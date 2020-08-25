Конспекты: Александр Балюк, Развитие сети - ключевой приоритет Билайн

25.08.2020, MForum.ru

На днях Билайн представил пилотную зону 5G в диапазоне миллиметровых волн в Санкт-Петербурге. В рамках пресс-конференции, представители компании рассказали не только об этой новинке, но и о том, как развивается Билайн в регионе в последнее время. Вашему вниманию - конспект выступления Александра Балюка, руководителя департамента внедрения новых технологий Билайн.

Александр Балюк, Билайн

Коллеги, добрый день. Объем работы в Санкт-Петербурге проделан колоссальный, сроки феноменальные, но это касается не только Санкт-Петербурга. Мы инвестируем в наши сети по всей стране.

За последние два года мы увеличили сеть Билайн LTE в 2 раза, обеспечили покрытие LTE в населенных пунктах, в которых проживает 87% населения России. В городах реализуются проекты “СуперСити”, об одном из которых мы сейчас слышали от Дмитрия.

Я чуть подробнее остановлюсь на Москве, где реализуется такой же проект.

По результатам этого проекта, по данным Ookla Speedtest, а это фактически инструмент, который стал стандартом, для того, чтобы операторы могли сравнить между собой скорости, достижимые в их сетях, у Билайна самая высокая динамика по приросту абонентской скорости.

Мы стремимся к стопроцентному покрытию во всем городе, как над землей, так и под землей. В Москве на текущий момент обеспечены широкополосным доступом уже 60 с лишним станций метро.

Результаты примерно следующие, мы видим, что голосовой трафик прирос почти на 200%, но в метро голосом общаться неудобно, поэтому более серьезным индикатором для нас является передача данных, где за полгода мы видим прирост более, чем в 2 тысячи процентов!

С одной стороны плохо, что мы начали это делать чуть позже, чем конкуренты, но с другой стороны это очень хорошо для наших клиентов, потому что мы учли все те ошибки, которые наши коллеги до этого сделали. Кроме того, сегодня мы ставим в метро более современное оборудование.

По результатам эксперимента, который провел один из порталов, iphones.ru, мы видим, что реальность превзошла все ожидания наших клиентов. Если формулу счастья сформулировать как “счастье - это реальность минус ожидание”, то абоненты Билайн сейчас самые счастливые в Москве.

Простыми, скажем так механистическими способами таких эффектов, такой скорости добиться было бы нельзя, поэтому мы призвали на помощь искусственный интеллект SON (Self Optimized Networks). Система SON нового поколения уже работает на сети Билайн в Москве в автоматическом режиме, 24 на 7 оптимизирует нашу сеть, также идет ее внедрение в Санкт-Петербурге и в Краснодаре. Для понимания влияния этой системы - за один месяц на Московской сети было произведено в автоматическом режиме порядка полутора миллионов изменений! Ни одна служба оптимизации, ни один человек или группа людей с этим бы не справились бы.

Естественно, мы не забываем, что мы не только мобильный, но и конвергентный оператор, что у нас есть фиксированные сети, поэтому и в них идет инвестирование. Особенно это стало актуальным в условиях пандемии, когда многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. Когда потребление трафика выросло в разы за счет того, что люди стали пользоваться платными подписками, перевели свое общение не только по работе, но и по личным вопросам в онлайн. Поэтому мы естественно стремимся отвечать этим требованиям клиентов.

Мы даже придумали такого персонажа, Homo Remoticus, это такой человек на удаленке в интернете, проанализировали, как поменялись привычки людей во время пандемии.

Понятно, что пандемия закончится, а привычки у людей останутся, люди начнут тот же паттерн потребления показывать не только дома, но и на улице. Соответственно, для этого необходимо предусмотреть развитие мобильных сетей и посмотреть немного в будущее.

Все наши сети, которые мы строим, опять же 5G-ready, мы исследуем эту технологию с 2018 года, и сейчас я покажу ролик, иллюстрирующий то, что нами уже было сделано по этой теме.

Мы демонстрировали несколько пользовательских кейсов, потому что мы уходим от того, чтобы мериться скоростями с кем либо. Потому что для конечного пользователя понятие “конечная скорость” ни о чем не говорит. Ему главное, чтобы сервисы работали в комфортном для него режиме.

Также мы сделали несколько пилотов 5G с клиентами. Один из пилотов мы продемонстрировали в прошлом году в Сколково. Было проведено две хирургических операции в реальном времени, под наблюдением врачей. Кто-то из вас наверное присутствовал на этой презентации. (Кейс 5G Билайн в Сколково)

И еще один кейс, который мы во время пандемии сделали с одним из наших клиентов, с компанией “СУЭК” по автоматизации добычи полезных ископаемых. Здесь также развернута зона покрытия 5G/

Как вы видите, наши сети к новым технологиям готовы.

Наши клиенты, наши партнеры готовы к внедрению новых технологий, и мы надеемся, что вопрос с частотами будет решен очень скоро, и все смогут прикоснуться к технологии 5G.

Конечно, мы не могли обойти вниманием истерию вокруг опасности 5G, распространение фейковых новостей, которые можно встретить сейчас в самых разных каналах связи. Парадоксально, что распространение всех этих сказок и слухов стало возможным, в том числе из-за развития сотовой связи. В каких-то случаях это связано с тем, что кто-то плохо учился в школе, для кого-то раздувание паники вокруг новой технологии - это прибыльный бизнес, вспомните хотя бы кремы от 5G, флешки от 5G и прочие волшебные средства.

Мы все-таки надеемся, что здравый смысл восторжествует, и все эти фейковые новости уйдут в никуда, когда люди реально поймут, что 5G - это такая же технология, как LTE и другие технологии, которые делают их жизнь комфортнее.

Сегодня, как уже анонсировала Анна Айбашева, пресс-секретарь ВымпелКом, мы хотим представить первую в России пилотную зону 5G, которая доступна всем. Любой человек может прийти и посмотреть, что из себя представляет эта технология на примере нескольких кейсов.

Первый кейс, это Beeline Gaming, это уже реально существующий продукт, о котором чуть позже расскажет мой коллега Артем Мусинов. Вторая история, это VR Gaming со свободным перемещением, - чтобы показать интересующимся перспективы, которые открывает игровой мир с внедрением технологии 5G.

Для всех до 30 сентября эта пилотная зона доступна в Санкт-Петербурге, в Севкабель порту. Заходите в гости!

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теги: акции Билайн ВымпелКом развитие сети связь в метро пятое поколение 5G Александр Балюк