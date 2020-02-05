MForum.ru
05.02.2020,
МТС продолжает серию покупок различных активов. На этот раз подгребли 51% капитала ГК "Зеленая точка". Это сравнительно большая региональная сеть фиксированного ШПД, действующая в 12 городах: в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте, Тамбове, Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске и Владивостоке.
МТС получила также право в течение 3 лет приобрести и оставшиеся 49% уставного капитала.
ВымпелКом предоставляет в ряде регионов услуги фиксированного доступа (в рамках единого пакета) на базе ресурсов "Зеленой точки" (схема FVNO). Анна Айбашева, пресс-секретарь ПАО "ВымпелКом", комментирует:
"Текущий контракт с ООО "Зеленая точка", на сетях которого мы запустили FVNO-продукт в Липецке, продолжает действовать, независимо от смены собственников партнера. Учитывая наш давний успешный опыт шеринга сетей с МТС, можно предположить, что подобная конструкция может работать и в рамках FVNO, но это требует отдельного обсуждения".
Любопытно, не так ли? В эпоху повсеместных партнерств и шеринга, вполне уместно было бы продолжить сотрудничество на взаимовыгодных условиях.
----
Пресс-релиз МТС через MForum.ru
МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка»
05 февраля 2020 г., Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о завершении сделки по приобретению 51 процента уставного капитала Группы компаний «Зеленая точка», предоставляющих услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в ряде регионов РФ.
В рамках опционного соглашения МТС имеет право на приобретение оставшихся 49 процентов уставного капитала Группы компаний «Зеленая точка» в течение трех лет.
Группа компаний «Зеленая точка» объединяет 13 операторов связи под различными брендами в 12 городах: в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте, Тамбове, Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске и Владивостоке.
«Фиксированные сервисы, которые МТС предоставляет в более чем двухстах городах России, — важная часть формирующейся пользовательской экосистемы МТС и фундамент для дальнейшего развития конвергенции, комплекса сервисов умного дома и развлекательных продуктов, — отметила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. — Приобретение новых активов на региональных рынках присутствия комплементарно новой стратегии развития компании и выгодно в первую очередь клиентам, которые получат доступ к цифровым продуктам и высокому качеству сервиса МТС»
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко
теги: МТС Зеленая точка фиксированный интернет M&A покупки и поглощения ВымпелКом
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
11.07. [Новости компаний] FVNO: Билайн рассказал о FVNO. Компания планирует расширять работу по данной модели в России / MForum.ru
23.05. [Новости компаний] Конвергентные услуги: Билайн увеличит присутствие на рынке фиксированного доступа как виртуальный оператор / MForum.ru
16.10. [Новинки] Обзор Samsung Galaxy Note II - не планшет и не смартфон. В этом и прелесть! / MForum.ru
05.02. [Общество] Это интересно: ZTE и LG пропустят MWC 2020 / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: Poco X2 представлен официально / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A01 дебютирует во Вьетнаме с Snapdragon 439 / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Nokia 5.2 показался на «живых» фото / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Что покажет Nokia на MWC 2020? / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Nubia Red Magic 5G получит быструю зарядку 80 Вт / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A41 на базе Helio P65 замечен в Geekbench / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере Sony Xperia 1.1 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme C3 / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 5G представлен официально / MForum.ru
29.01. [Новинки] Слухи: Фитнес-браслет Realme будет оснащен изогнутым дисплеем / MForum.ru
29.01. [Новинки] Слухи: Moto Z5 получит АКБ емкостью 5000 мАч / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Z Flip / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G8 замечен на рендерах / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Samsung Galaxy A11 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Poco X2 появится в следующем месяце / MForum.ru
24.01. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Honor MagicWatch 2 доступны в России / MForum.ru
24.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A71 доступен в России / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6s появился в России / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Chuwi Hi10X – планшетный компьютер на Windows 10 / MForum.ru