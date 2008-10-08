LTE в метро Москвы (обновляемый список)

31.12.2017, MForum.ru

LTE в метро Москвы -- Связь в метро

На этой странице собираем усилиями энтузиастов и пресс-служб операторов официальную и неофициальную информацию о ситуации с обеспечением LTE-покрытия в московском метрополитене, прежде всего, на станциях московской подземки, а также ссылки на новости по обеспечению метро в Москве поддержкой 4G/LTE. Чтобы дополнить/скорректировать информацию - пишите на мою почту, либо мне в Facebook, либо в комментарии на странице.

1 линия (красная)

Бульвар Рокоссовского

--

Черкизовская

--

Преображенская площадь

--

Сокольники

--

Красносельская

Билайн

2015.11.06 Запущена поддержка LTE 800 Билайн c 2015.11.06.

Комсомольская

Билайн

2015.11.06 Запущена поддержка LTE 800 Билайн c 2015.11.06.

Красные ворота

--

Чистые пруды

--

Лубянка

--

Охотный ряд

--

Библиотека им. Ленина

--

Кропоткинская

--

Парк культуры

Билайн

2015.11.06 Запущена поддержка LTE 800 Билайн c 2015.11.06.

Фрунзенская

--

Спортивная

--

Воробьевы горы

--

Университет

--

Проспект Вернадского

--

Юго-Западная

--

Тропарево

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

МегаФон

2015.09.01 Сообщается, что сеть LTE компании МегаФон доступна на станции Тропарево

Tele2

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями.

Румянцево

МегаФон

2016.03.11 МегаФон подтвердил, что LTE покрытие есть на станции Румянцево.

2016.01.27 По неподтвержденной пока информации сеть LTE МегаФон действует на станции Румянцево.

Саларьево

МегаФон

2016.02.18 МегаФон сообщает, что LTE покрытие действует на станции м. Саларьево в Москве.

2016.02.15 По неподтвержденной пока информации сеть LTE МегаФон действует на станции Саларьево.

2 линия (зеленая)

Речной вокзал

Водный стадион

Войковская

Сокол

Аэропорт

Динамо

Белорусская

Маяковская

Тверская

Театральная

Новокузнецкая

Павелецкая

Автозаводская

Технопарк

Коломенская

Каширская

МегаФон

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон

Кантемировская

Цирицыно

Орехово

МегаФон

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон, возможно пока что в тестовом режиме, так как доступ к интернету то обеспечивается, то нет.

Домодедовская

МегаФон

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон, возможно пока что в тестовом режиме, так как доступ к интернету то обеспечивается, то нет.

Красногвардейская

МегаФон

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон

Алма-Атинская

3-я линия (синяя)

Пятницкое шоссе

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

Митино

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

Волоколамская

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

Мякинино

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

Строгино

Крылатское

Молодежная

Кунцевская

Славянский б-р

Парк Победы

Киевская

Смоленская

Арбатская

Площадь Революции

Курская

Бауманская

Электрозаводская

Семеновская

Партизанская

Измайловская

Первомайская

Щелковская

4-я линия

Кунцевская

Пионерская

Филевский парк

Багратионовская

Фили

Кутузовская

Студенческая

Международная

Выставочная

Киевская

Арбатская

Александровский сад

5-я линия (коричневая, кольцевая)

Парк культуры

Октябрьская

Добрынинская

Билайн

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Павелецкая

Таганская

Курская

Комсомольская

Проспект Мира

Новослободская

Билайн

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Белорусская

Краснопресненская

Киевская

6-я линия (оренжевая)

Медведково

Бабушкинская

Свиблово

Ботанический сад

ВДНХ

Алексеевская

Рижская

Проспект Мира

Сухаревская

Тургеневская

Китай-город

Третьяковская

Октябрьская

Шаболовская

Ленинский проспект

Академическая

Профсоюзная

Новые Черемушки

Калужская

Беляево

Коньково

Теплый Стан

Ясенево

Новоясеневская

7-я линия (Фиолетовая)

Планерная

Сходненская

Тушинская

Спартак

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

Щукинская

Октябрьское поле

Полежаевская

Беговая

Улица 1905 года

Баррикадная

Пушкинская

Кузнецкий Мост

Китай-город

Таганская

Пролетарская

Волгоградский проспект

Текстильщики

Кузьминки

Рязанский проспект

Выхино

Лермонтовский проспект

Tele2

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями.

Жулебино

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

Tele2

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями.

Котельники

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

Tele2

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями.

8А-линия

Парк Победы

Деловой центр

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

Tele2

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями.

Третьяковская

Марксистская

Площадь Ильича

Авиамоторная

Шоссе Энтузиастов

Перово

Новогиреево

Новокосино

Tele2

2016.06.02 По неподтвержденной пока что информации LTE от Tele2 появилось на станции Новокосино в Москве.

9-я линия (серое)

Алтуфьево

Бибирево

Отрадное

Владыкино

Петровско-Разумовская

Тимирязевская

Дмитровская

Савеловская

МегаФон

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон

Менделеввская

Билайн

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Цветной бульвар

Билайн

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

МегаФон

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон

Чеховская

Билайн

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Боровицкая

Полянка

Билайн

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Серпуховская

Билайн

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Тульская

Нагатинская

Нагорная

Нахимовский проспект

Севастопольская

Чертановская

Южная

Пражская

Улица Академика Янгеля

Аннино

Бульвар Дмитрия Донского

10-я (салатовая)

Петровско-Разумовская

Фонвизинская

Бутырская

Марьина роща

Достоевская

Трубная

Сретенский бульвар

МТС

LTE b20 (800 МГц) МТС замечено на станции и в переходах станции 2016.12.28

Чкаловская

Римская

Крестьянская застава

МТС

LTE b20 (800 МГц) МТС замечено на станции и в переходах станции 2016.12.28

МегаФон

2017.01.10 Замечено LTE покрытие МегаФон на станции Крестьянская застава, а также в переходе Чкаловская-Курская.

Дубровка

Кожуховская

Печатники

Волжская

Люблино

Братиславская

Марьино

Борисово

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

Шипиловская

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

Забликово

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

11А линия

Каширская

МегаФон

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон

Варшавская

МегаФон

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон

Каховская

12-я линия (серо-голубая)

Битцевский парк

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

Лесопарковая

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

Улица Старокачаловская

Улица Скобелевская

Бульвар Адмирала Ушакова

Улица Горчакова

Бунинская Аллея

Строящиеся

Косино

МТС

LTE действует с 2016.05.24 по заявлению компании МТС.

+ +

Новости LTE в Московском метро

Всего в Москве 202 станции метро на 2017.02.

2017.01.15 Покрытие LTE в Московском метро обеспечено более, чем на 23 станциях хотя бы одним из операторов.

Единый инфраструктурный оператор

2015.11.06 В 2015 году идея создания единого инфраструктурного оператора в Московском метро звучит так - объединяются активы Билайн и МТС в Московском метро. На этой базе создается оператор, который предоставляет доступ к инфраструктуре абонентам всех компаний сотовой связи (Tele2 и МегаФон платят за услуги доступа). Охват территории метро (включая перегоны) услугой голосовой связи ожидается на уровне 70%. / gazeta.ru

2014.12.19 Конспекты. Q&A: Будут ли МТС и ВымпелКом корректировать инвестиционные планы на 2015 год из-за кризиса? В частности, какие перспективы операторов в московском метро?

2014.09.14 В Московском метро возобновится работа по развитию сотовой связи и мобильного ШПД. В сентябре 2014 года появилась информация о том, что в течение двух лет в подземке появится единая сеть мобильной связи, доступ к которой смогут предоставлять все основые операторы сотовой связи Москвы.

МТС

Обеспечивает связь на всех действовавших на тот момент 173 станциях московского метрополитена с марта 2007 года. Кроме голосовой связи, абонентам предоставляются услуги SMS, MMS, EDGE и другие дополнительные сервисы. По состоянию на октябрь 2008 года, EDGE доступен абонентам МТС на 158 станциях московского метро. По данным компании, доля от дополнительных услуг в трафике в метрополитене составляет 46%, что вчетверо больше, чем в Москве в целом. Связь от МТС работает на всех эскалаторах, платформах и вестибюлях московского метро. С октября 2008 года непрерывное покрытие на базе щелевого кабеля обеспечивается на всех станциях и в тоннелях Кольцевой линии. Ожидается появление связи на станциях, открытых в 2008 году - "Трубная", "Сретенский бульвар", "Славянский бульвар", "Строгино". Общие инвестиции МТС в проект покрытия всех тоннелей московского метрополитена до конца 2011 года составят порядка $100 миллионов. В 2015 году МТС сообщала о запуске поддержки режима DC-HSPA+ 42 Мбит/с на Таганской и Сокольнической линиях, кроме того, на перегонах и станциях кольцевой линии усилено покрытие за счет запуска базовых станций 3G/UMTS900.



