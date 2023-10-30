Покупка бизнесов: ВымпелКом купил долю в компании Platformcraft для укрепления позиций на рынке облачных сервисов

MForum.ru
30.10.2023,
Platformcraft (ООО Платформкрафт) специализируется на решениях для работы с цифровым контентом и хранении данных. Как ожидают в ВымпелКом, приобретение доли в 13.21% в уставном капитале компании позволит расширить портфель продуктов и услуг beeline cloud и усилить позиции компании на рынке облачных решений. Сумма сделки не сообщается.
(скрин сайта компании Platformcraft, раздел - о компании)
В контур продуктов beeline cloud войдут решения:
Поскольку Platformcraft поддерживает возможности работы по Rest API, S3 Like API, Web GUI и SFTP, решения можно интегрировать в разнообразные технологические стеки.
Олег Мотовилов, генеральный директор beeline cloud:
«Билайн начал сотрудничество с Platformcraft еще в 2021 году, и сейчас у нас свыше 200 общих клиентов. Объединение ресурсов и опыта обеих компаний позволит нашим заказчикам получить еще больше возможностей для работы в облаке».
Сделка, как ожидается, поможет и Plattformcraft. В частности, компания получит доступ к дополнительным каналам продвижения и развития. А полученные средства владельцы компании намерены использовать в том числе для разработки новых продуктов и расширения инфраструктуры. Вместе с большой клиентской базой и маркетинговой поддержкой ВымпелКом, это должно позволить Platformcraft кратно ускорить рост бизнеса.
ВымпелКом последовательно проявляет активность в расширении своего предложения на рынке облачных сервисов. По всей видимости, компания считает это направление одним из своих стратегических приоритетов, инвестирует в него, как денежные средства, так и внимание менеджмента. Эти усилия дают свои плоды - ВымпелКом вполне заметный участник российского рынка облачных услуг.
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теги: покупка бизнесов облачные услуги облачные сервисы ВымпелКом покупка компаний
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