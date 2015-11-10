Tele2 и LTE в метро Москвы

MForum.ru

Tele2 и LTE в метро Москвы

31.12.2016, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Tele2 и LTE в метро Москвы  --  4G / LTE в метро Москвы  --   Связь в метро

На этой странице собираем усилиями энтузиастов и пресс-служб операторов официальную и неофициальную информацию о ситуации с обеспечением LTE-покрытия в московском метрополитене, прежде всего, на станциях московской подземки, а также ссылки на новости по обеспечению метро в Москве поддержкой 4G/LTE. Чтобы дополнить/скорректировать информацию - пишите на мою почту, либо мне в Facebook, либо в комментарии на странице.

 

1 линия (красная)

Бульвар Рокоссовского

-- 

Черкизовская

-- 

Преображенская площадь

--

Сокольники

--

Красносельская

-- 

Комсомольская

-- 

Красные ворота

-- 

Чистые пруды

-- 

Лубянка

-- 

Охотный ряд

-- 

Библиотека им. Ленина

-- 

Кропоткинская

--

Парк культуры

-- 

Фрунзенская

-- 

Спортивная 

-- 

Воробьевы горы

-- 

Университет

-- 

Проспект Вернадского

--

Юго-Западная

-- 

Тропарево

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями. 

Румянцево

-- 

Саларьево

 

2 линия (зеленая)

Речной вокзал

 

Водный стадион

 

Войковская

 

Сокол

 

Аэропорт

 

Динамо

 

Белорусская

 

Маяковская

 

Тверская

 

Театральная

 

Новокузнецкая

 

Павелецкая

 

Автозаводская

 

Технопарк

 

Коломенская

 

Каширская

 

Кантемировская

 

Цирицыно

 

Орехово

 

Домодедовская

 

Красногвардейская

 

Алма-Атинская

 

 

3-я линия (синяя)

Пятницкое шоссе

 

Митино 

 

Волоколамская

 

Мякинино

 

Строгино 

 

Крылатское 

 

Молодежная 

 

Кунцевская

 

Славянский б-р

 

Парк Победы

 

Киевская

 

Смоленская

 

Арбатская

 

Площадь Революции

 

Курская

 

Бауманская

 

Электрозаводская

 

Семеновская

 

Партизанская

 

Измайловская

 

Первомайская

 

Щелковская

 

 

4-я линия

Кунцевская

 

Пионерская

 

Филевский парк

 

Багратионовская

 

Фили

 

Кутузовская

 

Студенческая

 

Международная 

 

Выставочная

 

Киевская

 

Арбатская

 

Александровский сад

 

 

5-я линия (коричневая, кольцевая)

Парк культуры

 

Октябрьская

 

Добрынинская

 

Павелецкая

 

Таганская

 

Курская 

 

Комсомольская

 

Проспект Мира

 

Новослободская

 

Белорусская

 

Краснопресненская

 

Киевская

 

 

6-я линия (оренжевая)

Медведково

 

Бабушкинская

 

Свиблово

 

Ботанический сад

 

ВДНХ

 

Алексеевская

 

Рижская

 

Проспект Мира

 

Сухаревская

 

Тургеневская

 

Китай-город

 

Третьяковская

 

Октябрьская

 

Шаболовская

 

Ленинский проспект

 

Академическая

 

Профсоюзная

 

Новые Черемушки

 

Калужская

 

Беляево

 

Коньково

 

Теплый Стан

 

Ясенево

 

Новоясеневская

 

 

7-я линия (Фиолетовая)

Планерная

 

Сходненская

 

Тушинская

 

Спартак

 

Щукинская

 

Октябрьское поле

 

Полежаевская

 

Беговая

 

Улица 1905 года

 

Баррикадная

 

Пушкинская

 

Кузнецкий Мост

 

Китай-город

 

Таганская

 

Пролетарская

 

Волгоградский проспект

 

Текстильщики

 

Кузьминки

 

Рязанский проспект

 

Выхино

 

Лермонтовский проспект

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями. 

Жулебино

 

Котельники

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями. 

 

8А-линия

 

Парк Победы

 

Деловой центр

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями. 

Третьяковская

 

Марксистская

 

Площадь Ильича

 

Авиамоторная

 

Шоссе Энтузиастов

 

Перово

 

Новогиреево

 

Новокосино

2016.06.02 По неподтвержденной пока что информации LTE от Tele2 появилось на станции Новокосино в Москве.  

 

9-я линия (серое)

Алтуфьево

 

Бибирево

 

Отрадное

 

Владыкино

 

Петровско-Разумовская

 

Тимирязевская

 

Дмитровская

 

Савеловская

 

Менделеввская

 

Цветной бульвар

 

Чеховская

 

Боровицкая

 

Полянка

 

Серпуховская

 

Тульская

 

Нагатинская

 

Нагорная

 

Нахимовский проспект

 

Севастопольская

 

Чертановская

 

Южная

 

Пражская

 

Улица Академика Янгеля

 

Аннино

 

Бульвар Дмитрия Донского

 

 

10-я (салатовая)

Петровско-Разумовская

 

Фонвизинская

 

Бутырская

 

Марьина роща

 

Достоевская

 

Трубная

 

Сретенский бульвар

 

Чкаловская

 

Римская

 

Крестьянская застава

 

Дубровка

 

Кожуховская

 

Печатники

 

Волжская

 

Люблино

 

Братиславская

 

Марьино

 

Борисово

 2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями.

