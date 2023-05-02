Покупка бизнесов: МТС завершила приобретение ГК "Зеленая точка"

02.05.2023, MForum.ru

Это история того, как региональный оператор вовремя уловил момент, когда стоит поддержать консолидацию рынка фиксированного ШПД. О сделке по покупке компанией МТС 51% ГК "Зеленая точка" стало известно еще в феврале 2020 года. В то же время, это и иллюстрация более общего тренда на вытеснение с рынка конвергентными операторами региональных операторов ШПД.

ГК "Зеленая точка" на тот момент объединяла региональные бизнесы по предоставлению услуги ШПД в интернет и цифрового ТВ 13 операторов в 12 городах.

В апреле 2021 года МТС выкупила остававшиеся 49% в 7 из 13 операторов, в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте и Тамбове. А в апреле 2023 года - еще в 6 регионах: в Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске и Владивостоке. Сделка закрыта.

«Завершение этой сделки означает, что около одного миллиона человек в 12 городах России получают расширенный доступ к различным конвергентным сервисам экосистемы МТС – фиксированным и мобильным. Для нас эта сделка также важна тем, что мы закрепляем свои лидерские позиции на российском рынке операторских конвергентных услуг. Преимущества таких сервисов в том, что абоненты через один объединенный счет на льготных условиях подключатся к целому пакету услуг, объединяющих фиксированную и мобильную связь, онлайн-кинотеатр KION, сервисы IPTV, а также другие современные цифровые решения для умного дома и развлечений», - отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Особенность этой сделки в том, что на мощностях "Зеленой точки", например, в Липецке действовал виртуальный оператор фиксированного ШПД (FVNO) Вымпелком. Удалось ли билайну сохранить этот бизнес?

Сделка МТС по покупке «Зеленой миле» иллюстрирует один из трендов. Российским региональным операторам с каждым годом становится все сложнее и затратнее выполнять растущие по сложности требования регуляторов. Нужно было устанавливать СОРМ, ТСПУ РКН, хранить данные обо всех сайтах, посещенным всеми пользователями, подключаться к крупным системам борьбы с подменой номеров, со спамом. При этом региональным провайдерам все сложнее конкурировать с операторами, способными предлагать конвергентную услугу (фиксированного и мобильного доступа, а также другие услуги). Своевременная продажа бизнеса, возможно, и вынужденное в ряде случаев решение, но это лучше, чем потеря такого бизнеса. Предполагаю, что консолидация рынка будет продолжаться, пока еще остаются хоть насколько-то живые региональные операторы ШПД.

Для операторов Б4 поглощение региональных операторов фиксированного ШПД, это не только способ убрать с того или иного рынка успешного местного конкурента, забрав его долю, но и возможность ускорить охват населения страны конвергентными услугами, быстро нарастить свою долю российского рынка. Особенно это важно для МТС, которая называет себя лидером российского рынка операторских конвергентных услуг. Покупка "Зеленой точки" пополнила абонбазу МТС примерно на 1 млн человек. На эту базу теперь можно будет распространить «зонтик» экосистемы оператора.

пресс-релиз МТС

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теги: покупка бизнесов МТС Зеленая точка ШПД

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