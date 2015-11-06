Билайн и LTE в метро Москвы

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Билайн и LTE в метро Москвы

31.12.2016, MForum.ru

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Билайн и LTE в метро Москвы  --  4G / LTE в метро Москвы  --   Связь в метро

На этой странице собираем усилиями энтузиастов и пресс-служб операторов официальную и неофициальную информацию о ситуации с обеспечением LTE-покрытия в московском метрополитене, прежде всего, на станциях московской подземки, а также ссылки на новости по обеспечению метро в Москве поддержкой 4G/LTE. Чтобы дополнить/скорректировать информацию - пишите на мою почту, либо мне в Facebook, либо в комментарии на странице.

1 линия (красная)

Бульвар Рокоссовского

-- 

Черкизовская

-- 

Преображенская площадь

--

Сокольники

--

Красносельская

2015.11.06 Запущена поддержка LTE 800 Билайн c 2015.11.06.  

Комсомольская

2015.11.06 Запущена поддержка LTE 800 Билайн c 2015.11.06.  

Красные ворота

-- 

Чистые пруды

-- 

Лубянка

-- 

Охотный ряд

-- 

Библиотека им. Ленина

-- 

Кропоткинская

--

Парк культуры

2015.11.06 Запущена поддержка LTE 800 Билайн c 2015.11.06.  

Фрунзенская

-- 

Спортивная 

-- 

Воробьевы горы

-- 

Университет

-- 

Проспект Вернадского

--

Юго-Западная

-- 

Тропарево

-- 

Румянцево

-- 

Саларьево

2 линия (зеленая)

Речной вокзал

 

Водный стадион

 

Войковская

 

Сокол

 

Аэропорт

 

Динамо

 

Белорусская

 

Маяковская

 

Тверская

 

Театральная

 

Новокузнецкая

 

Павелецкая

 

Автозаводская

 

Технопарк

 

Коломенская

 

Каширская

 

Кантемировская

 

Царицыно

 

Орехово

 

Домодедовская

 

Красногвардейская

 

Алма-Атинская

 

3-я линия (синяя)

Пятницкое шоссе

 

Митино 

 

Волоколамская

 

Мякинино

 

Строгино 

 

Крылатское 

 

Молодежная 

 

Кунцевская

 

Славянский б-р

 

Парк Победы

 

Киевская

 

Смоленская

 

Арбатская

 

Площадь Революции

 

Курская

 

Бауманская

 

Электрозаводская

 

Семеновская

 

Партизанская

 

Измайловская

 

Первомайская

 

Щелковская

 

4-я линия

Кунцевская

 

Пионерская

 

Филевский парк

 

Багратионовская

 

Фили

 

Кутузовская

 

Студенческая

 

Международная 

 

Выставочная

 

Киевская

 

Арбатская

 

Александровский сад

 

5-я линия (коричневая, кольцевая)

Парк культуры

 

Октябрьская

 

Добрынинская

 Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Павелецкая

 

Таганская

 

Курская 

 

Комсомольская

 

Проспект Мира

 

Новослободская

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции. 

Белорусская

 

Краснопресненская

 

Киевская

 

6-я линия (оранжевая)

Медведково

 

Бабушкинская

 

Свиблово

 

Ботанический сад

 

ВДНХ

 

Алексеевская

 

Рижская

 

Проспект Мира

 

Сухаревская

 

Тургеневская

 

Китай-город

 

Третьяковская

 

Октябрьская

 

Шаболовская

 

Ленинский проспект

 

Академическая

 

Профсоюзная

 

Новые Черемушки

 

Калужская

 

Беляево

 

Коньково

 

Теплый Стан

 

Ясенево

 

Новоясеневская

 

7-я линия (Фиолетовая)

Планерная

 

Сходненская

 

Тушинская

 

Спартак

 

Щукинская

 

Октябрьское поле

 

Полежаевская

 

Беговая

 

Улица 1905 года

 

Баррикадная

 

Пушкинская

 

Кузнецкий Мост

 

Китай-город

 

Таганская

 

Пролетарская

 

Волгоградский проспект

 

Текстильщики

 

Кузьминки

 

Рязанский проспект

 

Выхино

 

Лермонтовский проспект

 

Жулебино

 

Котельники

 

8А-линия

 

Парк Победы

 

Деловой центр

 

Третьяковская

 

Марксистская

 

Площадь Ильича

 

Авиамоторная

 

Шоссе Энтузиастов

 

Перово

 

Новогиреево

 

Новокосино

 

9-я линия (серое)

Алтуфьево

 

Бибирево

 

Отрадное

 

Владыкино

 

Петровско-Разумовская

 

Тимирязевская

 

Дмитровская

 

Савеловская

 

Менделеввская

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции. 

Цветной бульвар

 Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Чеховская

 Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Боровицкая

 

Полянка

 Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Серпуховская

 Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Тульская

 

Нагатинская

 

Нагорная

 

Нахимовский проспект

 

Севастопольская

 

Чертановская

 

Южная

 

Пражская

 

Улица Академика Янгеля

 

Аннино

 

Бульвар Дмитрия Донского

 

10-я (салатовая)

Петровско-Разумовская

 

Фонвизинская

 

Бутырская

 

Марьина роща

 

Достоевская

 

Трубная

 

Сретенский бульвар

 

Чкаловская

 

Римская

 

Крестьянская застава

 

Дубровка

 

Кожуховская

 

Печатники

 

Волжская

 

Люблино

 

Братиславская

 

Марьино

 

Борисово

 

Шипиловская

 

Забликово

 

11А линия 

Каширская

 

Варшавская

 

Каховская

 

12-я линия (серо-голубая)

Битцевский парк

 

Лесопарковая

 

Улица Старокачаловская

 

Улица Скобелевская

 

Бульвар Адмирала Ушакова

 

Улица Горчакова

 

Бунинская Аллея

 

 

Новости LTE Билайн в Московском метро

 

2015.11.06 И вновь об LTE в Московском метро. ВымпелКом говорит о росте трафика передачи данных за 9М2015 на 40% год к году. Оператор включил LTE на Комсомольской, Парке Культуры, Красносельской. Используется 800 МГц. Оператор обещает "в ближайшее время" расширить покрытие LTE на ряд станций Кольцевой (Новослободская, Добрынинская) и Серпуховско-Тимирязевской линий (Цветной б-р, Менделеевская, Чеховская, Полянка, Серпуховская). 

2015.09 Ждем скорого анонса компании о запуске LTE в Московском метро. 

 

теги: "связь в метро"

© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G, MForum.ru

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