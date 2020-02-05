МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка»

MForum.ru

МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка»

05.02.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МТС продолжает серию покупок различных активов. На этот раз подгребли 51% капитала ГК "Зеленая точка". Это сравнительно большая региональная сеть фиксированного ШПД, действующая в 12 городах: в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте, Тамбове, Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске и Владивостоке.

МТС получила также право в течение 3 лет приобрести и оставшиеся 49% уставного капитала.

ВымпелКом предоставляет в ряде регионов услуги фиксированного доступа (в рамках единого пакета) на базе ресурсов "Зеленой точки" (схема FVNO). Анна Айбашева, пресс-секретарь ПАО "ВымпелКом", комментирует:

"Текущий контракт с ООО "Зеленая точка", на сетях которого мы запустили FVNO-продукт в Липецке, продолжает действовать, независимо от смены собственников партнера. Учитывая наш давний успешный опыт шеринга сетей с МТС, можно предположить, что подобная конструкция может работать и в рамках FVNO, но это требует отдельного обсуждения". 

Любопытно, не так ли? В эпоху повсеместных партнерств и шеринга, вполне уместно было бы продолжить сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

----

Пресс-релиз МТС через MForum.ru

МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка»

05 февраля 2020 г., Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о завершении сделки по приобретению 51 процента уставного капитала Группы компаний «Зеленая точка», предоставляющих услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в ряде регионов РФ.

В рамках опционного соглашения МТС имеет право на приобретение оставшихся 49 процентов уставного капитала Группы компаний «Зеленая точка» в течение трех лет.

Группа компаний «Зеленая точка» объединяет 13 операторов связи под различными брендами в 12 городах: в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте, Тамбове, Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске и Владивостоке.

«Фиксированные сервисы, которые МТС предоставляет в более чем двухстах городах России, — важная часть формирующейся пользовательской экосистемы МТС и фундамент для дальнейшего развития конвергенции, комплекса сервисов умного дома и развлекательных продуктов, — отметила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. — Приобретение новых активов на региональных рынках присутствия комплементарно новой стратегии развития компании и выгодно в первую очередь клиентам, которые получат доступ к цифровым продуктам и высокому качеству сервиса МТС»

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: МТС Зеленая точка фиксированный интернет M&A покупки и поглощения ВымпелКом

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

11.07. [Новости компаний]  FVNO: Билайн рассказал о FVNO. Компания планирует расширять работу по данной модели в России / MForum.ru

23.05. [Новости компаний] Конвергентные услуги: Билайн увеличит присутствие на рынке фиксированного доступа как виртуальный оператор / MForum.ru

16.10. [Новинки]  Обзор Samsung Galaxy Note II - не планшет и не смартфон. В этом и прелесть! / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 00:49 Fantasto Тема: Слухи: Фитнес-браслет Realme будет оснащен изогнутым дисплеем (29.01.2020)
Архиважное обновление для фитнесбраслетов))
Вчера 08:59 ABloud Тема: Фотовольтаика (04.11.2019)
Научные исследования | Материалы для фотовольтаики В Университете ИТМО, С.-Петербург, работают над технологией, позволяющей создавать солнечные батареи с потенциальной эффективностью в 1.5 раза выше ...
04.02.2020 17:55 ABloud Тема: В НИТУ "МИСиС" разработали светодиод с использованием двумерного перовскитного материала ...
Ученые придумали, как продлить срок службы экранов гаджетов 04.02.2020. Пресс-релиз МИСиС через MForum.ru. Коллектив ученых НИТУ «МИСиС», занимающийся разработкой перовскитных тонкопленочных ...
04.02.2020 12:48 ABloud Тема: Концерн Автоматика стал продавать больше фискальных накопителей (04.02.2020)
Концерн «Автоматика» увеличил объем реализации фискальных накопителей на 75% 4 февраля 2020, Пресс-релиз За 2019 год Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех увеличил объем производства и ...
31.01.2020 19:54 Yuri89 Тема: Проблема с дисплеем телефона
https://youtu.be/i1yWiNz8zTo

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

05.02. [Общество] Это интересно: ZTE и LG пропустят MWC 2020 / MForum.ru

05.02. [Новинки] Анонсы: Poco X2 представлен официально / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A01 дебютирует во Вьетнаме с Snapdragon 439 / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Nokia 5.2 показался на «живых» фото / MForum.ru

31.01. [Новинки] Слухи: Что покажет Nokia на MWC 2020? / MForum.ru

31.01. [Новинки] Слухи: Nubia Red Magic 5G получит быструю зарядку 80 Вт / MForum.ru

31.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A41 на базе Helio P65 замечен в Geekbench / MForum.ru

30.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере Sony Xperia 1.1 / MForum.ru

30.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme C3 / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 5G представлен официально / MForum.ru

29.01. [Новинки] Слухи: Фитнес-браслет Realme будет оснащен изогнутым дисплеем / MForum.ru

29.01. [Новинки] Слухи: Moto Z5 получит АКБ емкостью 5000 мАч / MForum.ru

28.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Z Flip / MForum.ru

28.01. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G8 замечен на рендерах / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Samsung Galaxy A11 / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Poco X2 появится в следующем месяце / MForum.ru

24.01. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Honor MagicWatch 2 доступны в России / MForum.ru

24.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A71 доступен в России / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6s появился в России / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Chuwi Hi10X – планшетный компьютер на Windows 10 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: