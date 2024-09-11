Покупки бизнесов: Хайв инвестирует в Briskly

11.09.2024, MForum.ru

ООО Хайв, венчурный фонд Вымпелком, пополнил портфель фонда из 15 компаний долей в размере 10,15% в ООО Брискли (Briskly). Эта компания занимается разработкой технологий "автономной торговли" и производит умное холодильное оборудование в Выборге. Сумма инвестиций не раскрывается.

Briskly разрабатывает ПО для торговли без персонала и производит оборудование для магазинов самообслуживания на собственном производстве в Выборге. Ядро сервиса - приложение B-Pay. Этим приложением покупатели сканируют штрих-коды товаров и оплачивают покупки в смартфоне.

Основной формат магазинов самообслуживания, который продвигает Briskly - это микромаркеты. Это холодильники, занимающие всего 1 кв.м, который может самостоятельно продавать свежие продукты питания. Ранее аналогичную продукцию называли вендинговыми автоматами, а еще ранее - торговыми автоматами. Они адресованы предпринимателям, которые занимаются выпуском продуктов и хотят открывать торговые точки ближе к потребителям, чем в случае обычных магазинов.

Кроме микромаркетов, компания Briskly производит холодильное оборудование для оснащения ритейла и HoReCa, включая смарт-холодильники со встроенной телеметрией, которые позволяют формировать отчеты по системе ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points — анализ рисков и критические контрольные точки). Идея ХАССП в том, что к потребителю должна попадать только качественная продукция.

Briskly основана в 2018 году и за это время выросла из небольшого стартапа до крупного вендора. Компания развивается по венчурной модели и с момента основания Глеб Харитонов привлек в проект более 700 млн рублей инвестиций. Briskly выпустил более 15 тыс. единиц умного оборудования, в том числе микромаркетов, которые сегодня уверенно заменяют старые вендинговые автоматы за счет современных технологий для торговли свежими продуктами питания. Сегодня на платформе Briskly работают более 3 тыс. предпринимателей в России, Казахстане и Белоруссии, а в приложении B-Pay совершили больше 8 млн покупок на сумму около 1,5 млрд рублей.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: покупки бизнесов ВымпелКом билайн Хайв Briskly покупка бизнесов

--