тест Wi-Fi МТС в Московском метро

2016.12.28 МТС тем временем замечена в развитии LTE в московском метрополитене. Замечено покрытие b20 на станции и в переходах станции Сретенский б-р, на Крестьянской заставе b20, а на Бауманской и вовсе LTE-A CA_20-3 (5+20).

Ведь могут, когда хотят.

2016.05.24 МТС сообщает, что обеспечила LTE на 14 действующих и одной строящейся станции московского метро (Косино).

Битцевский парк, Борисово, Волоколамская, Деловой центр, Жулебино, Зябликово, (Косино), Котельники, Лесопарковая, Митино, Мякинино, Пятницкое шоссе, Спартак, Тропарево, Шипиловская.

Также компания сообщает о договоре с Максима Телеком на подключение к транспортной сети этой компании и установку во всех вагонах московского метро фемтосот 3G МТС, которые обеспечат покрытие сети в вагонах и возможность пользования услугами 3G, включая мобильный интернет, голос и SMS. Это сильный ход компании, который может обеспечить ей лидерские позиции в московском метро. Завершение внедрения ожидается к концу 1q2017.

2016.02.18 По неподтвержденным данным на сегодня LTE от МТС есть на станциях: Битцевский парк, Борисово, ВДНХ, Волоколамская, Деловой центр, Жулебино, Зябликово, Котельники, Лермонтовский проспект, Лесопарковая, Митино (800 МГц), Мякинино (800 МГц), Пятницкое шоссе (800 МГц), Рижская, Спартак, Тропарево, Шипиловская (800 МГц). Жирным выделена подтвержденная информация.

2016.01.11 Замечено покрытие МТС b7 10 МГц на станции Борисово и b20 5 МГц на станции Шипиловская.

2015.12.07 Замечено покрытие МТС LTE b7 в переходе Зябликово-Красногвардейская. Информация официально не подтверждена.

2015.08.31 МТС запустила LTE на станции метро Тропарево. Первый запуск LTE в Московском метро.

2015.07.08 МТС сообщает о расширении сети в Московском метро. К сожалению, компания не делится информацией о каких-либо изменения в тупиковой ситуации, которая возникла несколько лет назад в отношениях операторов сотовой связи и руководства метро после чего развитие сотовых сетей в московском метро практически остановилось на несколько лет. Так или иначе, но МТС сообщает о запуске поддержки режима DC-HSPA+ 42 Мбит/с на Таганской и Сокольнической линиях, кроме того, на перегонах и станциях кольцевой линии усилено покрытие за счет запуска базовых станций 3G/UMTS900. Объем интернет-трафика вырос за последний год вдвое, отмечает директор МТС в Московском регионе Кирилл Дмитриев

2000.01.28 Началось предоставление связи МТС в Московском метро на базе инфраструктуры компании "МетроТелеком". Первый фрагмент сети МТС был построен на Таганском пересадочном узле. К 2002 году МТС ввела в действие оборудование на всех платформах, переходах и эскалаторах в пределах Кольцевой линии. В 2003 году началось освоение радиальных линий.

2012.04.28 С момента запуска услуги в конце марта 2012 года пользователи передали почти 10 Тбайт интернет-трафика в Wi-Fi сети МТС, что эквивалентно почти 25 миллионам фотографий среднего разрешения, пяти миллионам песен в формате mp3 или загрузке почти 90 миллионов электронных писем. Общее количество установленных интернет-сессий превысило 12 миллионов, а среднее время, которое пассажиры метро проводили в глобальной сети, равнялось 12 минутам.

2012.03.23 МТС (Россия) оборудовала сетью Wi-Fi все вагоны Кольцевой линии Московского метрополитена. Пока что бесплатная тестовая зона Wi-Fi от МТС - во всех 180 вагонах поездов Кольцевой линии метро. Скорость до 7,2 Мбит/с за счет роутеров 3G/WiFi. МТС обещает устойчивое покрытие 3G во всех тоннелях и на всех станциях Кольцевой линии за счет излучающего кабеля.

2009.07.09 Незаметное поколение

2009.05.29 МТС и 3G в московском метро. МТС получила разрешение на запуск сети «нового поколения» также и на станциях и перегонах Московского метрополитена. Сокольническая ветка столичного метро станет первой, где МТС запустит сеть 3G в тестовую эксплуатацию.

2009.01.23 Сеть 3G протестировали в московском метро

2008.10.16 МТС обеспечил EDGE-покрытие на всем протяжении Кольцевой линии московского метрополитена.

