револьвер" из фраз, набор шуток и несерьезных вопросов, некоторые считают, что их вставление в разговор делает общение более приятным.

Не буду давать подробностей о расценках и о том, где можно подключить Секретаря, а то вдруг эту информацию сочтут рекламой, законы нынче суровы. Отмечу, что есть возможность пользоваться новинкой в том числе, в бесплатном режиме - это сократит выбор доступных голосов до двух базовых.

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теги: услуги МТС AI секретарь

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