Шипиловская

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями. 

Зябликово

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями. 

 

11А линия 

Каширская

 

Варшавская

 

Каховская

 

 

12-я линия (серо-голубая)

Битцевский парк

 

Лесопарковая

 

Улица Старокачаловская

 

Улица Скобелевская

 

Бульвар Адмирала Ушакова

 

Улица Горчакова

 

Бунинская Аллея

 

+ + 

 

 

Новости LTE Tele2 в Московском метро

2016.06.02 По неподтвержденной пока что информации LTE от Tele2 появилось на станции Новокосино в Москве. 

2015.11.10 Tele2 претендует на лидерство по числу станций московского метро с LTE - с 7 станциями. Пока что это Борисово, Деловой центр, Зябликово, Котельники, Лермонтовский пр-т, Тропарево, Шипиловская. До конца года обещают 20 станций, до конца 2016 года - "практически все". 

2015.09 Не исключено, что запуская сеть LTE в Москве, оператор также начнет обеспечивать покрытие LTE в московском метро. 

 

теги: "связь в метро" 

© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  LTE: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 1 декабря 2016 года / MForum.ru

25.05. [Новости компаний]  Связь в метро: МТС и Tele2 - основные конкуренты за пользователей мобильным интернетом в московском метро? / MForum.ru

19.02. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day 2016.02.18 / MForum.ru

02.09. [Новости компаний] UPD: LTE: МТС запустила LTE на станции метро Тропарево / MForum.ru

26.08. [Новости компаний] Связь в метро: Спор о доступе к туннелям в Питерском метро сдвинулся с мертвой точки? / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 16 ms, lookup=0 ms, find=16 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 23:17 Snegireva Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 24 25 26 27 28)
Привет всем! Я сегодня уронила Sumsung A3 в воду и сразу достала. Был он там секунды 2. Достала, все работает кроме звука. Показывает все время, что прдключены наушники. Крышка не открывается, ...
Вчера 11:26 smeta777 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36)
помогите разлочить beeline A105 Id: 232X-2ABGRU2 IMEI: 860630025891238. Большое спасибо...
Вчера 11:15 Евгений3637 Тема: Личный опыт: Alcatel One Touch 1013D. «Звонилка» образца 2015 года (19.08.2015)
Здравствуйте! Как выйти из режима в самолете в телефоне Alcatel One Touch 1016D
14.01.2017 21:28 Technotronic Тема: Билайн А100 (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 20 21 22 23 24)
Здравствуйте, Zzzzz866666. В начале *983*8284# и Ваш код NCK: 446132282868. Все для этого использую оффлайн калькулятор, по онлайн - не в курсе как там дело. Удачи!
14.01.2017 16:37 Radi Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 62 63 64 65 66)
Пожалуйста помогите разблокировать телефон(отвязка от оператора). Nokia 225 Imei 353680071877171 Почта rbd1908@gmail.com

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

13.01. [Новинки] Анонсы: Защищенные смартфоны AGM X2/X2 Pro получат топовые спецификации / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: HTC U Play – идеальный «середнячок» для поклонников бренда / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: HTC U Ultra – смартфон с двойным экраном / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: 26 февраля Nokia предоставит несколько новинок / MForum.ru

11.01. [ПО] Это интересно: Доля Android Nougat стремится к 1% / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: О релизе HTC Desire 650 объявлено за 2 дня до главного события / MForum.ru

10.01. [Технологии] Компоненты: LG Display анонсировала дисплей разрешением QHD + (1440х2880 точек) / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Pegasus 3S – емкий аккумулятор и Android 7.0 из коробки / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: HMD Global официально представила смартфон Nokia 6 / MForum.ru

06.01. [Новинки] Слухи: 12 января компания HTC может представить сразу 3 новых смартфона / MForum.ru

06.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Panda Hand Warmer согреет руки владельца / MForum.ru

05.01. [Новинки] CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение / MForum.ru

05.01. [Новинки]  Анонсы: HomTom HT20 – крепкий смартфон с защитой IP68 / MForum.ru

05.01. [Новинки]  CES 2017: Alcatel A3 XL – новый «бюджетный премиум» / MForum.ru

05.01. [Новинки] CES 2017: ZTE Blade V8 Pro – ответ Honor 6X / MForum.ru

05.01. [Новинки] CES 2017: ASUS Zenfone AR – Tango-смартфон для виртуальной и дополненной реальности / MForum.ru

04.01. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 представлен официально / MForum.ru

03.01. [Новинки]  Анонсы: Смартфоны Samsung Galaxy A3, A5 и А7 представлены официально / MForum.ru

01.01. [Обзоры]  Личный опыт: Почему люди покупают раритетные телефоны, например Нокиа 8910 или Нокиа 8800?

30.12. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V8 – середнячок со сдвоенной камерой / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: