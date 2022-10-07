Покупка бизнесов: МТС и МТС Авто инвестируют в группу Навител

07.10.2022, MForum.ru

"Навител" не нуждается в представлениях, компания давно работает на рынке навигационных и картографических решений, разрабатывает навигационные устройства и видеорегистраторы. Картографические сервисы «Навитела» обеспечивают глобальное покрытие для более чем 40 миллионов пользователей по всему миру. Инвестиции МТС обеспечат компании контроль в ГК "Навител".

Зачем эта покупка МТС?

Получение контроля над Навител, как ожидают в МТС, позволит компании сформировать собственную геоплатформу, которая будет задействована различными сервисами экосистемы, прежде всего, связанными с транспортом, как МТС Авто. Также карты на базе экспертизы Навител можно будет задействовать в мобильных приложениях МТС, а также в решениях Big Data.

«Навител» как ведущий независимый провайдер навигационных решений на российском рынке с собственными картами и лицензиями обладает командой разработчиков ПО и экспертов в создании устройств навигации и видеофиксации. Сделка позволит МТС обзавестись собственными решениями в геосервисной платформе и компетенциями в построении оптимальных маршрутов, что даст возможность не только укрепить направление «МТС Авто», но и эффективнее использовать геолокационные и картографические решения в более чем 60 сервисах и проектах МТС во многих сферах – от умных автомобилей, мониторинга транспорта и кикшеринга до мобильных приложений, гаджетов для розницы, а также в анализе больших данных при строительстве телеком-инфраструктуры и создании новых продуктов, в том числе рекламных и рекомендательных сервисов», - прокомментировал генеральный директор «МТС Авто» Денис Смирнов.

«В свою очередь «МТС Авто» и «Навител» за счет синергии и инвестиций МТС получат ресурсы для совершенствования картографии, онлайн сервисов и ИТ-процессов, в том числе для реализации задач по использованию картографии для беспилотных автомобилей в будущем, - добавил Денис Смирнов.

МТС-Авто занимается предоставлением скоростного интернета в автомобилях, разработкой мультимедийных устройств для них, систем комфорта и телематики и соответствующего ПО.

пресс-релиз МТС

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