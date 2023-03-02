FVNO: МегаФон начал подключать хабаровчан к конвергентной услуге по модели FVNO

02.03.2023, MForum.ru

Конвергентные услуги на сегодня - хорошее конкурентное предложение. Не удивительно, что операторы мобильной связи, если не располагают где-то собственными сетями фиксированного доступа, идет партнерским путем, по модели FVNO. МегаФон в Хабаровском крае начал работать по модели FVNO с компанией Рэдком, что позволило предложить почти 600 тысячам хабаровчан и жителям поселка Березовка подключать универсальную услуги, включающую домашний интернет, мобильную связь и цифровое ТВ, на базе услуги "Объединяй!".

«Модель взаимодействия по системе FVNO имеет ряд преимуществ как для оператора, так и для клиентов. Например, развертывание виртуального оператора позволяет нам экономить на строительстве сетей фиксированной связи и в тоже время предоставлять услугу домашнего интернета на уже работающих сетях партнера. В свою очередь, абоненты получают комплексное решение для удовлетворения всех базовых цифровых потребностей с возможностью оплаты услуг в одном окне», – рассказывает Дмитрий Оловянников, директор Хабаровского отделения МегаФона.

В совместном проекте МегаФон обеспечивает прием платежей, поддержку ЛК и собственных салонов связи, продажу брендированных Wi-Fi роутеров и ТВ-приставок.

пресс-релиз МегаФон

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теги: FVNO МегаФон конвергентные услуги Хабаровский край

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