Развитие сетей: МегаФон в Ульяновске - FVNO как основа для комплексных услуг

23.04.2024, MForum.ru

МегаФон в Ульяновске предложил абонентам комплексные услуги - домашний и мобильный интернет, голосовая связь, цифровое ТВ. Это стало возможным за счет использования подхода FVNO (Fixed Virtual Network Operator), то есть опоры на сеть ШПД партнера.

Опция домашнего интернета стала доступна абонентом МегаФон в Ульяновске, где проживает более 600 тысяч человек. Доступ возможен на скоростях до 100 Мбит/c. Все сервисы МегаФон оплачиваются по единому лицевому счету.

«При разработке этого предложения представители телеком-отрасли объединили свои усилия, чтобы конечный потребитель получил максимум. Оптоволоконное соединение обеспечивает абонентов надежным домашним интернетом, а мы к этому добавляем необходимый объем гигабайт и минут в мобильном тарифе. В пакет также входят 250 каналов цифрового телевидения и доступ к онлайн-кинотеатру START, что существенно снижает общие расходы пользователей», — сообщил директор МегаФона в Ульяновской области Алексей Степин.

В сообщении компании не говорится, кто выступает местным партнером МегаФон в Ульяновске в этом FVNO проекте.

МегаФон предоставляет услуги по модели FVNO также в Хабаровском крае и в Санкт-Петербурге (с использованием инфраструктуры компании Обит).

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теги: FVNO Ульяновская область МегаФон

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