МегаФон и LTE в метро Москвы

31.12.2016, MForum.ru

На этой странице собираем усилиями энтузиастов и пресс-служб операторов официальную и неофициальную информацию о ситуации с обеспечением LTE-покрытия в московском метрополитене, прежде всего, на станциях московской подземки, а также ссылки на новости по обеспечению метро в Москве поддержкой 4G/LTE. Чтобы дополнить/скорректировать информацию - пишите на мою почту, либо мне в Facebook, либо в комментарии на странице.

1 линия (красная)

Бульвар Рокоссовского

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Черкизовская

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Преображенская площадь

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Сокольники

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Красносельская

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Комсомольская

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Красные ворота

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Чистые пруды

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Лубянка

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Охотный ряд

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Библиотека им. Ленина

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Кропоткинская

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Парк культуры

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Фрунзенская

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Спортивная

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Воробьевы горы

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Университет

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Проспект Вернадского

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Юго-Западная

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Тропарево

2015.09.01 Сообщается, что сеть LTE компании доступна на станции Тропарево

Румянцево

2016.03.11 МегаФон подтвердил, что LTE покрытие есть на станции Румянцево.

2016.01.27 По неподтвержденной пока информации сеть LTE МегаФон действует на станции Румянцево.

Саларьево

2016.02.18 МегаФон сообщает, что LTE покрытие действует на станции м. Саларьево в Москве.

2016.02.15 По неподтвержденной пока информации сеть LTE МегаФон действует на станции Саларьево.

2 линия (зеленая)

Речной вокзал

Водный стадион

Войковская

Сокол

Аэропорт

Динамо

Белорусская

Маяковская

Тверская

Театральная

Новокузнецкая

Павелецкая

Автозаводская

Технопарк

Коломенская

Каширская

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон

Кантемировская

Цирицыно

Орехово

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон, возможно пока что в тестовом режиме, так как доступ к интернету то обеспечивается, то нет.

Домодедовская

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон, возможно пока что в тестовом режиме, так как доступ к интернету то обеспечивается, то нет.

Красногвардейская

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон

Алма-Атинская

3-я линия (синяя)

Пятницкое шоссе

Митино

Волоколамская

Мякинино

Строгино

Крылатское

Молодежная

Кунцевская

Славянский б-р

Парк Победы

Киевская

Смоленская

Арбатская

Площадь Революции

Курская

Бауманская

Электрозаводская

Семеновская

Партизанская

Измайловская

Первомайская

Щелковская

4-я линия

Кунцевская

Пионерская

Филевский парк

Багратионовская

Фили

Кутузовская

Студенческая

Международная

Выставочная

Киевская

Арбатская

Александровский сад

5-я линия (коричневая, кольцевая)

Парк культуры

Октябрьская

Добрынинская

Павелецкая

Таганская

Курская

Комсомольская

Проспект Мира

Новослободская

Белорусская

Краснопресненская

Киевская

6-я линия (оренжевая)

Медведково

Бабушкинская

Свиблово

Ботанический сад

ВДНХ

Алексеевская

Рижская

Проспект Мира

Сухаревская

Тургеневская

Китай-город

Третьяковская

Октябрьская

Шаболовская

Ленинский проспект

Академическая

Профсоюзная

Новые Черемушки

Калужская

Беляево

Коньково

Теплый Стан

Ясенево

Новоясеневская

7-я линия (Фиолетовая)

Планерная

Сходненская

Тушинская

Спартак

Щукинская

Октябрьское поле

Полежаевская

Беговая

Улица 1905 года

Баррикадная

Пушкинская

Кузнецкий Мост

Китай-город

Таганская

Пролетарская

Волгоградский проспект

Текстильщики

Кузьминки

Рязанский проспект

Выхино

Лермонтовский проспект

Жулебино

Котельники

8А-линия

Парк Победы

Деловой центр

Третьяковская

Марксистская

Площадь Ильича

Авиамоторная

Шоссе Энтузиастов

Перово

Новогиреево

Новокосино

9-я линия (серое)

Алтуфьево

Бибирево

Отрадное

Владыкино

Петровско-Разумовская

Тимирязевская

Дмитровская

Савеловская

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон

Менделеввская

Цветной бульвар

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон

Чеховская

Боровицкая

Полянка

Серпуховская

Тульская

Нагатинская

Нагорная

Нахимовский проспект

Севастопольская

Чертановская

Южная

Пражская

Улица Академика Янгеля

Аннино

Бульвар Дмитрия Донского

10-я (салатовая)

Петровско-Разумовская

Фонвизинская

Бутырская

Марьина роща

Достоевская

Трубная

Сретенский бульвар

Чкаловская

Римская

Крестьянская застава

2017.01.10 Замечено LTE покрытие МегаФон на станции Крестьянская застава, а также в переходе Чкаловская-Курская.

