Комплаенс: В МТС подтвердили соответствие своей антикоррупционной системы международному стандарту ISO

MForum.ru

Комплаенс: В МТС подтвердили соответствие своей антикоррупционной системы международному стандарту ISO

03.04.2023, MForum.ru

МТС сообщает о подтверждении соответствия требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 в части "Системы управления противодействием коррупции".

 

 

Аудит провела компания CERT International, выдав положительное заключение.

«МТС стала первой компанией на российском рынке, которая успешно прошла надзорный аудит, несмотря на смену сертифицирующего органа. Мы продолжаем совершенствовать антикоррупционную комплаенс-программу и следовать передовым мировым практикам комплаенс- и риск-менеджмента, вне зависимости от меняющихся условий рынка. Мы уверены, что перемены во внешнем и внутреннем контексте не обнуляют принципы и ценности МТС, которые также разделяют наши партнеры и клиенты. Сегодня механизмы защиты от коррупционных проявлений внедрены во все ключевые бизнес-направления цифровой экосистемы. Полученный сертификат наглядно демонстрирует, что для МТС и ее команды важно строить устойчивые отношения на добросовестной основе», сказала вице-президент МТС по деловой этике и комплаенс Лейда Лукьянова.

Система ISO 37001:2016 описывает стандарты для борьбы с коррупцией в организациях. Эти стандарты поясняют, как встроить борьбу с коррупцией в систему управления предприятием с тем, чтобы предотвращать коррупционные действия, а также обнаруживать и реагировать на них.

Система включает в себя процедуры и контрольные механизмы, которые позволяют организациям снизить риски связанные с коррупцией и повысить доверие со стороны партнеров и клиентов. Это помогает создать более честную и прозрачную бизнес-среду, что в свою очередь способствует развитию экономики и повышению уровня жизни людей.

Тема с ISO это, прежде всего, западный, хотя уже ставший повсеместно распространенным, в МТС, как видим, сохраняют ему приверженность, не пользуясь сложившейся ситуацией.

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пресс-релиз МТС

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теги: комплаенс противодействие коррупции ISO 37001:2016

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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