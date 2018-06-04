Пресс-релизы: Программа управления рисками юридического блока «ВымпелКом» стала лучшей по версии Legal Insight

04.06.2018, MForum.ru

4 июня 2018 года, Москва. Блок по юридическим вопросам и корпоративным отношениям ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») признан победителем в номинации «За эффективное управление юридическими и комплаенс-рисками» по итогам ежегодного конкурса «Лучшие юридические департаменты России — 2018» издания «Legal Insight».

Юридический блок «ВымпелКом» принял участие в конкурсе впервые, выдвинув реализованные проекты сразу в пяти номинациях, в четырех из которых команда вошла в short-лист. В номинацию «За лучший юридический проект» был представлен проект юридического сопровождения интеграции «Евросети» - юристов «ВымпелКом» от победы отделил всего один балл.

Проект по эффективному управлению юридическими и комплаенс-рисками, представленный командой «ВымпелКом», реализуется в целях обеспечения высокой финансовой и репутационной устойчивости компании. Программа предполагает комплексную реализацию и координацию правовой поддержки, систему оценки бизнес-партнеров, антикоррупционную и комплаенс программы.

Виктор Бирюков, исполнительный вице-президент по юридическим вопросам и корпоративным отношениям ПАО «ВымпелКом», прокомментировал: «К вопросам соответствия деятельности компании к предъявляемым требованиям, оценке юридических рисков, а также управления ими в соответствии с лучшими мировыми практиками мы относимся более чем ответственно. Созданная в компании система политик и процедур в области управления юридическими и комплаенс-рисками предполагает комплексную масштабную работу не только со стороны нашего юридического блока, но и комплаенс-команды. Именно последовательная и системная деятельность позволила нам получить высокую оценку экспертного совета конкурса».

Ранее в этом году «ВымпелКом» получил первое в России Свидетельство об общественном подтверждении успешной реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса по итогам оценки независимого эксперта. Аудит антикоррупционных мер «ВымпелКома» в период с января по март 2018 года провел «Центр развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров». Аудиторы особо отметили такие положительные аспекты антикоррупционной политики «ВымпелКома», как качество нормативно-правового обеспечения антикоррупционных мер, противодействие коррупции в деловом партнерстве, а также эффективную работу каналов обратной связи в компании.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

+ +