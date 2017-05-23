Конвергентные услуги: Билайн увеличит присутствие на рынке фиксированного доступа как виртуальный оператор

MForum.ru

Конвергентные услуги: Билайн увеличит присутствие на рынке фиксированного доступа как виртуальный оператор

23.05.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания "ВымпелКом" в рамках стратегии повышения эффективности бизнеса продала часть своих активов фиксированного ШПД в ряде российских регионов. Теперь компания начала возвращаться на этот рынок, но уже по модели виртуального оператора (FVNO).

Первый пример актого рода активности - запуск конвергентного предложения "ВСЁ в одном" в Липецке. Для этого используется собственная сеть "ВымпелКом" и возможности фиксированной инфраструктуры партнера - им выступает оператор "Зеленая точка".

 

 

Жители Липецка могут воспользоваться предложением Билайн "Всё в одном". В рамках этого предложения абонент, оплачивающий мобильные услуги компании, получает также фиксированный доступ к услугам Домашнего интернета и цифрового ТВ Билайн за 1 рубль в месяц. Услуги предоставляются поверх инфраструктуры FTTB - "оптика до здания".

Такой подход обеспечит рост проникновения конвергентных услуг компании, но уже при контролируемых расходах на их обеспечение.

По данным компании, конвергентным предложением Билайн в России пользуется уже более 617 тыс. домохозяйств в более, чем 100 городах России. Компания планирует развивать географию оказания конвергентных услуг за пределы территорий, где действуют сети ШПД оператора. ВымпелКом заявляет, что "открыт к сотрудничеству" и с другими провайдерами, действующими на территориях, где у Билайна нет бизнеса фиксированного ШПД.

Подключить «ВСЁ в одном» можно на специальной странице 1rub.beeline.ru, позвонив по бесплатному номеру 8-800-700-8000, в офисах продаж «Билайн» или салонах дилеров.

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

14.07. [Новости компаний]  Маркетинг: ШПД B2C – итоги 2 квартала 2016 года / MForum.ru

30.03. [Новости компаний]  MVNO: MVNO Дом.ру стартовало на сети Tele2. Пока что Киров / MForum.ru

21.04. [Новинки]  LTE: ВымпелКом внедрил поддержку VoLTE-вызовов на комммерческой сети LTE Билайн в закрытом режиме / MForum.ru

30.01. [Новости компаний] Пресс-релиз: «Web-кнопка» - один клик и к вашим услугам специалист компании МегаФон / MForum.ru

03.09. [Новости компаний]  Ростелеком / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:12 johnbairstow Тема: Мир Первая батарея 6000mAH с двойной камерой заднего вида
Я получил подтвержденную новость о первом в мире смартфоне с двумя камерами заднего обзора с 6000 мАч несъемной батареей в паре с зарядным устройством 9 В / 2 А.
Сегодня 11:18 AreHT_CmiT1 Тема: Samsung s4 9500
помогите плиз
Сегодня 11:18 AreHT_CmiT1 Тема: Samsung s4 9500
помогите плиз
Сегодня 11:18 AreHT_CmiT1 Тема: Samsung s4 9500
помогите плиз
Сегодня 10:11 314681 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 36 37 38 39 40)
помогите пожалуйста разблокировать а105 id:232x-2ABGRU2 IMEIL:860630021421055 заранее огромное спасибо

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

23.05. [Новинки] Анонсы: LG X venture – защищенный смартфон с QuickButton / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M5c - яркие цвета и неплохая камера / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000 / MForum.ru

22.05. [Новинки] Слухи: Lenovo подтвердило использование в Moto Z2 Play аккумулятора емкостью 3000 мАч / MForum.ru

19.05. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Sony Xperia XZ Premium / MForum.ru

18.05. [Новинки] Слухи: Doogee собирается выпустить флагман с MediaTek Helio X30 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru

18.05. [ПО] Мобильные ОС: Google подтвердил релиз Android O «в конце лета» / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy J3 (2017) / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia 3, 5, 6 и новой 3310 / MForum.ru

16.05. [Новинки] Анонсы: HTC U11 с оболочкой Edge Sense представлен официально / MForum.ru

16.05. [Новинки]  Анонсы: Представлен Huawei Y7 с аккумулятором 4000 мАч и Android 7.0 Nougat / MForum.ru

16.05. [Новинки]  Анонсы: Huawei Y3 2017 – брендовый смартфон за $60 / MForum.ru

15.05. [Новинки] Это интересно: Цена люксовой версии Nokia 3310 начинается от 119 тысяч рублей / MForum.ru

15.05. [Новинки] Анонсы: Blackview P2 Lite с аккумулятором емкостью 6000 и функционалом Powerbank / MForum.ru

12.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен прочный смартфон ZTE / MForum.ru

12.05. [Новинки] Это интересно: Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 появились в продаже в Китае / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade X Max сочетает 6-дюймовый дисплей и Android 7.1.1 / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia M2 Lite доступен на индийском рынке / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6C приходит на российский рынок / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: