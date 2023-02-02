FVNO: МегаФон расширил географию домашнего интернета в Петербурге за счет использования инфраструктуры компании Обит

MForum.ru
02.02.2023,
Благодаря этому партнерскому FVNO-проекту, универсальный продукт МегаФона - домашний интернет, мобильная связь и цифровое ТВ, стали доступны жителям еще более 200 тысяч квартир в Петербурге и Ленобласти.
МегаФон предлагает тариф "Объединяй!" в Центральном, Петроградском, Василеостровском, Выборгском, Невском, Красносельском, Курортном и Пушкинском районах Петербурга, а также в Мурино, Кудрово и Петергофе. Удобно, что оплачивать различные услуги можно в рамках единого счета.
«Модель взаимодействия по системе FVNO имеет ряд преимуществ как для оператора, так и для клиентов. Например, развертывание виртуального оператора позволяет нам экономить на строительстве сетей фиксированный связи, но в тоже время дает возможность расширять географию присутствия услуги домашнего интернета за счет аренды сети партнера. В свою очередь, абоненты получают комплексное решение для удовлетворения своих базовых цифровых потребностей с возможностью оплаты всех услуг в одном окне», – рассказывает Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
«Прошлый год убедительно продемонстрировал необходимость пересмотреть подходы к использованию ресурсов – не только финансовых, но и человеческих, технических и технологических, – говорит генеральный директор «ОБИТ» Андрей Гук. – На первый план вышли инструменты, позволяющие максимально повысить эффективность действующей инфраструктуры. Модель FVNO – один из наглядных примеров того, как ответственные игроки рынка объединяют усилия, чтобы гарантировать доступ к качественным и надежным цифровым сервисам для максимального числа потребителей и минимизировать влияние на отрасль внешних факторов. На данном этапе можно с уверенностью говорить о том, что эта модель оправдала себя как рациональная и экономически выгодная форма партнерства».
FVNO в России активно практикуют МегаФон (с 2021 года) и Билайн (с 2017 года или ранее), если не считать, конечно Tele2, который предлагает конвергентные услуги на основе инфраструктуры Ростелекома.
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теги: FVNO МегаФон Санкт-Петербург партнерские проекты развитие сетей
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