Услуги: Вымпелком представил услугу "Виртуальный секретарь"

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Услуги: Вымпелком представил услугу "Виртуальный секретарь"

28.07.2022, MForum.ru

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Оператор билайн сообщает о запуске сервиса "Виртуальный секретарь". Личному цифровому помощнику можно передать обязанности по ответам на неудобные или подозрительные вызовы. Узнав цель звонка, секретарь перешлет детали в telegram.

 

 

Можно выбрать любого из 5 вариантов виртуального секретаря: Ника, Сергей, Скай, Дарья и Крош (кролик из Смешариков). У каждого свои особенности - от голоса до манеры общения, а также функциональность. В частности, Скай и Сергей умеют обращаться к клиенту по имени, а Дарья и Крош способны объяснить собеседнику, почему вы не можете подойти к телефону.

Выбрать помощника и настроить его поможет telegram-бот. Здесь же можно послушать аудиозапись вызова, посмотреть его детали или почитать расшифровку.

Первые две недели с момента подключения услуги она предоставляется бесплатно. В дальнейшем, в зависимости от выбранного помощника, придется оплачивать от 2 до 10 рублей в день. Заменить помощника можно в любой момент.

Оператор обещает, что ни один из виртуальных секретарей не скажет ничего лишнего и не обидит своего собеседника. Учитывая высокую долю спам-звонков, кто-то, возможно, хотел бы как раз обратного, но это не тот случай.

Подробнее о сервисе можно почитать на сайте оператора.

Пресс-релиз билайн

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теги: телеком Вымпелком билайн голосовой помощник виртуальный секретарь

© Алексей Бойко, MForum.ru

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