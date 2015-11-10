Tele2 и LTE в метро Москвы

31.12.2016, MForum.ru

На этой странице собираем усилиями энтузиастов и пресс-служб операторов официальную и неофициальную информацию о ситуации с обеспечением LTE-покрытия в московском метрополитене, прежде всего, на станциях московской подземки, а также ссылки на новости по обеспечению метро в Москве поддержкой 4G/LTE. Чтобы дополнить/скорректировать информацию - пишите на мою почту, либо мне в Facebook, либо в комментарии на странице.

1 линия (красная)

Бульвар Рокоссовского

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Черкизовская

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Преображенская площадь

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Сокольники

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Красносельская

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Комсомольская

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Красные ворота

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Чистые пруды

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Лубянка

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Охотный ряд

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Библиотека им. Ленина

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Кропоткинская

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Парк культуры

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Фрунзенская

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Спортивная

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Воробьевы горы

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Университет

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Проспект Вернадского

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Юго-Западная

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Тропарево

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями.

Румянцево

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Саларьево

2 линия (зеленая)

Речной вокзал

Водный стадион

Войковская

Сокол

Аэропорт

Динамо

Белорусская

Маяковская

Тверская

Театральная

Новокузнецкая

Павелецкая

Автозаводская

Технопарк

Коломенская

Каширская

Кантемировская

Цирицыно

Орехово

Домодедовская

Красногвардейская

Алма-Атинская

3-я линия (синяя)

Пятницкое шоссе

Митино

Волоколамская

Мякинино

Строгино

Крылатское

Молодежная

Кунцевская

Славянский б-р

Парк Победы

Киевская

Смоленская

Арбатская

Площадь Революции

Курская

Бауманская

Электрозаводская

Семеновская

Партизанская

Измайловская

Первомайская

Щелковская

4-я линия

Кунцевская

Пионерская

Филевский парк

Багратионовская

Фили

Кутузовская

Студенческая

Международная

Выставочная

Киевская

Арбатская

Александровский сад

5-я линия (коричневая, кольцевая)

Парк культуры

Октябрьская

Добрынинская

Павелецкая

Таганская

Курская

Комсомольская

Проспект Мира

Новослободская

Белорусская

Краснопресненская

Киевская

6-я линия (оренжевая)

Медведково

Бабушкинская

Свиблово

Ботанический сад

ВДНХ

Алексеевская

Рижская

Проспект Мира

Сухаревская

Тургеневская

Китай-город

Третьяковская

Октябрьская

Шаболовская

Ленинский проспект

Академическая

Профсоюзная

Новые Черемушки

Калужская

Беляево

Коньково

Теплый Стан

Ясенево

Новоясеневская

7-я линия (Фиолетовая)

Планерная

Сходненская

Тушинская

Спартак

Щукинская

Октябрьское поле

Полежаевская

Беговая

Улица 1905 года

Баррикадная

Пушкинская

Кузнецкий Мост

Китай-город

Таганская

Пролетарская

Волгоградский проспект

Текстильщики

Кузьминки

Рязанский проспект

Выхино

Лермонтовский проспект

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями.

Жулебино

Котельники

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями.

8А-линия

Парк Победы

Деловой центр

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями.

Третьяковская

Марксистская

Площадь Ильича

Авиамоторная

Шоссе Энтузиастов

Перово

Новогиреево

Новокосино

2016.06.02 По неподтвержденной пока что информации LTE от Tele2 появилось на станции Новокосино в Москве.

9-я линия (серое)

Алтуфьево

Бибирево

Отрадное

Владыкино

Петровско-Разумовская

Тимирязевская

Дмитровская

Савеловская

Менделеввская

Цветной бульвар

Чеховская

Боровицкая

Полянка

Серпуховская

Тульская

Нагатинская

Нагорная

Нахимовский проспект

Севастопольская

Чертановская

Южная

Пражская

Улица Академика Янгеля

Аннино

Бульвар Дмитрия Донского

10-я (салатовая)

Петровско-Разумовская

Фонвизинская

Бутырская

Марьина роща

Достоевская

Трубная

Сретенский бульвар

Чкаловская

Римская

Крестьянская застава

Дубровка

Кожуховская

Печатники

Волжская

Люблино

Братиславская

Марьино

Борисово

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями.

Шипиловская

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями.

Зябликово

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями.

11А линия

Каширская

Варшавская

Каховская

12-я линия (серо-голубая)

Битцевский парк

Лесопарковая

Улица Старокачаловская

Улица Скобелевская

Бульвар Адмирала Ушакова

Улица Горчакова

Бунинская Аллея

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Новости LTE Tele2 в Московском метро

2016.06.02 По неподтвержденной пока что информации LTE от Tele2 появилось на станции Новокосино в Москве.

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями. Пока что это Борисово, Деловой центр, Зябликово, Котельники, Лермонтовский пр-т, Тропарево, Шипиловская. До конца года обещают 20 станций, до конца 2016 года - "практически все".

2015.09 Не исключено, что запуская сеть LTE в Москве, оператор также начнет обеспечивать покрытие LTE в московском метро.

теги: "связь в метро"