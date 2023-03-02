FVNO: МегаФон начал подключать хабаровчан к конвергентной услуге по модели FVNO

MForum.ru
02.03.2023,
Конвергентные услуги на сегодня - хорошее конкурентное предложение. Не удивительно, что операторы мобильной связи, если не располагают где-то собственными сетями фиксированного доступа, идет партнерским путем, по модели FVNO. МегаФон в Хабаровском крае начал работать по модели FVNO с компанией Рэдком, что позволило предложить почти 600 тысячам хабаровчан и жителям поселка Березовка подключать универсальную услуги, включающую домашний интернет, мобильную связь и цифровое ТВ, на базе услуги "Объединяй!".
«Модель взаимодействия по системе FVNO имеет ряд преимуществ как для оператора, так и для клиентов. Например, развертывание виртуального оператора позволяет нам экономить на строительстве сетей фиксированной связи и в тоже время предоставлять услугу домашнего интернета на уже работающих сетях партнера. В свою очередь, абоненты получают комплексное решение для удовлетворения всех базовых цифровых потребностей с возможностью оплаты услуг в одном окне», – рассказывает Дмитрий Оловянников, директор Хабаровского отделения МегаФона.
В совместном проекте МегаФон обеспечивает прием платежей, поддержку ЛК и собственных салонов связи, продажу брендированных Wi-Fi роутеров и ТВ-приставок.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: FVNO МегаФон конвергентные услуги Хабаровский край
--
Публикации по теме:
02.02. [Новости компаний] FVNO: МегаФон расширил географию домашнего интернета в Петербурге за счет использования инфраструктуры компании Обит / MForum.ru
01.01. [Новости компаний] FVNO / MForum.ru
10.11. [Новости компаний] BigData: Ростовский сезон: Исследование МТС - кто из молодежи предпочитает отдыхать на Дону? / MForum.ru
26.08. [Новости компаний] FVNO: Билайн расширяет географию FVNO в Ростовской области / MForum.ru
05.02. [Краткие новости] МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27e - 4G-смартфон на Mediatek Helio G99 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27 Pro и Vivo V27 представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung A14 4G с 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: ZTE представила Nubia Pad 3D / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL 406 за $120 и TWS наушники / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии TCL 40 XE / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Nokia C22 и C32 – 3 дня работы от одной зарядки / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C02 с Android 12 Go / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V27e / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии vivo V27 представляет 1 марта / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Бюджетный планшет HTC A102 получит 11-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek и Android 12 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились изображения Redmi A2 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y56 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Появились некоторые спецификации Oppo Reno 10 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: В Индии готовится анонс Poco C55 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: ZTE тизерит анонс Nubia Pad 3D Launching 28 февраля на MWC 2023 / MForum.ru