LTE: Tele2 заявила о лидерстве по LTE-покрытию в Московском метро

MForum.ru
29.05.2017,
Tele2 сегодня подвела предварительные итоги развития сети в московском метро. Компания заявила, что стала лидером по покрытию 4G в метро.
Это заслуженная победа, компания проводила масштабные работы по развертыванию сети в московском метро ударными темпами. Результат этих работ, по данным компании - доступ к быстрому мобильному интернету на 126 станциях, что составляет 53% всех станций столичной подземки.
Для этого компания развернула в метро 188 базовых станций Tele2, работающих в стандарте LTE. По данным MForum.ru, Tele2 опережает конкурентов в московском метро по числу станций с LTE. В Роскомнадзоре говорят также о об опережении Tele2 других операторов в московском метро по количеству развернутых станций LTE, что обеспечивает наилучшее покрытие сети LTE в подземке.
В первом квартале техническая служба Tele2 запустила в эксплуатацию 4G/LTE более чем на 40 станциях Московского метрополитена, среди которых: «Киевская», «Курская», «Охотный ряд», «Пушкинская», «Улица 1905 года», «Октябрьское поле», «Щукинская», «Кузьминки», «Сокол», «Водный стадион», «Спортивная», «Университет», «Теплый Стан», «Медведково», «Петровско-Разумовская», «Отрадное», «Авиамоторная», «Новогиреево», «Минская», «Ломоносовский проспект», «Раменки» и другие.
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Пресс-релиз Tele2 по данной теме
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит промежуточные итоги развития сети в московском метро. Компания обеспечила скоростным интернетом более половины станций, став лидером по покрытию сети 4G в метро. В первом квартале 2017 года Tele2 провела масштабные работы по развитию сетевой инфраструктуры в Московском метрополитене. В результате скоростной интернет стал доступен пассажирам на 126 станциях, что составляет 53% всех станций столичной подземки. В настоящий момент в московском метро установлено 188 базовых станций Tele2 в стандарте 4G. По данным Роскомнадзора, оператор опережает конкурентов по количеству станций LTE и обеспечивает наилучшее покрытие сети четвертого поколения в подземке. В первом квартале техническая служба Tele2 запустила в эксплуатацию 4G-сети на более чем 40 станциях Московского метрополитена, среди которых: «Киевская», «Курская», «Охотный ряд», «Пушкинская», «Улица 1905 года», «Октябрьское поле», «Щукинская», «Кузьминки», «Сокол», «Водный стадион», «Спортивная», «Университет», «Теплый Стан», «Медведково», «Петровско-Разумовская», «Отрадное», «Авиамоторная», «Новогиреево», «Минская», «Ломоносовский проспект», «Раменки» и другие.
Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2: «Метрополитен – ключевой транспортный объект в столице: его ежедневный пассажиропоток превышает восемь миллионов человек. Обеспечение связи на его территории – одна из основных задач нашего технического развития в регионе. Сейчас Tele2 предоставляет качественную голосовую связь и скоростной мобильный интернет почти на половине всех станций столичной подземки. Это наиболее трафиковые линии метро и самые популярные станции, в том числе пересадочные узлы, станции близ вокзалов, торговых центров и других наиболее посещаемых объектов столицы. На остальной территории метрополитена наши абоненты могут оставаться на связи благодаря бесплатной услуге «Wi-Fi-звонки». Мы существенно увеличили темпы строительства и до конца этого года планируем обеспечить качественным покрытием сети более 75% станций метро».
По статистике Tele2, станцией с наиболее высоким трафиком передачи данных является «ВДНХ», второе место занимает «Авиамоторная», на третьем – «Кузнецкий мост». Наибольший объем получения данных зафиксирован на «Авиамоторной», также большой объем информации пассажиры скачивают на «Старокачаловской» и «Новокосино». В тройку лидеров станций с самым высоким голосовым трафиком вошли «Новокосино», «Белорусская» и «ВДНХ».
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Данные о сетях LTE московских операторов сотовой связи в московском метро.
© Алексей Бойко,
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