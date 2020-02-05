05.02.2020, MForum.ru

МТС продолжает серию покупок различных активов. На этот раз подгребли 51% капитала ГК "Зеленая точка". Это сравнительно большая региональная сеть фиксированного ШПД, действующая в 12 городах: в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте, Тамбове, Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске и Владивостоке.

МТС получила также право в течение 3 лет приобрести и оставшиеся 49% уставного капитала.

ВымпелКом предоставляет в ряде регионов услуги фиксированного доступа (в рамках единого пакета) на базе ресурсов "Зеленой точки" (схема FVNO). Анна Айбашева, пресс-секретарь ПАО "ВымпелКом", комментирует:

"Текущий контракт с ООО "Зеленая точка", на сетях которого мы запустили FVNO-продукт в Липецке, продолжает действовать, независимо от смены собственников партнера. Учитывая наш давний успешный опыт шеринга сетей с МТС, можно предположить, что подобная конструкция может работать и в рамках FVNO, но это требует отдельного обсуждения".

Любопытно, не так ли? В эпоху повсеместных партнерств и шеринга, вполне уместно было бы продолжить сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

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Пресс-релиз МТС через MForum.ru

МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка»

05 февраля 2020 г., Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о завершении сделки по приобретению 51 процента уставного капитала Группы компаний «Зеленая точка», предоставляющих услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в ряде регионов РФ.

В рамках опционного соглашения МТС имеет право на приобретение оставшихся 49 процентов уставного капитала Группы компаний «Зеленая точка» в течение трех лет.

Группа компаний «Зеленая точка» объединяет 13 операторов связи под различными брендами в 12 городах: в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте, Тамбове, Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске и Владивостоке.

«Фиксированные сервисы, которые МТС предоставляет в более чем двухстах городах России, — важная часть формирующейся пользовательской экосистемы МТС и фундамент для дальнейшего развития конвергенции, комплекса сервисов умного дома и развлекательных продуктов, — отметила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. — Приобретение новых активов на региональных рынках присутствия комплементарно новой стратегии развития компании и выгодно в первую очередь клиентам, которые получат доступ к цифровым продуктам и высокому качеству сервиса МТС»

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теги: МТС Зеленая точка фиксированный интернет M&A покупки и поглощения ВымпелКом