Билайн и LTE в метро Москвы

31.12.2016, MForum.ru

На этой странице собираем усилиями энтузиастов и пресс-служб операторов официальную и неофициальную информацию о ситуации с обеспечением LTE-покрытия в московском метрополитене, прежде всего, на станциях московской подземки, а также ссылки на новости по обеспечению метро в Москве поддержкой 4G/LTE. Чтобы дополнить/скорректировать информацию - пишите на мою почту, либо мне в Facebook, либо в комментарии на странице.

1 линия (красная)

Бульвар Рокоссовского

--

Черкизовская

--

Преображенская площадь

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Сокольники

--

Красносельская

2015.11.06 Запущена поддержка LTE 800 Билайн c 2015.11.06.

Комсомольская

2015.11.06 Запущена поддержка LTE 800 Билайн c 2015.11.06.

Красные ворота

--

Чистые пруды

--

Лубянка

--

Охотный ряд

--

Библиотека им. Ленина

--

Кропоткинская

--

Парк культуры

2015.11.06 Запущена поддержка LTE 800 Билайн c 2015.11.06.

Фрунзенская

--

Спортивная

--

Воробьевы горы

--

Университет

--

Проспект Вернадского

--

Юго-Западная

--

Тропарево

--

Румянцево

--

Саларьево

2 линия (зеленая)

Речной вокзал

Водный стадион

Войковская

Сокол

Аэропорт

Динамо

Белорусская

Маяковская

Тверская

Театральная

Новокузнецкая

Павелецкая

Автозаводская

Технопарк

Коломенская

Каширская

Кантемировская

Царицыно

Орехово

Домодедовская

Красногвардейская

Алма-Атинская

3-я линия (синяя)

Пятницкое шоссе

Митино

Волоколамская

Мякинино

Строгино

Крылатское

Молодежная

Кунцевская

Славянский б-р

Парк Победы

Киевская

Смоленская

Арбатская

Площадь Революции

Курская

Бауманская

Электрозаводская

Семеновская

Партизанская

Измайловская

Первомайская

Щелковская

4-я линия

Кунцевская

Пионерская

Филевский парк

Багратионовская

Фили

Кутузовская

Студенческая

Международная

Выставочная

Киевская

Арбатская

Александровский сад

5-я линия (коричневая, кольцевая)

Парк культуры

Октябрьская

Добрынинская

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Павелецкая

Таганская

Курская

Комсомольская

Проспект Мира

Новослободская

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Белорусская

Краснопресненская

Киевская

6-я линия (оранжевая)

Медведково

Бабушкинская

Свиблово

Ботанический сад

ВДНХ

Алексеевская

Рижская

Проспект Мира

Сухаревская

Тургеневская

Китай-город

Третьяковская

Октябрьская

Шаболовская

Ленинский проспект

Академическая

Профсоюзная

Новые Черемушки

Калужская

Беляево

Коньково

Теплый Стан

Ясенево

Новоясеневская

7-я линия (Фиолетовая)

Планерная

Сходненская

Тушинская

Спартак

Щукинская

Октябрьское поле

Полежаевская

Беговая

Улица 1905 года

Баррикадная

Пушкинская

Кузнецкий Мост

Китай-город

Таганская

Пролетарская

Волгоградский проспект

Текстильщики

Кузьминки

Рязанский проспект

Выхино

Лермонтовский проспект

Жулебино

Котельники

8А-линия

Парк Победы

Деловой центр

Третьяковская

Марксистская

Площадь Ильича

Авиамоторная

Шоссе Энтузиастов

Перово

Новогиреево

Новокосино

9-я линия (серое)

Алтуфьево

Бибирево

Отрадное

Владыкино

Петровско-Разумовская

Тимирязевская

Дмитровская

Савеловская

Менделеввская

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Цветной бульвар

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Чеховская

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Боровицкая

Полянка

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Серпуховская

Билайн анонсировал в 2015.11 планы обеспечить LTE 800 на станции.

Тульская

Нагатинская

Нагорная

Нахимовский проспект

Севастопольская

Чертановская

Южная

Пражская

Улица Академика Янгеля

Аннино

Бульвар Дмитрия Донского

10-я (салатовая)

Петровско-Разумовская

Фонвизинская

Бутырская

Марьина роща

Достоевская

Трубная

Сретенский бульвар

Чкаловская

Римская

Крестьянская застава

Дубровка

Кожуховская

Печатники

Волжская

Люблино

Братиславская

Марьино

Борисово

Шипиловская

Забликово

11А линия

Каширская

Варшавская

Каховская

12-я линия (серо-голубая)

Битцевский парк

Лесопарковая

Улица Старокачаловская

Улица Скобелевская

Бульвар Адмирала Ушакова

Улица Горчакова

Бунинская Аллея

Новости LTE Билайн в Московском метро

2015.11.06 И вновь об LTE в Московском метро. ВымпелКом говорит о росте трафика передачи данных за 9М2015 на 40% год к году. Оператор включил LTE на Комсомольской, Парке Культуры, Красносельской. Используется 800 МГц. Оператор обещает "в ближайшее время" расширить покрытие LTE на ряд станций Кольцевой (Новослободская, Добрынинская) и Серпуховско-Тимирязевской линий (Цветной б-р, Менделеевская, Чеховская, Полянка, Серпуховская).

2015.09 Ждем скорого анонса компании о запуске LTE в Московском метро.

теги: "связь в метро"