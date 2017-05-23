Конвергентные услуги: Билайн увеличит присутствие на рынке фиксированного доступа как виртуальный оператор

MForum.ru
23.05.2017,
Компания "ВымпелКом" в рамках стратегии повышения эффективности бизнеса продала часть своих активов фиксированного ШПД в ряде российских регионов. Теперь компания начала возвращаться на этот рынок, но уже по модели виртуального оператора (FVNO).
Первый пример актого рода активности - запуск конвергентного предложения "ВСЁ в одном" в Липецке. Для этого используется собственная сеть "ВымпелКом" и возможности фиксированной инфраструктуры партнера - им выступает оператор "Зеленая точка".
Жители Липецка могут воспользоваться предложением Билайн "Всё в одном". В рамках этого предложения абонент, оплачивающий мобильные услуги компании, получает также фиксированный доступ к услугам Домашнего интернета и цифрового ТВ Билайн за 1 рубль в месяц. Услуги предоставляются поверх инфраструктуры FTTB - "оптика до здания".
Такой подход обеспечит рост проникновения конвергентных услуг компании, но уже при контролируемых расходах на их обеспечение.
По данным компании, конвергентным предложением Билайн в России пользуется уже более 617 тыс. домохозяйств в более, чем 100 городах России. Компания планирует развивать географию оказания конвергентных услуг за пределы территорий, где действуют сети ШПД оператора. ВымпелКом заявляет, что "открыт к сотрудничеству" и с другими провайдерами, действующими на территориях, где у Билайна нет бизнеса фиксированного ШПД.
Подключить «ВСЁ в одном» можно на специальной странице 1rub.beeline.ru, позвонив по бесплатному номеру 8-800-700-8000, в офисах продаж «Билайн» или салонах дилеров.
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