Дубровка

Кожуховская

Печатники

Волжская

Люблино

Братиславская

Марьино

Борисово

Шипиловская

Забликово

11А линия

Каширская

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон

Варшавская

2017.01.15 По неподтвержденной официально информации, на станции действует LTE-A b20+b3 МегаФон

Каховская

12-я линия (серо-голубая)

Битцевский парк

Лесопарковая

Улица Старокачаловская

Улица Скобелевская

Бульвар Адмирала Ушакова

Улица Горчакова

Бунинская Аллея

Строящиеся

Косино

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Новости LTE Мегафон в Московском метро

2017.01.15 По неподтвержденной информации покрытие МегаФон LTE-A CA_20_3 замечено на станциях Варшавская, Савеловская, Цветной бульвар, Каширская (2-я и 11А), Красногвардейская, Домодедовская, Орехово. На последних двух доступ к интернету через LTE то обеспечивется, то невозможен, возможно идут настройки.

2017.01.10 Замечено LTE покрытие МегаФон на станции Крестьянская застава, а также в переходе Чкаловская-Курская.

2016.03.11 МегаФон подтвердил, что LTE покрытие есть на станции Румянцево.

2016.02.18 МегаФон сообщает, что LTE покрытие действует на станции м. Саларьево в Москве.

2016.02.15 По неподтвержденной пока информации сеть LTE МегаФон действует на станции Саларьево.

2016.01.27 По неподтвержденной пока информации сеть LTE МегаФон действует на станции Румянцево.

2015.09.01 Сообщается, что сеть LTE компании доступна на станции Тропарево

2011.09.30 Идут переговоры с новым "пост-Лужковским" менеджментом метро. В целом МегаФон хотел бы обеспечить полное покрытие 2G/3G всех станций и всех перегонов метро, самостоятельно или в кооперации с любыми другими операторами, включая конкурентов. Но пока что администрация метро остановила все работы оператора в подземке.

Обеспечить охват всех 170 станций компания планирует к концу лета 2009 года. Источник

~85 станций - охват услугами связи от "МегаФон-Москва" на октябрь 2008 года.

80 станций (включая все станции и пересадочные узлы в центре города и по Кольцевой линии) охвачено услугами сотовой связи "МегаФон" на 30.05.2008. К 4Q09 планируется полный охват станций московского метро услугами "МегаФона". 2008.05.30 Источник

2009.10.01 В ноябре МегаФон также приступит к включению 3G на станциях московского метро. После того как государство выделит мобильным операторам необходимый ресурс радиочастот в Москве для работы вне помещений, МегаФон намерен начать быстрое развертывание сети 3G на улицах российской столицы.

2009.01.15 За последние два месяца 2008 года сигнал мобильной сети «МегаФон-Москва» появился на следующих станциях московской подземки: Бабушкинская, Водный стадион, Домодедовская, Дубровка, Кожуховская, Коломенская, Красногвардейская, Ленинский проспект, Международная, Нагатинская, Нагорная, Орехово, Первомайская, Перово, Петровско-Разумовская, Свиблово, Тульская, Царицыно, Шаболовская, Шоссе Энтузиастов, Щелковская и Щукинская. В компании обещают, что полное покрытие станций московского метрополитена будет обеспечено к осени 2009 года.

2008.10.08 Покрытие "МегаФон" появилось на станциях метро "Войковская", "Полежаевская", Отрадное", а также "Университет". На сегодняшний день связью обеспечено "более половины станций столичной подземки, включая все станции в центре и по кольцевой линии". К осени 2009 года оператор обещает, что в зону действия войдут все станции московского метрополитена.

теги: "связь в метро"