Билайн

2015.11.06 И вновь об LTE в Московском метро. ВымпелКом говорит о росте трафика передачи данных за 9М2015 на 40% год к году. Оператор включил LTE на Комсомольской, Парке Культуры, Красносельской. Используется 800 МГц. Оператор обещает "в ближайшее время" расширить покрытие LTE на ряд станций Кольцевой (Новослободская, Добрынинская) и Серпуховско-Тимирязевской линий (Цветной б-р, Менделеевская, Чеховская, Полянка, Серпуховская).

2015.09 Ждем скорого анонса компании о запуске LTE в Московском метро.

Связь компании доступна более, чем на 120 станциях московского метрополитена. В начале 2009 года компания планирует распространить услуги связи для своих абонентов на всех станциях столичного метро по данным на октябрь 2008 года.

2002 год. Началось сооружение сети связи "Билайн" в московском метро.

МегаФон

2017.01.15 По неподтвержденной информации покрытие МегаФон LTE-A CA_20_3 замечено на станциях Варшавская, Савеловская, Цветной бульвар, Каширская (2-я и 11А), Красногвардейская, Домодедовская, Орехово. На последних двух доступ к интернету через LTE то обеспечивется, то невозможен, возможно идут настройки.

2017.01.10 Замечено LTE покрытие МегаФон на станции Крестьянская застава, а также в переходе Чкаловская-Курская.

2016.03.11 МегаФон подтвердил, что LTE покрытие есть на станции Румянцево.

2016.02.18 МегаФон сообщает, что LTE покрытие действует на станции м. Саларьево в Москве.

2016.02.15 По неподтвержденной пока информации сеть LTE МегаФон действует на станции Саларьево.

2016.01.27 По неподтвержденной пока информации сеть LTE МегаФон действует на станции Румянцево.

2015.09.01 Сообщается, что сеть LTE компании доступна на станции Тропарево

2011.09.30 Идут переговоры с новым "пост-Лужковским" менеджментом метро. В целом МегаФон хотел бы обеспечить полное покрытие 2G/3G всех станций и всех перегонов метро, самостоятельно или в кооперации с любыми другими операторами, включая конкурентов. Но пока что администрация метро остановила все работы оператора в подземке.

Обеспечить охват всех 170 станций компания планирует к концу лета 2009 года. Источник

~85 станций - охват услугами связи от "МегаФон-Москва" на октябрь 2008 года.

80 станций (включая все станции и пересадочные узлы в центре города и по Кольцевой линии) охвачено услугами сотовой связи "МегаФон" на 30.05.2008. К 4Q09 планируется полный охват станций московского метро услугами "МегаФона". 2008.05.30 Источник

2009.10.01 В ноябре МегаФон также приступит к включению 3G на станциях московского метро. После того как государство выделит мобильным операторам необходимый ресурс радиочастот в Москве для работы вне помещений, МегаФон намерен начать быстрое развертывание сети 3G на улицах российской столицы.

2009.01.15 За последние два месяца 2008 года сигнал мобильной сети «МегаФон-Москва» появился на следующих станциях московской подземки: Бабушкинская, Водный стадион, Домодедовская, Дубровка, Кожуховская, Коломенская, Красногвардейская, Ленинский проспект, Международная, Нагатинская, Нагорная, Орехово, Первомайская, Перово, Петровско-Разумовская, Свиблово, Тульская, Царицыно, Шаболовская, Шоссе Энтузиастов, Щелковская и Щукинская. В компании обещают, что полное покрытие станций московского метрополитена будет обеспечено к осени 2009 года.

2008.10.08 Покрытие "МегаФон" появилось на станциях метро "Войковская", "Полежаевская", Отрадное", а также "Университет". На сегодняшний день связью обеспечено "более половины станций столичной подземки, включая все станции в центре и по кольцевой линии". К осени 2009 года оператор обещает, что в зону действия войдут все станции московского метрополитена.

Tele2

2016.06.02 По неподтвержденной пока что информации LTE от Tele2 появилось на станции Новокосино в Москве.

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями. Пока что это Борисово, Деловой центр, Зябликово, Котельники, Лермонтовский пр-т, Тропарево, Шипиловская. До конца года обещают 20 станций, до конца 2016 года - "практически все".

2015.09 Не исключено, что запуская сеть LTE в Москве, оператор также начнет обеспечивать покрытие LTE в московском метро.



теги: "связь в метро"