Телеком: МТС обеспечила сетью 4G/LTE все станции московского метро

11.02.2019, MForum.ru

МТС заявляет, что обеспечила все 226 станций московского метро сетью 4G/LTE (а также 2G/3G). По утверждению компании, абоненты МТС также могут звонить и пользоваться мобильным интернет-доступом во время движения в вагоне в тоннелях метро в режиме 2G/3G, а на отдельных участках Калининско-Солнцевской и Сокольнических линций в стандарте 4G/LTE. Это оптимистичное заявление, из-за использования для обеспечения покрытия фемтосот, подключенных к опорной сети Максимателеком, качество услуги в подвижном составе низкое.

Пиковая скорость на станциях может достигать 250 Мбит/c. До конца 2019 года МТС планирует обеспечить поддержкой LTE все перегоны в Московском метрополитене. О прокладке излучающего кабеля в тоннелях компания не сообщает, так что вряд ли можно ожидать роста качества услуги в перегонах.

На конец 2016 года МТС заявляла о 53 станциях, где обеспечивается LTE, включая 17 наземных станций.

Пресс-релиз компании

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теги: связь в метро МТС LTE