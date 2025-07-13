Микроэлектроника: В Китае придумали более эффективную систему сортировки данных с использованием мемристоров

MForum.ru
13.07.2025,
Авторы исследования из Института ИИ Пекинского университета и Китайского института исследований мозгла создали прототип на основе мемристоров, демонстрирующий эффективность поиска маршрута и нейросетевой вывод. Было показано повышение скорости и энергоэффективности в сравнении с традиционными методами сортировки. Соответствующее исследование опубликовано в рецензируемом журнале Nature Electronics. Об этом рассказывает SCMP.
Современные вычислительные системы основаны на архитектуре фон Неймана, в рамках которой хранение и обработка данных разделены. Этой архитектуре присуще «слабое место» - ограниченная скорость передачи данных между основной памятью и процессором.
Переход к мемристорной реализации позволяет выполнять обработку данных непосредственно в памяти, поскольку мемристор способен запоминать величину прошедшего через него электрического заряда, что делает его сопротивление, зависящим от информации о зарядах.
Отказ от архитектуры фон Неймана в пользу мемристоров позволяет исключить из алгоритма блоки сравнения, мемристоры при этом позволяют вести итеративную сортировку, находя минимальные или максимальные значения без необходимости сравнить каждую пару чисел.
В рамках исследования была создана «аппаратно-программная система без сравнения», на основе матрицы мемристоров и управляющего ПК. Эксперимент показал улучшения по сравнению с традиционными подходами при решении задачи поиска кратчайшего пути между станциями пекинского метро.
Пропускная способность системы выросла в 7.7 раз относительно традиционных систем сортировки, энергоэффективность – более, чем в 160 раз. Система также позволяет в 32 раза уменьшить эффективность использования площади кристалла при прочих равных.
Исследователи заявляют, что разработанная система сортировки в памяти может пригодиться в широком спектре приложений, включая интеллектуальную сортировку фотографий дорожного движения и оценку финансовых рисков.
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теги: мемристоры вычисления в памяти
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