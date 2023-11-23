Покупки бизнесов: ВымпелКом приобрел долю в ООО "Колибри"

MForum.ru
23.11.2023,
Вымпелком выкупил 51% в компании Calllibri (ООО "Колибри"), специализирующейся в области облачных сервисов, которые позволяют маркетологам и предпринимателям контролировать эффективность рекламы и получать больше клиентов. Callibri сохранит бренд и автономность, управлять компанией продолжит ее менеджмент.
Callibri - платформа лид-менеджмента, которая специализируется на маркетинговой аналитике (коллтрекинг, email-трекинг, сквозная аналитика), коммуникациях (чаты, обратный звонок, соцсети и мессенджеры) и автоматизации работы с лидами. Отслеживание эффективности Adtech - важное дополнение этого направления работы билайн бизнес, одного из наиболее успешных.
Callibri принадлежит облачный сервис для микробизнеса Гудок, он расширит портфель маркетинговых технологий билайн.
От интеграции с сервисом Callibri в билайн ожидают улучшения качества облачной АТС для B2B клиентов.
Евгений Коробов, директор по новому бизнесу билайна, управляющий бизнес-директор билайн adtech:
«Покупка доли в компании Callibri — это очередной шаг в сторону реализации нашей стратегии, направленной на создание глубоких партнерств с игроками рынка, которые являются лидерами в комплементарных нашим бизнес-приоритетам сферам. Выбор Callibri обусловлен высокой эффективностью компании в своей отрасли, а также вовлеченной и сплоченной командой, которая хорошо знает потребности клиента и готова вместе с нами развивать мартех-продукты. В команде билайн adtech Иван Шкиря, кроме Callibri, также будет курировать клиентский опыт и продвижение маркетинговых сервисов».
Callibri работает на рынке с 2014 года, в ее портфолио более 8 тыс. клиентов из 108 городов, включая почти 2 тыс. клиентов сервиса «Гудок». Штат Callibri – 71 сотрудник, выручка от SAAS – облачной модели предоставления ПО – составляет 100% выручки компании. Основной офис находится в Екатеринбурге.
Покупки успешных бизнесов на рынках, где у компании устойчивая позиция, - грамотная активность, позволяющая надеяться на достижение синергетических эффектов и ускоренное развитие. В этом плане, действия ВымпелКом по укреплению своих позиций на таких направлениях как AdTech, MarTech и облачные услуги не вызывают вопросов и представляются логичными и своевременными.
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теги: покупки бизнесов ВымпелКом билайн MarTech AdTech покупка бизнесов
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