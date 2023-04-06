Покупки бизнесов: МТС усилила позиции на рынке рекламы покупкой Segmento

MForum.ru
06.04.2023,
МТС сообщает о приобретении дочерней структурой Stream (ООО Стрим) 100% долей компании Segmento (ООО Сегменто) у структуры Sistema_VC (под контролем АФК "Система"). Тем самым, МТС усиливает свой потенциал в области рекламы, прежде всего на рынке AdTech.
Segmento - один из серьезный участников рынка так называемой programmactic рекламы. Покупка этой компании поможет МТС еще более нарастить свою долю на российском рынке рекламы, а также позволит предлагать клиентам работу по модели full-service. Ожидается также достижения ряда синергетических эффектов, поскольку технологии Stream и Segmento дополняют друг друга - у компаний есть DSP и DMP-платформы, собственная SSP и другой рекламный инвентарь.
Клиентам Segmento обещано, что все текущие процессы останутся для них без изменений.
«Для рекламной вертикали МТС покупка Segmento – это еще одно стратегическое партнерство, которое позволит нам стать одним из крупнейших независимых игроков российского AdTech-рынка. Мы объединяем технологии, базы, данные и команды двух компаний, чтобы сделать наши продукты более эффективными, а клиентский сервис – еще более качественным. Segmento традиционно славился своей клиентоориентированностью, и наша задача сегодня – сделать так, чтобы пользователи платформы не почувствовали переход в контур МТС, а также не потеряли в качестве и эффективности рекламных запусков. Мы рассчитываем, что в ближайшее время клиенты – и наши, и Segmento – получат доступ к современному портфелю AdTech-продуктов и расширенному инвентарю с помощью Buzzoola SSP. Это позволит крупным рекламодателям и агентствам повысить эффективность своих кампаний, отслеживать путь клиента, повышать конверсию и увеличивать прозрачность показателей качества рекламных запусков», – прокомментировала директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова.
«Segmento – это, в первую очередь, одна из сильнейших на рынке технологических и бизнес-команд. Мы всегда стремились предложить клиентам инновационные продукты и решения, обеспечивающие им лидерство в своих областях. Помимо клиентоориентированности, мы обладаем уникальным опытом в работе с Big Data и AI, а также собственной экспертизой в построении data-driven стратегий. Это позволило успешно развивать продукты, нацеленные на рост бизнеса наших клиентов: O2O размещения с таргетингом и оценкой эффективности на базе покупательского поведения, brandformance продукты в партнерстве с ведущим маркетплейсом и крупнейшими e-commerce игроками и разработки long-term стратегий силами наших сотрудников. Для того, чтобы выйти на новый виток развития в максимально короткие сроки, наша команда будет объединена с командой Stream. Обмен знаниями, опытом и технологиями позволит обеспечить минимальный time-to-market новых продуктов и сервисов, предлагаемых нашим клиентам. Мы рады присоединиться к команде МТС и усилить ее для достижения новых выдающихся результатов, - отметил генеральный директор Segmento Александр Худолей.
МТС, что называется, почувствовала вкус к рынку рекламных технологий. Компания довольна результатами роста этого сегмента бизнеса и стимулирует его ускорение приобретением все новых участников рынка. В 2022 году МТС, в частности, купила 67% в капитале группы Buzzola, что обеспечило доступ к рекламной бирже AdEx и SSP-платформе Buzzoola.
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теги: МТС рынок рекламы покупка компаний покупка бизнесов
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