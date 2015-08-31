МТС и LTE в метро Москвы

MForum.ru
31.12.2016,
На этой странице собираем усилиями энтузиастов и пресс-служб операторов официальную и неофициальную информацию о ситуации с обеспечением LTE-покрытия в московском метрополитене, прежде всего, на станциях московской подземки, а также ссылки на новости по обеспечению метро в Москве поддержкой 4G/LTE. Чтобы дополнить/скорректировать информацию - пишите на мою почту, либо мне в Facebook, либо в комментарии на странице.
Схема метро metromap.ru
Бульвар Рокоссовского
--
Черкизовская
--
Преображенская площадь
--
Сокольники
--
Красносельская
--
Комсомольская
--
Красные ворота
--
Чистые пруды
--
Лубянка
--
Охотный ряд
--
Библиотека им. Ленина
--
Кропоткинская
--
Парк культуры
--
Фрунзенская
--
Спортивная
--
Воробьевы горы
--
Университет
--
Проспект Вернадского
--
Юго-Западная
--
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
Румянцево
--
Саларьево
Речной вокзал
Водный стадион
Войковская
Сокол
Аэропорт
Динамо
Белорусская
Маяковская
Тверская
Театральная
Новокузнецкая
Павелецкая
Автозаводская
Технопарк
Коломенская
Каширская
Кантемировская
Цирицыно
Орехово
Домодедовская
Красногвардейская
Алма-Атинская
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
Строгино
Крылатское
Молодежная
Кунцевская
Славянский б-р
Парк Победы
Киевская
Смоленская
Арбатская
Площадь Революции
Курская
Бауманская
Электрозаводская
Семеновская
Партизанская
Измайловская
Первомайская
Щелковская
Кунцевская
Пионерская
Филевский парк
Багратионовская
Фили
Кутузовская
Студенческая
Международная
Выставочная
Киевская
Арбатская
Александровский сад
Парк культуры
Октябрьская
Добрынинская
Павелецкая
Таганская
Курская
Комсомольская
Проспект Мира
Новослободская
Белорусская
Краснопресненская
Киевская
Медведково
Бабушкинская
Свиблово
Ботанический сад
ВДНХ
Алексеевская
Рижская
Проспект Мира
Сухаревская
Тургеневская
Китай-город
Третьяковская
Октябрьская
Шаболовская
Ленинский проспект
Академическая
Профсоюзная
Новые Черемушки
Калужская
Беляево
Коньково
Теплый Стан
Ясенево
Новоясеневская
Планерная
Сходненская
Тушинская
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
Щукинская
Октябрьское поле
Полежаевская
Беговая
Улица 1905 года
Баррикадная
Пушкинская
Кузнецкий Мост
Китай-город
Таганская
Пролетарская
Волгоградский проспект
Текстильщики
Кузьминки
Рязанский проспект
Выхино
Лермонтовский проспект
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
Парк Победы
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
Третьяковская
Марксистская
Площадь Ильича
Авиамоторная
Шоссе Энтузиастов
Перово
Новогиреево
Новокосино
Алтуфьево
Бибирево
Отрадное
Владыкино
Петровско-Разумовская
Тимирязевская
Дмитровская
Савеловская
Менделеввская
Цветной бульвар
Чеховская
Боровицкая
Полянка
Серпуховская
Тульская
Нагатинская
Нагорная
Нахимовский проспект
Севастопольская
Чертановская
Южная
Пражская
Улица Академика Янгеля
Аннино
Бульвар Дмитрия Донского
Петровско-Разумовская
Фонвизинская
Бутырская
Марьина роща
Достоевская
Трубная
LTE b20 (800 МГц) замечено на станции и в переходах станции 2016.12.28
Чкаловская
Римская
LTE b20 (800 МГц) замечено покрытие. 2016.12.28
Дубровка
Кожуховская
Печатники
Волжская
Люблино
Братиславская
Марьино
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
Каширская
Варшавская
Каховская
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
Улица Старокачаловская
Улица Скобелевская
Бульвар Адмирала Ушакова
Улица Горчакова
Бунинская Аллея
LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.
+ +
2017.01.15 Известно 16 станций метро в Москве с LTE от МТС.
2016.12.28 МТС замечена в развитии LTE в московском метрополитене. Замечено покрытие b20 на станции и в переходах станции Сретенский б-р, на Крестьянской заставе b20, а на Бауманской и вовсе LTE-A CA_20-3 (5+20).
Ведь могут, когда хотят.
2016.05.24 МТС сообщает, что обеспечила LTE на 14 действующих и одной строящейся станции московского метро (Косино).
Битцевский парк, Борисово, Волоколамская, Деловой центр, Жулебино, Зябликово, (Косино), Котельники, Лесопарковая, Митино, Мякинино, Пятницкое шоссе, Спартак, Тропарево, Шипиловская.
Также компания сообщает о договоре с Максима Телеком на подключение к транспортной сети этой компании и установку во всех вагонах московского метро фемтосот 3G МТС, которые обеспечат покрытие сети в вагонах и возможность пользования услугами 3G, включая мобильный интернет, голос и SMS. Это сильный ход компании, который может обеспечить ей лидерские позиции в московском метро. Завершение внедрения ожидается к концу 1q2017.
2016.02.18 По неподтвержденным данным на сегодня LTE от МТС есть на станциях: Битцевский парк, Борисово, ВДНХ, Волоколамская, Деловой центр, Жулебино, Зябликово, Котельники, Лермонтовский проспект, Лесопарковая, Митино (800 МГц), Мякинино (800 МГц), Пятницкое шоссе (800 МГц), Рижская, Спартак, Тропарево, Шипиловская (800 МГц). Жирным выделена подтвержденная информация.
2016.01.11 Замечено покрытие МТС b7 10 МГц на станции Борисово и b20 5 МГц на станции Шипиловская.
2015.12.07 Замечено покрытие МТС LTE b7 в переходе Зябликово-Красногвардейская. Информация официально не подтверждена.
2015.08.31 МТС запустила LTE на станции метро Тропарево. Первый запуск LTE в Московском метро.
теги: "связь в метро"
© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G,
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